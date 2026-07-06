專家：男性感染HPV患癌比例上升 適齡男生應及早接種疫苗防感染

人類乳頭瘤病毒（HPV）對男女雙方所構成的致癌威脅，備受關注。為推廣校園防癌意識，香港防癌會與香港直接資助學校議會合辦網上家長講座，剖析HPV與多種癌症的關聯。醫學專家引述數據指，男性整體HPV感染率實高於女性，提醒家長應正視HPV病毒潛在風險不限男女，及早為適齡男女童安排接種疫苗，由學界開始構築全面防癌屏障。



男性感染率顯著較高 具致癌及復發風險

香港大學李嘉誠醫學院助理院長（環球拓展）及微生物學系臨床教授陳福和在講座中表示，HPV病毒種類超過200種，在流行病學上，男性的整體HPV患病率顯著高於女性。高危病毒除了會引發女性的子宮頸癌、陰道癌及外陰癌外，亦容易導致男性患上頭頸癌，例如口腔癌、喉癌及舌癌等。

除了癌症風險，陳教授指出，男性較女性更容易感染由HPV引起的生殖器疣（俗稱椰菜花）。他強調，即使患者接受激光或冷凍治療，痊癒後亦有可能復發，復發率高達兩至五成，對患者造成長期的心理與生活負擔，因此男女均應正視該病毒的威脅。

專家呼籲：把握未有性經驗前接種疫苗

陳福和教授表示，一般人均可安全接種HPV疫苗，只有少數對疫苗成分或酵母有嚴重過敏的人士需經醫生評估。

針對部份家長擔心接種疫苗會否誘發青少年提早發生性行為，陳教授釐清這些傳言毫無根據。至於疫苗的安全性，他解釋，HPV疫苗與傳統的卡介苗、乙肝疫苗一樣，已通過嚴格的安全測試並具備長期保護作用。一般人均可安全接種，僅有少數對疫苗成分或酵母嚴重過敏者需事前經醫生評估。

他建議疫苗的最佳接種時機是在未有任何性經驗前：9至14歲兒童一般只需接種兩針，15歲或以上則需接種三針。目前政府主要資助小五及小六女童免費接種HPV九價疫苗。

香港防癌會倡將男生納入疫苗常規資助

主辦今次網上講座的香港防癌會，積極推動子宮頸癌及其他因感染HPV而引致的癌症預防工作。該會總幹事馮志恒表示，協會致力糾正大眾以為「HPV疫苗只為女性而設」的謬誤。她提及，香港防癌會去年與直資男校英華書院合作推出男童HPV疫苗慈善計劃，參與男生200人，由於試行成效理想，促成了今次與直資學校議會的進一步合作，加強校園的防癌資訊。

馮志恒透露，以香港防癌會近期的接種活動為例，男女參與比例各佔一半，反映愈來愈多家長意識到男生接種的重要性。她表示協會會繼續與政府緊密溝通，期望加強整體接種HPV疫苗的覆蓋率；而今次與直資議會的合作，亦特別提供男童專屬的資助名額。

直資學校議會副主席陳狄安則期望，透過是次合作能加深家長與學生對HPV的認識，從而做好預防措施。他補充，若家長有需求，校方樂意與香港防癌會進一步合作安排校內接種，未來亦會持續提供更多防癌資訊，協助學生提高防癌意識及保護自身健康。