何伯離世｜因肝癌逝世 致命癌症第三位 一文睇清預防方法

何伯離世｜城中熱議人物「何伯」何煊傳出死訊。消息指，何伯於週一（27日）在醫院因肝癌離世，享年77歲。根據癌症網上資源中心的資料，香港肝癌個案以原發性肝細胞癌為主，其引發機制通常與肝臟長期的慢性發炎、纖維化及肝硬化有關，整體五年相對存活率不足三成。及早預防肝癌勝於治療，下文將探討肝癌的成因以及預防方法以守護肝臟的健康。



76歲的何伯因為登上《東張西望》並公開忘年戀（《東張西望》截圖）

曾因登上無綫新聞資訊節目《東張西望》而引發全城熱議的「何伯」何煊，當年因與小他逾30歲的「何太」葉秀定譜出「忘年戀」，並在節目中亮出龍鳳鈪及名錶等昂貴定情信物，更怒轟五名子女取走其450萬元積蓄，事件一度成為全港網民熱議焦點。

何伯與何太涉在屯門菁田邨住所的升降機大堂打鬥。（資料圖片／陳曉欣攝）

隨著關注度增高與經濟壓力加大，二人關係迅速惡化並頻頻公開交惡。何伯其後更因愛成恨持刀刺傷何太，因而被判入獄 2 個月。如今隨著傳何伯因肝癌離世，這段一度鬧得沸沸揚揚的網紅忘年戀亦正式劃上句號。

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肝癌於本港近半案例已屬晚期

肝癌大致可分為原發性肝癌與轉移性肝癌。「原發性肝癌」是由肝臟細胞引發的惡性腫瘤，常見的原發性肝癌有「肝細胞癌」及「膽管細胞癌」；由其他器官的癌細胞擴散到肝臟而引致的肝癌則稱為「轉移性肝癌」。

根據香港特別行政區政府衛生署癌症網上資源中心及醫院管理局香港癌症資料統計中心的最新數據，香港肝癌的整體五年相對存活率為 29.5%（其中男性約為 29.1%，女性約為 32.5%）；由於肝癌早期症狀不明顯，近半數患者在確診時已屬中晚期，影響了整體治癒率，但若能透過定期篩查在早期發現並進行根治性切除手術或治療，其五年相對存活率可達 70% 至 77%。

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肝癌五大成因

乙型肝炎與肝硬化： 感染後約需 50–60 年演化為肝癌（經歷慢性肝炎及肝硬化階段）。病毒越活躍，損害肝細胞的速度越快



丙型肝炎： 乙型與丙型肝炎帶病毒者患肝癌風險高出 150 倍（丙肝常見於西方國家）



長期酗酒： 引發酒精性肝硬化；若乙肝帶病毒者酗酒，罹癌風險再增 2 倍



脂肪肝與代謝疾病： 肥胖與糖尿病會持續傷肝，導致肝硬化及肝癌



食物黃曲黴毒素： 進食受污染的發霉花生或穀類，毒素會直接誘發肝癌



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肝癌徵狀您要知

．皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢

．右上腹不適、腹痛

．小便呈茶色、大便呈淺灰色

．腹水現象： 病情嚴重時，腹腔內可能出現積水

．全身性與消化系統症狀： 常伴隨食慾不振、無故體重下降、噁心感以及疲倦昏睡

．右肩疼痛

．腹部異常腫塊： 觸診時可在上腹部摸到硬塊

肝癌預防方法

接種乙型肝炎疫苗



由於香港約有八成肝癌個案與乙型肝炎密切相關，因此預防肝炎病毒感染是守護肝臟健康的首要關鍵；未具備抗體的人士應儘早接種乙型肝炎疫苗。

避免共用個人物品產生血液及體液接觸



日常生活中則需採取安全性行為，並嚴禁與他人共用針筒、剃刀、牙刷及剪指甲刀等個人用品，亦應避免使用未經徹底消毒的器具進行紋身或紋眉。

定期進行肝癌篩查測試



慢性乙型肝炎帶病毒者、丙型肝炎患者，以及任何原因導致肝硬化的人士，都是罹患肝細胞癌的高風險族群。為了及早發現病變並掌握黃金治療期，醫界建議這類高風險人士應主動諮詢醫生，並建立每 6 個月定期接受一次肝臟超聲波及甲胎蛋白（AFP）血液檢測的習慣。

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建立護肝生活方式



在生活習慣方面，遠離酒精與維護代謝健康是預防肝癌的關鍵因素。日常生活應嚴格避免過量飲酒，以防引發酒精性肝硬化，特別是乙肝帶病毒者若長期酗酒，患肝癌的風險將額外飆升 2 倍；同時，亦應透過均衡飲食與規律運動維持理想體重，有效控制肥胖、糖尿病及三高病情，從而減低肝臟因持續發炎而演變成肝硬化或癌症的機會。