Threads瘋傳水楊酸擦腋下除體味臭狐 皮膚科醫生指搽止汗劑好過？

夏日炎炎，體味與汗臭問題再度成為大眾熱話。近期在社交平台 Threads 興起「水楊酸/果酸抑臭」的討論熱潮，不少網民紛紛分享自己利用水楊酸產品擦抹腋下或上半身後，成功消除異味甚至狐臭的經驗，引發大量關注與轉發。

根據 Threads 用戶的帖文分享，使用水楊酸或果酸產品呈現完全不同的效果。網民「larkyccc」分享使用 Stridex 水楊酸棉片抹腋下的心得，表示「流汗依然係大汗，但啲汗會變到冇味」，甚至能順便塗抹背部改善痘痘粒粒，達到一物兩用的效果。

threads帖文

水楊酸擦腋下真係得？

皮膚科專科醫生陳厚毅指出，水楊酸本身是一種酸性的物質，平時主要的作用是控油，或者作為暗瘡的治療，可幫助調節皮膚的新陳代謝。「但基本上，暫時就沒有充足的醫學實證，證明水楊酸可減低汗味及臭狐。一般來說，用水楊酸擦腋下皮膚，有機會可減少一些細菌的數目，但對多汗問題及汗臭味是完全沒有幫助的。」

他提醒，要注意水楊酸始終是酸性物質，有機會刺激皮膚，「如果用量比正常多，或者使用時間較長，有機會令皮膚的保護膜受損，甚至會刺激皮膚，引致皮膚有敏感的情況出現，甚至是發炎，這樣的話對多汗問題不但沒有改善，反而可能會令皮膚更加多損傷，以及更容易發生感染。」

水楊酸是什麼？ 水楊酸（Salicylic Acid）作用在於能穿透皮膚表面的脂質層，深入毛孔內部溶解堆積的油脂與老化角質，從而有效改善毛孔堵塞、黑頭粉刺及痘痘問題；同時，它還具備促進角質正常代謝的軟化作用，能平滑粗糙肌膚並改善膚色不均，再加上其天然的抗發炎與抗菌特性，可顯著減緩痘痘發炎引起的紅腫與不適，是調理油性肌膚與痘痘肌的核心功效成分。

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陳醫生同時指出，其實現時有很多方法可改善體味和臭狐的問題，例如最常見可用止汗劑，成分主要是氧化鋁，基本上每日用一次即可阻截汗腺出口，達到止汗的效果。

臭狐會遺傳嗎？ 臭狐具有極高的遺傳機率，若父母雙方皆有此狀況，子女遺傳的機率高達七至八成，且此基因特徵通常與「濕性耳垢」高度相關。此外，大汗腺的活性受性荷爾蒙強烈調控，因此臭狐大多在青春期身體發育時開始顯現，並在青壯年時期達到高峰，直到中年後隨著荷爾蒙分泌減少，氣味才會逐漸淡化。

「而另一方面，可以考慮注射肉毒桿菌毒素，基本上可以阻隔汗腺的神經傳遞，從而抑制汗水的分泌，好處是雖然注射肉毒桿菌毒素會有少許痛楚，但沒有創傷性，亦不需要復原時間。但需留意，注射一次效果大約可維持六個月，有需要的話六個月後可以補打。」

汗腺切除手術可改善汗臭問題

此外，「汗腺切除手術」也適用於腋下臭狐患者，透過腋下切口將皮層下的汗腺及頂漿腺切除。手術可於局部麻醉下進行，但可能遺下較長的疤痕。「近年較普遍的則是『非入侵性微波止汗』，是一種無創傷性手術，經美國食物及管理局（FDA）批准使用，透過微波能量，以非入侵方式『叮』走腋下的汗腺，只需要一、兩次療程，即可減少多達八成的排汗，長久改善因排汗過多引致的汗臭問題。」陳醫生說。

他補充指出，如果是懷孕期間，就建議暫時不要接受微波止汗治療。「雖然醫學上並未證實微波對懷孕有影響，但有些多汗個案的原因其實和懷孕有關，可能BB出世後多汗的問題也會隨之消失，無需接受任何治療。」

皮膚科專科醫生陳厚毅

四大引發體味的食物要留意

辛辣與含硫食物（大蒜、洋蔥、韭菜、咖哩）

這類食物含有大量的有機硫化合物（如大蒜中的蒜素）。當人體消化這些食物時，硫化合物會被吸收進入血液，隨後經由肺部（呼氣）以及汗腺排出。

體味表現： 即使汗水本身已經乾掉，硫化物與皮膚細菌結合後，仍會散發出持久且刺鼻的辛辣異味。

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紅肉（牛肉、羊肉、豬肉）

紅肉含有豐富的蛋白質與蛋白質中的膽鹼，且消化過程相對緩慢。未完全分解的蛋白質微粒在腸道中代謝時會產生氣體，代謝產物進入血液後經由汗腺排出。

體味表現： 研究指出，長期大量攝取紅肉的人，其汗液中的脂肪酸與蛋白質含量較高，皮膚表面的細菌分解後會產生較重、較沉悶的體味。

酒精（啤酒、烈酒、葡萄酒）

飲酒後，肝臟會將酒精代謝為乙醛，部分未代謝完的酒精與乙醛會透過呼吸和汗液排出體外。此外，酒精會促使血管擴張並刺激汗腺分泌，增加排汗量。

體味表現： 汗水會帶有明顯的酒氣與發酵酸味，且排汗量增加會提供細菌更佳的繁殖環境。

精緻糖與高脂油炸食物（甜食、炸雞、薯片）

高糖與高脂肪食物會導致血糖快速飆升，進而刺激皮脂腺過度分泌油脂。高脂食物代謝過程中產生的氧化脂質，也會隨皮脂排出。

體味表現： 皮脂過度分泌會使皮膚表面變得極易滋生細菌，油脂被細菌分解後容易產生高濃度的酸腐味，嚴重時還會增加皮脂氧化產生的「加齡臭」。