樂道醫療診斷　助乳癌患者及早發現病情　把握診治黃金期

乳癌是本港女性最常見的癌症，亦是第三大癌症殺手。據最新本地統計數據，本港女性乳癌個案在過去逾30年間顯著上升；確診率較1991年上升約五倍，且有年輕化的跡象。惟各地的醫學統計數據同時顯示，若能在早期發現，乳癌治愈率可超過80%，大大提升治療的成功率。



早期篩查是對抗癌症的最有效方法。據統計，零至二期的乳癌早期患者十年存活率可超過90%；若到晚期的三至四期，存活率則降至74%及25%。樂道醫療診斷提供乳癌篩查服務，亦包括各種身體檢查涵蓋女士健康和男士健康，對於希望進行預防性篩查人士，或乳癌病人的後續跟進均同樣合適。

樂道為乳癌病人提供專業而體貼的診斷空間

樂道醫療診斷的檢查，全程由註冊放射科醫生及放射技師跟進，醫生均擁有大學教學背景及先進影像技術的研究發表經驗，並配備最先進的乳房X光造影及超聲波設備與尖端人工智能分析，以確保檢查準確度。同時，亦提供女士友善環境，有專屬女性影像診斷專區，並由女放射科醫生及女放射技師全程跟進。此外，診斷中心與公立醫院無縫銜接，處理醫管局的轉介個案，並接受合資格病人使用醫療券。

樂道醫療診斷放射科專科醫生朱曉青分享，曾經遇到不少病人因及早篩查而成功把握治療黃金期，「曾有一位外籍病人在進行乳癌篩查後，被檢查出一個5mm的腫瘤。她後來寫信感謝我們，說是因為提早治療，才得以控制病情，讓患癌這件事對家庭的影響降至最低。」她又提到，另一位病人年紀與這位外籍病人相若，惟她到出現症狀才開始治療，「那時已經去到第二、三期，不單要不停進出醫院、面對手術和電療化療，還要面對復發的壞消息。」可見及早治療的重要性。

註冊放射科醫生及放射技師會全程跟進檢查項目。

朱曉青指，希望乳癌病人及一般接受普通身體檢查的病人皆能感受到診斷中心的「溫度」。她與香港大學醫學博士、樂道醫療診斷放射科專科醫生黃鎮昇均會與到場人士傾談，了解他們對健康的擔憂。「尤其是乳癌病人剛確診癌症時都會很徬徨，我們會幫她們釐清思緒，告知她們下一步大概要做什麼。我們亦會聯繫乳癌專科的外科手術醫生、腫瘤科醫生，甚至是整形外科醫生團隊，一起跟進病人狀況。」

樂道醫療診斷獲得由《香港01》主辦的「健康Easy卓越大獎2026」其中的「卓越影像診斷服務品牌大獎」。

樂道醫療診斷近日榮獲由《香港01》主辦的「健康Easy卓越大獎2026」其中的「卓越影像診斷服務品牌大獎」，機構希望透過診斷服務連結社會上有需要人士，造福社群。由於早期乳癌一般難以察覺，到乳房開始摸到硬塊或皮膚出現異樣時，腫瘤往往已經形成。因此，定期進行專業乳房篩查是守護健康、爭取及早治療的關鍵。

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