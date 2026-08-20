鼻鼾重 驚現氣道危機！最新內口腔激光治療 無痛無創 即時改善

打鼻鼾是極為常見的香港都市問題。根據本地大學研究調查顯示，阻塞性睡眠窒息症在30至60歲的中年人士尤其普遍，男女患病比例約為2：1。打鼻鼾嚴重影響患者生活，可致睡眠質素差、日間精神不振及注意力下降，鼻鼾聲更會影響伴侶休息，任由情況惡化更可能導致睡眠窒息症，後果不堪設想。不過日忙夜忙的香港人經常忽視鼻鼾問題，不少患者因怕傳統開刀手術帶來的痛楚與風險而拖延求醫。針對港人困擾，以提供「專業鼻鼾治療」為宗旨的泓博醫療引進最新的「內口腔激光治療」，助患者免除傳統手術顧慮，安全有效改善鼻鼾，重拾優質睡眠。



第一部份︰最新「內口腔激光治療」全程無痛無創

你是否輕視鼻鼾的一群？有沒有聽過睡眠窒息症嚴重者可以引致生命危險？香港醫護學會研究發現，有84%受訪者認為鼻鼾影響夫妻或家人關係，更有研究指出，患者因日間嗜睡而引致駕車時突然打瞌睡，發生交通意外的風險比一般人高出二至六倍。睡眠窒息症一般由睡眠時上呼吸道肌肉鬆弛或結構受阻所致，常見高危人群包括有過重或肥胖人士、長期吸煙或喝酒者及家族遺傳等，而據香港醫院管理局資料顯示，成年男性的患病率約為女性的二至八倍，平均每20人便有一人患上「睡眠窒息症」。

泓博醫療提供鼻鼾治療最新方法「內口腔激光治療」，是目前本港備受關注、針對打鼻鼾及輕至中度睡眠窒息症的非手術無創治療之一。該技術有別於傳統開刀手術的痛楚與風險，同時可免卻每晚配戴睡眠呼吸機的煩惱。利用非侵入性激光熱能貼近黏膜層刺激膠原增新，收緊口腔軟組織，擴張呼吸道，全程無痛無創、無須麻醉及手術，有效改善及治療鼻鼾問題。

泓博醫療提供「內口腔激光治療」，是目前本港備受關注、針對打鼻鼾及輕至中度睡眠窒息症的非手術微創療法之一。

內口腔激光治療」流程三部曲：

・第一步：由香港註冊醫生及醫療團隊先為患者進行詳細的口腔及咽喉結構檢查，了解鼻鼾嚴重程度及檢查有沒有如鼻息肉或肥胖等的其他因素。

・第二步：在進行內口腔激光照射過程中，患者只需輕鬆躺下，泓博醫療團隊會採用獲得歐盟（CE）醫療級別認證的安全醫療儀器，先以激光探頭於患者口腔軟顎、懸壅垂及舌根部位進行多角度熱能照射，過程僅感到微微溫熱感，安全可靠。

・第三步：單次治療僅需約15至30分鐘，治療完成後可直接回復日常生活，零傷口，不影響飲食及日常活動。一般建議進行2至3次治療，每次相隔數週，以達到並維持最長久穩定的止鼻鼾效果。臨床研究顯示，治療後即時有明顯效果，完成建議治療後，更可大幅減少鼻鼾聲量。

泓博醫療的「專業脫疣治療」同樣享負盛名，2025年更成功創下「世界上單日脫疣人次最多」的全球世界紀錄。

泓博醫療「專業脫疣治療」實行「全包式定價」，一個收費全面脫，確保治療收費清晰透明，絕無隱藏收費。

「專業脫疣治療」開創全球世界紀錄

泓博醫療另一項核心醫療項目之一「專業脫疣治療」，2025年成功創下「世界上單日脫疣人次最多」的全球世界紀錄，備受本地多家主流媒體報導與肯定。講到疣，相信大家都有基本認識，就是一種由人類乳頭腫瘤病毒（HPV）感染引致的傳染性皮膚病，也會透過直接接觸或共用物品，如毛巾、化妝用具等傳染給家人及伴侶，同時會在患者自己身上自體擴散，例如由眼睛周圍蔓延至全臉及頸部。

坊間一直都有各大小美容機構聲稱可「任脫疣」，常見治療方法好像傳統電灼或冷凍治療，但完全根治成效參差。最重要是由於「疣」屬於具高傳染性的病毒性皮膚病，泓博醫療堅持由香港註冊醫生主理，並於政府認可的日間醫療中心內進行。泓博醫療採用獲認可的CO2 Laser二氧化碳激光技術（波長 10600nm），激光波長能瞬間被皮膚水分吸收，精準地將帶有HPV病毒的病變組織逐層氣化及凝固。而且醫生能在清晰視野下徹底清除疣的根部，同時封閉微細血管，過程中近乎無血，相比傳統治療，痛感更低、復原更快、且極少留有疤痕。泓博醫療亦有別其他「以粒數計」的收費模式，實行「全包式定價」，確保治療收費清晰透明，絕無隱藏收費。面部脫疣只需$6,800，不限粒數，以及$8,800面部及頸部脫疣，更適合疣已從面部蔓延至頸部，或頸部同時有疣的人士。同時，由於由醫生主理，如屬於醫學所需治療，診所會安排提供保險預先批核諮詢及填寫保險索償表格服務，協助患者填寫繁複醫療資料，減輕負擔。

泓博醫療專業引領 卓越服務屢獲殊榮

泓博醫療成立於2022年，為獲香港政府牌照認可的私營日間醫療中心，全線由香港註冊醫生團隊主理。提供多元化專科醫療與健康管理服務，重點項目包括專業鼻鼾治療（內口腔激光）、脫疣治療、腋下多汗症及濕疹治療等。憑藉卓越服務品質與透明化營運，品牌屢獲權威肯定，包括︰由香港品牌局及廠商會頒發《2025香港新星服務品牌》，香港零售管理協會HKRMA頒發《專業優質服務認證》，以及獲《香港01》年度盛事「健康Easy卓越大獎2026」的《卓越日間醫療中心及診所大獎》。

泓博醫療獲香港政府牌照認可的私營日間醫療中心位於旺角，全線由香港註冊醫生團隊主理。

另一間位於元朗的醫學中心即將開幕

泓博醫療的核心價值

泓博醫療始終堅守「安全、微創、高度透明」的專業標準，致力為市民帶來值得信賴的全方位醫療解決方案：

．專業安全，嚴格把關： 全線療程均由香港註冊醫生親自主理，並於政府認可的日間醫療中心進行，徹底杜絕非專業操作與交叉感染風險。

．微創科技，快速復原： 引進國際級微創醫療技術，顯著縮短恢復期，讓患者以更高效率重拾健康。

．透明收費，安心無憂： 堅持明碼實價與全包式定價，並配合完善的醫療保險索償協助，消除所有隱藏收費疑慮，切實減輕患者的經濟與心理負擔。

泓博醫療不僅提供專業的醫療選擇，更致力在安全、舒適與備受尊重的環境中，陪伴每一位求診者擺脫病患困擾，重拾優質睡眠與自信人生。

Whapsapp詳情詢問︰https://wa.link/cllq7o

*需受條款細則限制，可聯絡泓博醫療了解詳情

（資料及相片由客戶提供）