營養照護食 為吞嚥及咀嚼困難人士創造「進食樂趣」

不少長者隨著年紀的增長，都有機會遇到不同程度的咀嚼與吞嚥困難問題。「進食不快」不但令長者選擇食物種類時受到限制，容易失去胃口及不願進食，情況持續更會導致身體營養攝取不足，對長者的身心健康造成影響，而專為吞嚥及咀嚼困難人士設計的營養補給品，正正解決以上難題。快凝寶®系列提供多元化的產品，照顧吞嚥困難長者的每日所需，幫助「老友記」在安全吞嚥的同時，重拾進食的快樂與尊嚴。



把握出院黃金期 為患者及照顧者減輕壓力

香港有長者面對不同程度的吞嚥困難，稍有不慎便可能引發吸入性肺炎等嚴重後果。吞嚥困難患者在留院期間，獲醫護人員的專業照顧，但當出院過渡至家居日常生活時，無論是患者及照顧者都會遇上種種困難。因此，出院後頭三個月的「出院黃金期」需好好把握，患者更要經歷「關鍵適應期」、「復康黃金期」與最嚴重的「併發症與再度入院高危期」。他們與家中的照顧者同樣會在生理、心理和日常操作上遇到問題，最常見是缺少專業人員照顧下，患者極易因餵食姿勢不對、食物稠度不當導致食物或液體誤入氣管，是患者再度入院的常見主因。而照顧者也會因備餐時需要將食物煮熟、打碎、過濾、再加入凝固粉調整稠度等繁複步驟而感到身心俱疲。

快凝寶®產品包括凝固粉、即食營養糊餐及營養布丁三大系列，為一班吞嚥及咀嚼困難人士提供便利及營養豐富的進食體驗。

安全飲水有保障 凝固粉守護吞嚥健康

快凝寶®產品專為吞嚥及咀嚼困難人士設計，推出涵蓋凝固粉、即食營養糊餐及營養布丁的三大系列，全方位照顧患者的飲食需要。吞嚥困難人士經常會在喝水時嗆到，在飲料中加入凝固粉將流質液體增稠，有助患者安全吞嚥，減低喝水嗆到及吸入性肺炎的風險。其中快凝寶®清透配方沖調方法簡單，跟醫護人員評估及建議的稠度，按產品包裝上的分量沖調。使用罐內量匙，把凝固粉加入容器內，再加入飲料，並攪拌至完全溶解，靜置一分鐘讓其凝固後即可食用。「清透配方」的最大特色是可以使飲品保持清澈，不會影響味道，有效對抗唾液中的酵素酶，黏稠度不會隨時間改變，適合為患者增稠飲料，補足水份。

快凝寶®清透配方沖調方法簡單，可以使飲品保持清澈，不會影響味道，適合為患者增稠飲料，補足水份。

軟餐糊餐點揀好？營養均衡最重要

不少照顧者在為患者準備每餐時都會花盡心思，把握好每餐來攝取營養。而對於需要進食糊餐的人士來說，選擇一款營養均衡的產品尤其重要，有助滿足日常營養需要，並支援出院後的居家照護。市面上的軟餐糊餐選擇眾多，除了口感和方便程度外，營養成分更是選購時不可忽視的因素。快凝寶®即食營養糊餐選用真正食材製成，每碗均包含飯、肉、菜內的營養，及有多種維他命及礦物質，碳水化合物、蛋白質及膳食纖維等均衡營養都一碗有齊。毋須額外分開準備食材。產品準備簡單快捷，只需加入熱水攪拌約5分鐘即可享用，無需繁複烹調程序。既能減輕照顧者的備餐負擔，亦讓患者更輕鬆攝取所需營養，兼顧方便與營養。

快凝寶®即食營養糊餐選用真正食材製成，有齊飯、肉、菜內的營養，只需加入熱水攪拌約5分鐘即可享用

重拾進食樂趣 每一口都有滋味與營養

吞嚥及咀嚼困難人士往往因飲食受到限制，加上胃口欠佳，容易減少進食，影響營養攝取。 甜點選擇有快凝寶®營養布丁，提供多款口味，朱古力味、黑芝麻味、豆腐味及甘薯味，可作為餐與餐之間的營養小食、下午茶點，都能為患者補充能量，同時提升進食意欲。布丁質地柔軟細滑，患者只需以舌頭輕壓即可輕易分開，容易吞嚥。布丁可於室溫或冷藏儲存，輕巧杯裝設計方便攜帶，無論在家中或外出時，都能隨時隨地輕鬆補充營養，享受美味時光。

快凝寶®營養布丁提供四款口味，而且可於室溫或冷藏儲存，方便攜帶隨時食用當營養小食。

選擇吞嚥產品有學問 信譽與專業認受性同樣重要

市場上的吞嚥及營養產品選擇不少，照顧者除了留意營養成分及產品質地外，亦可考慮品牌是否具備多年使用經驗及專業認受性。一般而言，能長期於醫療及復康護理環境中使用的產品，往往經過時間考驗，較容易獲得醫護人員及照顧者的信任。選具備良好口碑及專業背景的品牌，能讓照顧者在選擇產品時更加安心。快凝寶®產品多年來一直致力為吞嚥及咀嚼困難人士提供全面的飲食方案，由凝固粉、即食營養糊餐到營養布丁，陪伴不少患者及照顧者應對日常飲食挑戰，並憑藉穩定品質與良好信譽，成為眾多醫護人員及照顧者信賴的選擇之一。

帶給長者快樂進食

正所謂「食得是福」，快凝寶®品牌透過專業的品質與多元化的產品，讓吞嚥困難的長者不再受限於淡而無味的飲食，能安全、快樂地享受每一口美味，補充身體營養之餘，更讓「老友記．重拾進食的樂趣。」

了解更多: www.thickenup.com.hk

(資料及相片由客戶提供)

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