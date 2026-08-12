通波仔後仍掉以輕心 調查揭逾半患者不知自身膽固醇水平

港人高膽固醇問題嚴重，每兩人之中便有一人膽固醇超標，惟不少患者直至通波仔或中風後，才驚覺膽固醇水平早已超標。即使患者康復，亦非一勞永逸，日後仍須嚴格控制膽固醇水平，以減低復發風險。心臟病友互助組織「關心您的心」早前針對高風險心血管疾病患者進行問卷調查，發現逾半受訪者不知道自身膽固醇水平，反映患者在膽固醇認知及管理上仍存在缺口。



壞膽固醇如「隱形炸彈」

壞膽固醇過高早期大多沒有明顯症狀，患者容易在毫無防備下讓病情惡化。關心您的心名譽顧問、心臟科專科醫生梁達智指出，壞膽固醇長期過高會沉積於血管內壁形成斑塊，令血管收窄甚至堵塞，斑塊破裂更可誘發血栓，引發心臟病或中風，患者康復後仍須持續嚴控病情。根據歐洲心臟病學會（ESC）及歐洲動脈粥樣硬化學會（EAS）的壞膽固醇管理指引，這類極高風險組別患者的壞膽固醇水平需降至1.4 mmol/L以下，同時亦應較原水平降低至少一半，以進一步減低復發風險。

關心您的心名譽顧問、心臟科專科梁達智醫生

患者認知多年未改善

為深入了解本港高風險心血管疾病患者對膽固醇管理的認知及憂慮，「關心您的心」進行問卷調查。調查發現，近七成受訪者壞膽固醇過高，近六成曾接受通波仔或搭橋手術。逾半受訪者已忘記或不知道自身壞膽固醇指數，與2024年同類調查結果相近，反映患者認知多年未見改善。

另有逾六成受訪者不知道醫生訂立的控制目標，雖有四成稱已達標，但當中曾患冠狀動脈阻塞者逾四成的壞膽固醇水平仍高於1.4 mmol/L上限。關心您的心主席梅卓能表示，調查反映部分高風險患者的病情控制並不理想，甚至有所輕視及忽略。

在認知不足之外，調查亦探討患者的治療取向。受訪者選擇治療方案時，首重「降低壞膽固醇」及「減少心血管事件復發」等療效因素，重視程度遠超用藥方式、次數等便利性考量，顯示即使認知有落差，患者仍普遍以療效為治療決策的首要依據。

關心您的心主席梅卓能先生

按病情制定個人化治療

現時常用的口服降膽固醇藥物包括他汀類（Statins），可減少肝臟製造膽固醇。然而，藥物治療效果因人而異，對療效未如理想者，醫生或會按情況考慮加入其他針對性藥物，進一步降低壞膽固醇水平。有研究指出，即使單獨使用PCSK9抑制劑，亦可將壞膽固醇水平降低達60%。另有研究發現，冠狀動脈疾病患者接受他汀類藥物加PCSK9抑制劑治療後，動脈粥樣斑塊體積可明顯縮小，有助減慢病情惡化，並進一步降低心血管病發風險。梁醫生提醒，各種膽固醇治療方案的成效及副作用各有不同，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的個人化治療。

約60歲的余先生長期受胃酸倒流困擾，一直以為胸痛是由胃酸引起，直至一次爬樓梯後出現明顯胸痛而求醫，方發現三條血管均出現逾七成狹窄，於2018年接受通波仔手術並植入四個支架。他約二十年前已發現患有高膽固醇，壞膽固醇水平常見於4至5 mmol/L；手術後加重口服藥物劑量，現時水平約為1.6 mmol/L，目標為降至1.4 mmol/L以下。他最擔心再次病發及成為家人負擔，因此格外關注心臟健康。他表示，若口服藥物效果不理想，願意聽從醫生建議改用降膽固醇針劑，以進一步控制病情。