港大中醫藥學院與健靈慈善基金合作成立健靈中醫藥研究發展工作室

香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院與維特健靈旗下健靈慈善基金攜手成立「香港大學中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室」，並於今日舉行揭幕儀式。該工作室獲健靈慈善基金捐助設立，旨在深化產學研合作，聚焦於中藥研究、產品創新、人才培育及科研成果轉化。在技術應用層面，工作室將結合人工智慧、大數據分析、組學與藥理學等前沿科技，深入探索中醫藥理論及臨床應用；同時亦積極招募博士後研究員及研究助理教授，全方位強化科研團隊的創新實力。

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）中醫藥學院與維特健靈旗下健靈慈善基金成立「香港大學中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室」，並於今日舉行揭幕儀式。

為加速科研成果落地，維特健靈將發揮產業優勢，協助研究團隊申請創新及科技基金（ITF）以及香港大學配套資助等政府與校方計劃。透過整合學界與產業界資源，工作室期望打通從基礎研究到產品應用的轉化鏈條，進一步提升香港在中醫藥創新研究領域的影響力。

港大醫學院中醫藥學院教授、港大醫學院中西醫結合中心聯合主任、中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室主任馮奕斌教授表示：「我們感謝維特健靈對香港大學科研工作的支持。工作室有助促進中醫藥研究與現代科技融合發展，加強基礎研究與臨床研究的協同推進，並為中醫藥現代化研究開拓更廣闊的發展空間。」

港大醫學院中醫藥學院教授、港大醫學院中西醫結合中心聯合主任、中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室主任馮奕斌教授

健靈慈善基金主席兼維特健靈董事長陳曦齡博士表示：「維特健靈集團成立健靈慈善基金，目的為支持對社會有貢獻、有意義的慈善活動，積極回饋社會。我們十分榮幸能支持成立『香港大學中醫藥學院健靈中醫藥研究發展工作室』，期望透過長遠而持續的合作，促進中醫藥科研創新及成果轉化，並為香港培育更多科研人才，進一步推動中醫藥科研創新及產學研合作發展。」

陳曦齡博士在致辭時表示，對她而言這個研究發展工作室不只是一個實驗室，更是一個連接傳統智慧與現代科學的重要平台。希望透過更多高水平的研究，讓中醫藥從「經驗醫學」進一步走向「實證醫學」，用科學的方法驗證中藥的安全性、有效性和作用機制，讓中醫藥得到更多國際認可。過去有很多優秀的科研成果，發表於學術期刊之後，未必有機會真正走向市場，服務更多有需要的人。期待這個工作室能夠成為一座橋樑，讓研究成果不只停留在學術層面。