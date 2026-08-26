上半年錄171宗愛滋病病毒感染 衞生署呼籲曾有性行為人士做檢測

衞生署衞生防護中心昨日公佈，本港在二零二六年上半年接獲171宗感染愛滋病病毒和28宗愛滋病新增個案，並呼籲曾有性行為人士至少接受一次愛滋病病毒檢測。現時愛滋病仍是一種無法根治的傳染病，但卻可以透過治療控制病情。愛滋病（AIDS）與愛滋病病毒（HIV）經常被混為一談，但兩者其實代表著感染的不同階段。



衞生署衞生防護中心（資料圖片）

上半年新增171宗 99%經性接觸「中招」

根據中心數據，2026年上半年本港共接獲171宗愛滋病病毒（HIV）及28宗愛滋病（AIDS）新增個案。在有呈報感染途徑的個案中，高達99%（140人）是透過性接觸受感染，當中包括同性、雙性及異性性接觸。年齡分佈方面，有七成患者介乎20至49歲，另外有近三成為50歲或以上的年長人士。

一般市民較高風險人士更遲確診？

一般人或許以為愛滋病（AIDS）主要在「高風險群組」（如男男性接觸者及性工作者）中傳播，但中心的深入分析卻打破了這個迷思。

公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君指出，高風險人群的「晚發現」比例約為四至五成；相反，一般風險人士（大部分為透過異性性接觸受感染）的「晚發現」比例竟然高達六至七成。中心相信，很多市民誤以為自己零風險或風險極低，因而從未主動去做檢測，錯失了治療的黃金時機。在整體「晚發現」的患者中，接近八成人以往從未做過任何愛滋病病毒（HIV）測試。

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「晚發現」是指什麼？ 「晚發現」指感染人士於確診愛滋病病毒（HIV）感染時，其CD4淋巴細胞（一種免疫細胞）處於非常低的水平，或已發病為愛滋病患者，代表感染人士未能在感染病毒初期及早發現並開始接受治療。「晚發現」會增加機會性感染、患上癌症及死亡的風險。此外，「晚發現」感染人士體內病毒仍然活躍，增加愛滋病病毒（HIV）在社區傳播的風險。

公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

HIV 與 AIDS 的分別

衛生防護中心指出，愛滋病病毒（HIV）是由人類免疫力缺乏病毒所引起。愛滋病病毒進入人體後，會逐漸破壞免疫系統中負責抵禦外來感染的CD4淋巴細胞。當受感染者的免疫系統受到嚴重破壞後，便容易併發某些腫瘤及機會性感染。愛滋病（AIDS）是愛滋病病毒感染者因抵抗力下降，身體出現嚴重併發症的階段。若沒有接受治療，約一半受愛滋病病毒感染人士會於十年內發病成為愛滋病患者，所以AIDS是感染HIV後的最晚期階段。

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愛滋病病毒（HIV）傳播途徑

愛滋病病毒主要存在於帶病毒者血液、精液或陰道分泌內。病毒主要經由以下途徑傳播︰

性接觸 ： 與感染了愛滋病病毒的人士進行性行為，包括陰道性交、口交及肛交

共用針筒：與感染了愛滋病病毒的人共用針筒針咀或其他相關的器具注射毒品

母嬰接觸：受感染的婦女在懷孕期間、分娩過程中，及餵哺母乳時將病毒傳給嬰兒

此外，輸入受愛滋病病毒污染的血液或血製品也會感染愛滋病病毒。

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愛滋病病毒感染的常見症狀

感染了愛滋病病毒（HIV）的人，外貌與一般人無異，可能完全沒有任何病徵。由感染病毒到發病的潛伏期可長達10至15年。不過，在感染初期，部分患者或會出現以下徵狀：

．體重下降

．疲倦

．感冒似的徵狀

．發燒

．淋巴腺腫脹



衞生署強烈呼籲最少進行一次愛滋病病毒抗體測試

衞生署強烈呼籲所有曾有性經驗的市民（不論年齡和性取向），都應該最少進行一次愛滋病病毒（HIV）抗體測試；至於有較高風險的人士（例如沒有每次使用安全套），更應定期檢驗。衞生署現提供不同方法讓市民進行愛滋病病毒抗體測試：

1. 在HIV測試服務網站（www.hivtest.gov.hk）或致電愛滋熱線（2780 2211）預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。

2. 於HIV測試服務網站預訂愛滋病病毒（HIV）自我檢測套裝，有口腔液或血液（指尖採血）檢測套裝兩款可供選擇，然後到自行選擇的提取點領取。全港設有多個檢測套裝提取點。

衛生防護中心提醒大家，現在愛滋病病毒（HIV）感染已經是一種能控制的慢性病。若確診感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療，以抑制病毒及改善健康狀況。

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愛滋病病毒預防方法

1. 每次進行性行為時都應該使用安全套。正確及持續使用安全套可減低受愛滋病病毒（HIV）感染的機會。與性伴侶彼此維持單一親密關係可減低但不能完全消除感染的機會。

2. 切勿容許他人共用個人物品，如剃鬚刀及牙刷。

3. 紋身、穿環或針灸時，確保光顧信譽良好、採用即棄器具或儀器有徹底消毒的店舖。

4. 保持均衡飲食，多做運動和爭取足夠休息，以增強身體的免疫能力。