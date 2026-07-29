遊泰注意｜清邁愛滋病例急升日增2宗！拆解感染迷思教你出遊自保

去泰國旅行，清邁往往是不少港人的心水選擇。不過，大家在感受當地的歷史文化與美食之餘，或許要注意一下當地的公共衞生狀況。最近外媒《曼谷郵報》就指出，泰國清邁的愛滋病病毒（HIV）感染病例正持續上升，情況惹起各界關注。到底當地的實際情況有多嚴重？我們出遊又該如何自保？



清邁疫情不再侷限特定群組 平均日增兩宗感染

根據清邁府公共衛生辦公室的最新數據，當地的 HIV 疫情不容樂觀。目前清邁已經累計錄得約 23,900 宗感染個案，更令人憂慮的是，每年新增病例高達約 700 宗，換言之，平均每日就有將近兩宗新感染。

這股疫情已經不再只影響大眾認知中的特定高危群組，而是有蔓延至廣泛社區的跡象。當中，移工和少數民族首當其衝。這些弱勢群體往往因為語言不通、缺乏身份證明文件，加上擔心受到社會歧視，很多時會諱疾忌醫，拖延甚至完全避開 HIV 篩查和治療。數據更顯示，在從事性工作的少數民族男性當中，HIV 感染率高達 3.6%，反映基層的防疫缺口依然巨大。

交友 App 盛行增風險 年輕族群與男同志首當其衝

另一方面，年輕一輩的感染情況同樣響起警號。放眼泰國全國，近一半（49%）的新增感染病例竟然都落在 15 至 24 歲這個年輕群組。當地衛生官員分析，這與時下性行為模式改變、年輕人對防範 HIV 的意識薄弱，以及缺乏針對青少年的醫療配套有很大關係。至於 25 至 49 歲的成年人，由於社交和性生活相對活躍，目前依然是新增感染人數最多的核心群體。

值得留意的是，數碼時代也為防疫帶來新挑戰。清邁當局警告，交友 App 的盛行帶來了隱含風險。當地數據顯示，高達 61.9% 的男同志會透過交友軟件結識陌生人並發生性行為。這種不安全的接觸不僅大幅增加了感染 HIV 的機會，更隨時會染上猴痘等其他性傳染病。

感染 HIV 等於患上愛滋病？釐清兩者之間的差異

很多人聽到 HIV 就會立刻聯想到愛滋病，其實兩者在醫學上有明確的分別。HIV 的全名是「人類免疫力缺乏病毒」，它一旦入侵人體，就會慢慢破壞我們的免疫系統。感染初期，大部份人都沒有明顯病徵，外表看起來和一般人無異，可能只會出現類似感冒的輕微不適。

如果感染了 HIV 卻沒有及時接受治療，大約有一半的人會在十年內發病。當免疫系統被徹底破壞，身體無法抵禦一般的細菌或病毒感染，甚至出現惡性腫瘤時，各種併發症就會接踵而來。只有到了這個免疫系統嚴重受損的階段，才會正式被稱為患上「愛滋病」（後天免疫力缺乏症）。

拆解傳播迷思 日常接觸也會中招？

要有效預防，知識非常重要。HIV 主要透過交換體液傳染，根據本港衞生防護中心的資料，最常見的傳播途徑包括：

性接觸： 這是香港最主要的傳播途徑。無論是陰道交、肛交還是口交，只要沒有做足安全措施，都有機會中招。



血液接觸： 例如與感染者共用針筒注射毒品，或者輸入了受污染的血液。



母嬰傳染： 受感染的母親在懷孕、分娩或餵哺母乳期間，有機會將病毒傳給嬰兒。



坊間一直有不少關於 HIV 的誤解，例如以為握手、擁抱、一齊食飯、共用廁所，甚至被蚊咬都會被傳染。這些其實都是無稽之談！一般的日常社交接觸，是絕對不會傳播 HIV 的。

守護自己健康 預防守則你要知！

預防勝於治療，無論是留在香港還是出國外遊，面對性傳染病的威脅，最緊要識得保護自己：

1. 安全性行為



無論進行哪種形式的性行為，都應該全程、正確地使用安全套。這是預防 HIV 及其他性病最基本、最直接有效的方法。

2. 減少高危行為



盡量減少性伴侶的數目。此外，飲酒或濫用藥物後容易令人失去理智，忽略安全措施，大家應盡量避免在這些不清醒的情況下發生性行為。

3. 定期檢測



既然感染初期沒有病徵，定期做檢測就是唯一能及早發現的方法。如果你曾經有過不安全的性行為，或者頻繁更換性伴侶，最好每半年至一年做一次 HIV 檢測。

4. 了解預防藥物



現時醫學界有「暴露前預防用藥」，高風險人士可在未感染前服藥以降低感染風險。若發生高危性行為後，亦應盡快（黃金 72 小時內）向醫生求診，評估是否需要處方「暴露後預防用藥」。

5. 及早求醫與控制



萬一不幸感染亦無須絕望。現時的抗病毒藥物非常有效，只要按時服藥，就能將體內的病毒量控制在極低水平。當醫學儀器檢測不到病毒時，就不會透過性行為傳染給其他人（即國際常說的U=U，Undetectable = Untransmittable），感染者的健康狀況與生活質素基本上與常人無異。

健康始終是自己的，出門在外固然要玩得盡興，但對公共衞生風險絕對不能掉以輕心。建立正確的防範意識，保護自己，也是保護身邊的人。