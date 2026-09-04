免疫力變差是衰老先兆！一文教你揀真靈芝增強免疫抗衰老

明明每晚都有足夠睡眠，但依然「瞓極都攰」，甚至轉季容易感冒、經常便秘、肚瀉？大家切勿忽視這些警號，它們都是免疫力下降的常見症狀，而免疫力變差正是衰老的先兆！不少人會選擇服用靈芝來調理身體，全因它是公認的保健界聖品，靈芝功效全面，具備增強免疫力、抗衰老抗氧化、提升精力活力等多種藥用功效。市面上有各種標榜五色靈芝或六色靈芝的保健品，不過大家要留意，靈芝種類並非愈多愈好，《神農本草經》中所指的六芝「並非全是靈芝」！到底靈芝該如何分辨？原來獲《中國藥典》認可的赤靈芝，才是真正的靈芝！本文為你一一拆解。



3大徵兆自我檢測！免疫力變差致長期疲勞、腸胃經常不適

隨着年齡增長，身體製造免疫細胞的能力會不斷下降，加上累積大量的「衰老免疫細胞」，釋放發炎因子令身體慢性發炎，從而加速皮膚鬆弛、器官衰老等問題。當身體的防禦機制減弱時，往往會導致其他健康問題。若你頻繁出現以下狀況，代表身體可能需要及早調理以提升免疫力：

• 長期疲累：即使有充足睡眠，仍感到疲累不堪，日常活動變得吃力。這是因為免疫系統長期慢性發炎，消耗了身體大量能量。

• 腸胃經常不適：經常腹瀉、便秘、脹氣或消化不良。人體約70%的免疫細胞聚集於腸道中，當免疫力下降，腸道微生態容易失衡，造成腸胃問題。

• 感冒頻繁：經常感冒，每次感冒症狀拖延超過2星期仍未見好轉，代表免疫系統的防禦能力下降。

赤靈芝=真靈芝 《中國藥典》認可並列明可用於保健品

現代研究明確指出「六芝並非全是靈芝」，當中赤靈芝才是獲《中國藥典》收載的法定中藥材，具備真正的藥用價值。

要提升免疫力及抗衰老，很多人會服用被譽為「仙草」的靈芝作保健。大量科研證實靈芝有效增強免疫力、抗衰老抗氧化、提升精力活力等。然而，市面上充斥各種標榜五色靈芝或六色靈芝的產品，未必擁有真正的靈芝功效！根據北京大學醫學出版社出版的書籍《靈芝從神奇到科學》指出，古人所謂「芝類」泛指菇類，但不一定都是靈芝。20世紀90年代菌物學家們已對《神農本草經》中所述的「六芝」進行了很多對比研究，結果顯示，六芝並非全是靈芝！

例如「青芝」與雲芝相似，而雲芝並非靈芝，而是真菌；「黃芝」推測是硫磺菌；「白芝」可能是藥用層孔菌；「黑芝」則可能是黑柄多孔菌。在眾「芝」當中，赤靈芝被廣泛認可為真靈芝，由於赤靈芝的藥用功效顯著，被具有國家法律效力的《中國藥典》收載為法定中藥材，列明可用於保健品，而《中國藥典》並沒有收錄五色靈芝中的青芝、黃芝、白芝和黑芝等。《美國藥典》和《歐洲藥典》也收載了赤靈芝子實體，證明認可赤靈芝的功效。

科研實證「赤靈芝+破壁靈芝孢子」雙管齊下 真正激活免疫抗衰老！

靈芝孢子含豐富靈芝多糖和三萜類，被完全破壁後會釋放所有活性成分，科研實證有效提升免疫力。

除了赤靈芝，破壁靈芝孢子同樣提供豐富靈芝多糖和三萜類等活性成分，有效增強免疫力。靈芝孢子功效顯著，皆因它是靈芝的精華所在，是靈芝成熟後釋放的種子，有極高的營養和藥用價值。採用尖端破壁技術將靈芝孢子的堅硬外殼完全打破後，會釋放所有活性成分，令人體更易吸收快見效。

余仁生特靈芝 多10倍靈芝多糖 全港唯一獲NSF國際權威認證

余仁生特靈芝「破壁」孢子專方採用「赤靈芝及破壁靈芝孢子」2 in 1配方，是全港唯一獲NSF及PIC/S GMP國際權威認證的靈芝保健品。

在眾多保健產品中，余仁生是一個有悠久歷史的品牌，在業界以高品質產品聞名。余仁生旗下的特靈芝「破壁」孢子專方已有24年歷史。與市面其他產品對比，優勢一目了然：

余仁生特選武夷山仿野生靈芝栽種基地，堅持以「一木一靈芝」匠心培植，確保每一朵赤靈芝都能徹底吸收整棵原木蘊含的豐富營養。

綜合而言，其配方及生產過程具備以下特點，從源頭確保保健品的功效與質量安全：

• 赤靈芝及破壁靈芝孢子 2 in 1 配方，比單一靈芝孢子配方多10倍靈芝多糖。

• 激活免疫防線、抗衰老抗氧化、提升精力活力。

• 全程溯源，孕育自武夷山，武夷山靈芝被譽為「靈芝之聖」。

• 以「一木一靈芝」種植，每棵原木一年只種一朵赤靈芝。

• 專利套袋採收靈芝孢子精華，>99%破壁率。

• 全港唯一獲NSF及PIC/S GMP國際權威認證的靈芝保健品。

• 香港少有多種認證的中成藥註冊保健品，銷售遍佈全球。

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