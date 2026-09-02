多做運動食補品當醫咗？精神科專科醫生指ADHD另類療法咪亂試！

ADHD（專注力失調及過度活躍症），表現出來的是兩種行為問題：一是不專心，二是過度活躍、衝動。近年有藥物可有效控制ADHD，包括提升專注力及減少衝動，但精神科專科醫生張漢奇表示，仍有不少家長選擇藥物以外的「另類療法」，他提醒：「有些另類療法本身沒什麼害處，或對病情有少許幫助，但我們最擔心家長過分依賴這些另類療法，會躭誤了ADHD小朋友的治療黃金期。」



張漢奇醫生指出，很多ADHD小朋友的家長或老師，面對這類小朋友第一時間都會想：罰吓佢得唔得呀？再唔係，叫佢改善吓然後俾啲獎品佢作為鼓勵？

「在行為學來說，無論『獎』或『罰』都屬於行為治療，但可惜，暫時知道行為治療對改善ADHD未必有很大作用。」張醫生表示，「因為專注力這回事，並不會老師叫小朋友集中些、專注些，他就能夠專注和集中，即使加上獎品吸引亦一樣。同樣地，行為治療對改善過度活躍症效果也不明顯，ADHD是行為問題和腦部功能問題，不論獎勵、責罰，患者即使會暫時忍下自己的衝動，或勉強專注集中，也只能維持一段時間，長遠治療效果多不明顯。」

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另一方面，由於近年ADHD普遍受家長關注，坊間也出現了很多另類療法，例如：

1.讓ADHD小朋友多做運動如跑步、游泳甚至武術，有意見認為有助於消耗體力，運動時也可較專注。但目前所知，運動無助於改善腦功能。

2.減少飲食中的人工色素、防腐劑或高糖食物，有意見認為有幫助，但醫學界一般認為改善飲食是好事，卻無助於治療 ADHD。

3.讓小朋友多吃含Omega-3脂肪酸、維他命或礦物質的營養補充品，有研究顯示對部分ADHD患者可能有輕微輔助效果，但具體改善亦不明顯。

「家長需要注意，大部分另類療法都未有足夠科學證據證明有效，有些可能一試無妨，但不宜依賴甚至取代正規的治療。記得曾有一宗個案，小朋友七、八歲已經診斷證實患有ADHD，但家長仍不斷去嘗試另類療法，數年後發覺他的病情非但沒改善，更愈來愈差，尤其衝動情緒發作時異常激烈，家長才再帶他諮詢醫生。這時小朋友已十歲了，一般來說ADHD若在九歲、十歲才開始治療，效果會比早開始治療遜色。」張醫生說。

但當然，十歲才開始治療也比置諸不理好。和ADHD相關的腦功能問題，其中一種是因為患者的腦前葉功能沒有其他小朋友那麼活躍，所以可以借助藥物將他們腦內的「多巴胺」提升，令腦功能也跟著提升，就有可能糾正專注力失調和過度活躍的問題。ADHD小朋友嘗試任何新療法或飲食改變前，家長可先諮詢醫生意見。