精神科專科醫生指評估ADHD不用問卷 要詳細面談尋根究柢

近年家長都關注ADHD（專注力失調及過度活躍症），但到底家長、老師看見小朋友有什麼情況，才需要懷疑可能是ADHD呢？專業人士又會如何評估來確定是否ADHD呢？精神科專科醫生張漢奇分享以下例子作說明：

一位小朋友上學時無精打彩，又常表示跟不上功課，上課時不容易聽明白老師說什麼。他常覺得自己做得不好，愈來愈緊張，父母也不知道如何幫助他，和老師討論後，老師建議帶小朋友找醫生，問問這情況到底是什麼問題。



「表面看來很奇怪，這個同學上課時聽不明白老師講書，為何要看醫生呢？」張漢奇醫生解釋，「但仔細看，這個小朋友本身是有要求的，對自己的要求高，所以上課聽不明白老師講解便變得緊張和焦慮。老師建議他諮詢醫生，估計基於幾個原因：第一先解決他的焦慮問題，第二老師可能對這小朋友的情況看到疑似ADHD的蛛絲馬跡，例如上課時很不專心，問他問題時不知道老師問什麼，好像左耳進右耳出，老師懷疑他有專注力問題，即ADHD之中的AD（Attention Deficit）。」

他表示，類似情況要診斷是否ADHD並不容易，因為小朋友成績不好除了可能和專注力有關，還可能是因和同班同學關係不好，影響學習情緒甚至失去學習動機；又或小一、中一剛轉學校程度不適合；又或他的強項並非在讀書方面，而是在其他方面，可能要找一間比較適合他的學校。

「所以，上述小朋友是否有焦慮，精神科醫生可以診斷，但單靠臨床診斷未必可知道他是否ADHD，如果可加入臨床心理學家或教育心理學家做較詳細的評估，就能更確切地看到他是否有專注力的問題。」張醫生說。

他指出，美國精神科醫學會有一套用於評估ADHD的方法，「它的基本原理是，有九個關於專注力的症狀，也有九個關於過度活躍或衝動的症狀，根據評估指引，如果17歲以下符合其中六個症狀，或17歲以上符合其中五個症狀，並導致病人在家庭、對其他人或社交活動、工作、學業方面有影響，就可能是ADHD。」

但要注意，以上評估很少用問卷進行，大部分是透過詳細的面談，要知道他從小到大的背景、性格，例如若12歲前完全沒有問題，中學才出現疑似症狀，就會剔除ADHD，因為ADHD和腦部發展有關，若小時候腦部發展得好，突然間變成ADHD的機會不大。

「所以這是一個比較長的臨床評估，由臨床心理學家或教育心理學家去做，他們會有更確切的測試，例如透過電腦程式做一些檢查，或者有一些測試或功課，評估小朋友在同齡100人之中排行第幾，諸如此類，可以更詳細和客觀得知他是否ADHD。」張醫生表示。