人工晶體科技新突破　白內障個人化方案助視力重生

白內障一直被視為「老人病」，然而有跡象顯示白內障患者正呈現年輕化趨勢。不少市民對白內障手術存有誤解，常問「可不可以只滴眼藥水不開刀？」或「是否要等白內障『熟透』才做手術？」有眼科專科醫生強調，現時單靠藥物無法根治白內障，患者應爭取黃金治療時機，在白內障手術及人工晶體技術不斷突破下，視力重生並非遙不可及。



湯文傑醫生指出，雖然白內障普遍是隨年長晶體退化成熟而形成，但臨床上已出現不少年輕化個案。除了電子產品使用時間增加外，深近視亦是極常見的高危因素。「深近視患者一般會比平常人提早10至15年出現白內障。」

此外，虹膜炎、糖尿病、眼部撞傷，以及因濕疹等問題而長期使用類固醇藥物者，均屬於早患白內障的高危族群。

眼科專科湯文傑醫生。

等「熟透」才做手術是錯誤觀念

對於坊間誤傳「滴眼藥水可融化白內障」，湯文傑醫生嚴正澄清，目前醫學上並無任何藥物能根治或逆轉白內障。至於「等白內障『熟透』才做手術」的觀念，則源於數十年前傳統手術技術未成熟的年代，當時需要切開較大傷口將硬化的晶體整顆取出。惟現代醫學早已採用「微創超聲波乳化術」，透過極微細的切口（微創）將混濁晶體吸出，手術時間僅約15至20分鐘。「若白內障過熟，晶體會變得極硬，反而增加超聲波發射能量及手術風險。」

湯文傑醫生強調，臨床上決定手術的黃金時機並非單憑眼科檢測的度數，而是取決於患者的生活質素與視覺質素。當白內障導致對比度下降、出現眩光、夜間視物散開，或近視度數頻繁加深，即使白內障看起來尚未完全成熟，亦應立即做手術。

白內障手術往往被形容為「一舉兩得」，因為在摘除混濁晶體的同時，植入的人工晶體能一次過矯正近視、遠視、散光及老花等問題。

市面上人工晶體多選擇

湯文傑醫生稱，現時市面上的晶體選擇多元，各有特性與限制。 其中單焦距晶體提供極佳的單點視力（如看遠），價錢亦較便宜，但由於焦點單一，術後看電腦或手機等中近距離時，一般仍需佩戴眼鏡輔助；傳統多焦距／三焦距晶體可將光線分配至遠、中、近三個焦點，大幅減低對眼鏡的依賴，惟因光線分流的設計，部分患者看畫面的對比度會略為下降，或在夜間看燈光時較容易察覺到光暈現象；至於景深延長型（高階單焦／廣視晶體），則可延長焦點範圍，提供良好的遠及中距離視力，且夜間光暈風險較低，但對近距離視力的覆蓋則稍微有限。

螺旋形設計減光暈與眩光

近年以AI技術研發的螺旋形人工晶體，利用連續的螺旋光學表面取代傳統的斷層圓環結構，為患者提供多一個選擇。其設計特點在於優化全距離視力的流暢度，減少光線流失，保留夜間的對比度。臨床上，這種設計有助於大幅減輕夜間光暈和眩光現象，適合有夜間駕駛需求，在強光源下工作，或重視視覺質素的患者。

問卷了解患者以選最合適方案

湯文傑醫生補充，選擇人工晶體是高度個人化的決定。「我們在診症時會透過問卷深入了解患者的生活習慣，例如是否經常夜間駕駛、看手機的頻率、性格特徵，以及眼睛的角膜與黃斑結構等，從而精確計算度數，挑選最適切的晶體。」

以一名年逾50歲的患者為例，本身患有深近視，發現近視度數不斷加深，經視光師檢查後轉介眼科，確診白內障。由於患者平日熱愛打匹克球（Pickleball），且夜間需要駕駛，對視覺空間感及夜間光線適應有極高要求，希望盡量降低眩光和光暈的影響，同時不希望採用「雙眼不等視（單眼視覺）」影響立體感。經詳細評估後，患者選擇植入螺旋形結構的人工晶體。術後短短一至兩星期，患者已適應新晶體，夜間駕駛時未再受眩光困擾，運動時的立體感與中遠距離視力均表現出色，成功重拾優質生活。

湯文傑醫生特別提醒懷疑患有白內障或準備接受手術的患者：「白內障手術一生人只能做一次，最重要是清楚了解自己的日常生活習慣與視力需求。」他建議患者術前多與眼科醫生溝通，全面評估眼睛狀況與各類晶體的優缺點，選擇最適合自己的個人化方案。

傳統三焦點人工晶體（左）和螺旋形人工晶體（右）模型。

（資料及相片由香港醫護聯盟提供）