中秋大餐暗藏危機？拆解隱性心血管問題　運動心電圖助你防患未然

臨近中秋佳節，不少人已經開始品嚐各式月餅，並準備與親朋好友享用豐盛的做節大餐。然而，這些高糖、高脂、高膽固醇的美食，往往是心血管問題的催化劑，暗藏健康危機！中秋節後的9月29日正是「世界心臟日」，正好提醒我們在歡度佳節的同時，也不能對心臟及血管健康掉以輕心。很多人做普通靜態心電圖未必找到潛在心臟問題，想精準辨識防不勝防的隱性心血管問題？近年備受醫學界重視的「運動心電圖」，能助大眾及早發現隱患，是為都市人做到防患未然的關鍵防線！



逾半港人膽固醇超標 36%陷心血管危機而不自知

根據衛生署發布的《2020-22年度人口健康調查報告書》，香港15至84歲人士當中，血膽固醇過高或患有高膽固醇血症的比例高達51.9%（女性51.0%，男性52.9%）。更令人擔憂是，高達36.2%人士從未有相關病史，卻在化驗中驚覺總膽固醇偏高，屬於「隱形患者」。數據亦指出，55至64歲年齡層屬重災區，患病率冠絕各組別（女性76.6%，男性67.0%），反映極大部分市民正處於心血管危機中而不自知。

很多人以為「無病無痛就不用驗身」，往往等到身體出現明顯不適才去求醫。事實上，隱性心血管問題初期極具「欺騙性」，在患者處於非運動或靜態時，很多時根本毫無病徵，必須及早建立「防患未然」的健康管理觀念。針對經常大飲大食的朋友，建議先抽血進行「膽固醇組合」檢查，檢查項目一般包括總膽固醇、壞膽固醇 (LDL)、好膽固醇 (HDL)、三酸甘油酯，全面掌握血脂狀況，及靜態心電圖檢查；若發現指數異常，經醫生建議後，可進一步進行運動心電圖及心臟超聲波檢查，精準揪出隱藏的心臟問題。

10分鐘實測心臟機能「跑步心電圖」精準偵測隱患

俗稱「跑步心電圖」的運動心電圖（Treadmill ECG），是一項專門針對動態心臟機能的檢查，過程只需約10分鐘。檢查者會在跑步機上運動，儀器會隨着時間逐步增加速度與傾斜度，藉此模擬身體在運動時，心臟負荷與氧氣需求增加的狀態。過程中，醫生會持續並分階段記錄檢測者的心跳速率、血壓及心電圖變化，從而評估心臟在負荷下的供血情況、心跳規律，並檢視檢測者整體的運動耐量與心肺功能。

拆解靜態檢查盲點！平時無痛無氣喘都要做？

為甚麼一般的靜態心電圖未必能反映潛在危險？因為靜態心電圖一般只會紀錄心臟在「休息狀態」下的電流變化。假如患者的冠狀動脈只屬輕微至中度收窄，靜態時的心臟供血依然充足，檢查報告大有機會顯示為「完全正常」，容易令人掉以輕心。然而，當我們進行運動令心跳加快、心臟耗氧量上升時，血管供血不足的問題才會真正暴露出來。

因此，專科醫生強烈建議，除了40歲或以上人士，以及日常有心悸或胸悶症狀者外；若你本身有膽固醇超標、高血壓、糖尿病、吸煙習慣，或有心血管家族病史，即使平時完全沒有胸悶或心痛等徵狀，亦應將運動心電圖納入定期深入篩查項目，及早揪出潛藏的血管風險。

32年全港歷史最悠久體檢品牌 專科醫生駐場一條龍跟進

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及早截擊隱形殺手 讓健康成為最佳節日禮物

心血管問題往往悄然而至，健康才是送給自己和家人最好的節慶禮物。大眾必須打破「痛先去醫」的被動觀念，真正落實「唔好等到有問題先識睇醫生」的防預態度。

藉着中秋佳節與世界心臟日的契機，高危人士應及早行動。憑藉MediFast 快驗保駐場心臟科專科醫生的專業判斷、一站式齊全的先進設備以及舒適的旗艦店環境，絕對能為大眾提供最省時、可靠的「一條龍」健康守護，成為你預防心血管疾病的強大後盾。

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