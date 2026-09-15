瞓得差、長期疲勞？可能係個肝頂唔順啦！藥劑師教你3招護肝

周末睡飽真的能「補返數」？香港人習慣日日捱夜OT，收工後應酬小酌，回到家還要壓榨睡眠時間享受「Me Time」，玩手機直到凌晨。許多人以為平日「爆肝」，放假大睡一場就能讓肝臟重啟，但註冊藥劑師提醒：這種「報復性補眠」根本無法逆轉肝臟的微損傷！肝臟作為「沉默的器官」，早期受損時往往毫無症狀，通常要等到體檢報告亮起紅字，大家才驚覺為時已晚。因此，要拯救過勞的肝臟，必須從細胞根源的物理修復入手。



香港註冊社區藥劑師陳志鵬Brian指出，高糖高脂的飲食習慣，如經常光顧茶餐廳、飲手搖飲品、頻繁的飲酒應酬，加上長期捱夜與睡眠不足，都會令身體產生過多的「游離脂肪酸」及「自由基」，不僅會導致脂肪在肝細胞內積聚，增加患上「肥仔肝」的風險，更可能令肝功能下降，引發肝細胞受損及代謝受阻等健康問題。

香港註冊社區藥劑師陳志鵬Brian指出，高糖高脂的飲食習慣，加上長期捱夜與睡眠不足，都會令身體產生過多的「游離脂肪酸」及「自由基」。

肝內磷脂EPL經醫學證實有效修復受損細胞膜

要有效護肝，最重要是修復受損細胞膜。肝內磷脂（EPL）經大量科學與臨床研究證實，是一種有效護肝的成分。陳志鵬表示：「可以將肝細胞膜想像成一幅『磚牆』，主要由磷脂物質組成。當飲食高糖高脂、飲酒、捱夜，這道磚牆便會損毀、穿窿。」他指，EPL是人體的自帶成分 [1]，天然的肝臟修復劑，吸收率可高達90% [2,3]，而補充EPL猶如直接提供「原裝正版的磚頭」作修補，可融入受損細胞填補裂縫，加強肝細胞修補功能。經臨床醫學研究證實，EPL不僅有抗氧化功效 [4]，更能有效減少肝臟脂肪積聚 [2,5]，增強肝臟解毒功能 [3]。

藥劑師教路3大護肝妙招：

1. 注意飲食，盡量少甜少油：日常盡量少喝手搖飲品或汽水，並減少進食加工食品。多吃蔬菜，讓身體多吸收膳食纖維，有助減慢腸道吸收糖分的速度，減輕肝臟負擔。

2. 多做帶氧運動：建議參考美國運動醫學會（ACSM）的指引，每星期進行至少150分鐘中等強度的帶氧運動 [6]。規律運動能促進身體新陳代謝、維持良好的能量消耗，從而幫助減輕肝臟的日常運作負擔。

3. 定期進行體檢：早期肝臟健康問題大多數毫無徵狀，特別是三高、肥胖等高風險人士，建議應定期接受抽血檢查或肝臟超聲波掃描，可以做到及早發現、及早管理，全面掌握自己的健康狀況。

拆解護肝迷思 藥劑師教路 3招揀選護肝產品

不過，都市人經常因工作繁忙，難以單靠生活習慣來維持健康，因此愈來愈多人選擇服用護肝保健品。然而，市面上的同類型產品琳瑯滿目，不少人都誤以為「成分越多就越好」。陳志鵬提醒，肝臟作為身體的「污水處理廠」，所有吃進肚子裡的東西（包括保健品）最終都要依賴肝臟進行代謝。他說：「若產品內有太多複雜成分的配方，卻無標明清晰劑量與醫學實證，不僅身體未必能有效吸收護肝成分，更可能增加肝臟的代謝負擔。」

要有效護肝，應優先修復肝臟及減輕負擔，建議選擇成分清晰、劑量透明並有臨床實證支持的產品，才能令過勞肝臟得到真正休息。陳志鵬提醒市民，購藥時不應只關注廣告標語，更要留意包裝上的標籤，建議大眾選購護肝產品時注意以下三點：

1. 成分有沒有針對性，如使用EPL等單一核心活性成分；

2. 產品有否標明清晰的「有效劑量」；

3. 有否大型國際醫學研究支持。

選護肝產品須留意成分、劑量與數據

Essentiale®健肝素共有兩款產品，當中的Essentiale®健肝素（保健配方），每粒含有300毫克天然EPL®肝内磷脂，較適合加班、捱夜、長期疲憊人士作日常保健養肝之用。

而Essentiale®MAX健肝素（高效配方）則含600毫克天然EPL®肝内磷脂，適合生活作息顛倒，或肝脂偏高/肝功能欠佳人士。

兩款產品均經醫學研究證實，EPL 2.5倍更有效修復受損肝臟[7]^，並有3重強效健肝 - 修復受損肝臟細胞、更新肝臟組織、強化肝臟功能 [2,3]、減少肝臟脂肪積聚 [2,5]、改善肝損造成的疲勞 [8]、增強肝臟解毒功能、排走毒素 [3]，同時具抗氧化功效 [4]。

了解更多：https://www.essentiale.com.hk/zh-hk

Essentiale®健肝素共有兩款產品，包括Essentiale®健肝素（保健配方）及Essentiale®MAX健肝素（高效配方）。

Essentiale®健肝素共有兩款產品，包括Essentiale®健肝素（保健配方）及Essentiale®MAX健肝素（高效配方）。

Essentiale®健肝素共有兩款產品，包括Essentiale®健肝素（保健配方）及Essentiale®MAX健肝素（高效配方）。

Reference：

[1] Lüchtenborg C, et al. Lipids. 2020;55(3):271-278.

[2] Gundermann KJ, et al. Pharmacol. Report. 2011; 63(3):643-659.

[3] Kidd, PM et al. Alt. Med. Rev. 1996; 1(4): 258-274.

[4] Gundermann KJ, et al. Clin. Exp. Gastroenterol. 2016:9 105–117.

[5] Maev IV, et al. BMJ Open Gastro. 2020;7:e000341.

[6] Stine, JG, et al. Med. Sci. Sports Exerc. 2023;55(9):1717-1726.

[7] Stefan N,et al. Liver Int. 2026;46(5):e70601.

[8] Dajani AI, et al. Arab J Gastroenterol. 2015; 16:99-104.

^產品配合飲食和運動與單靠飲食和運動比較

請於使用前詳閱產品標籤説明。如有疑問，請向醫護人員查詢。

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（資料由客戶提供）