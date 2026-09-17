九年見證ALYSSA奪卓越瘦身大獎　皇牌SlimCut雙效溶脂塑形療程

現代都市女性長時間坐在辦公室，腰腹贅肉與局部脂肪堆積已成為普遍困擾，即便是產後媽媽也常面臨小腹難以平復的挑戰。 面對這類頑固脂肪，單靠節食或高強度運動成效有限，難以精準改善特定部位，過度限制熱量甚至可能造成肌肉流失，讓體態問題更加明顯。與此同時，傳統美容服務伴隨高壓推銷與資訊不透明的情況，使不少追求健康體態的女士心生顧慮。 大家都需要一套「科學、高效、無負擔」的消脂方案，不靠極端節食、不需高壓推銷，而是以專業數據為基礎，過程舒適且透明度高的體型管理方式，讓女士們能安心踏上改善體態之路。



九年深耕獲認可 醫學精準結合沉浸療癒

成立九年的 ALYSSA 近日獲《香港01》頒發「卓越瘦身體型管理品牌大獎」，反映品牌在體型管理領域的服務表現。 ALYSSA 的核心理念是拒絕流水線式推銷與資訊不透明，希望結合醫學技術與舒適環境，為顧客提供體型與肌膚管理服務，打造融合「醫學精準」與「沉浸療癒」的空間。 核心療程由資深專業醫生主理，配合專業治療師團隊執行，並引入 AI 智慧皮膚分析系統進行前置數據分析，以客觀檢測作為療效評估依據。

ALYSSA 榮獲《香港01》頒發「卓越瘦身體型管理品牌大獎」。

久坐族常見困擾 Slimcut 精準擊退頑固脂肪

長時間久坐的都市女性，常見腰腹、大腿及手臂等部位出現頑固脂肪堆積。即便整體體重維持正常，局部脂肪仍可能影響身形線條。Slimcut 智能微波溶脂療程正是針對這類問題而設計，透過 2.45GHz 微波技術，精準穿透皮下 2-13mm 脂肪層，加熱並鎖定脂肪細胞凋亡，從源頭擊退頑固脂肪。

療程採用雙層溫控與 TEC 冷卻技術，將表皮溫度降至 -10 度，確保全程無痛、安全，無需恢復期。 治療過程中僅感皮膚微震及微暖，療程後無復原期，可即時恢復正常生活。

Slimcut 配備三款智能導向探頭，分別處理不同部位的脂肪堆積問題：

• 40mm 探頭：聚焦雙下巴、下巴線條，重塑輪廓

• 60mm 探頭：精準擊退腰側、手臂局部脂肪

• 80mm 探頭：專攻腹部、大腿等大範圍脂肪堆積

這種分區治療設計，讓療程能根據個人需求精準覆蓋不同脂肪層，尤其適合想改善全身比例，或改善特定部位進行瘦身塑形的用家。

針對久坐都市女性常見的腰腹及大腿頑固脂肪問題，Slimcut 可以精準擊退脂肪，同時提升皮膚緊緻度。

消脂同時緊緻 改善鬆弛與橙皮紋

Slimcut 除了消脂之外，微波技術更能同時修復並提升皮膚彈性。微波能量能直接擊破和縮小脂肪細胞，使脂肪細胞體積萎縮並通過身體代謝自然排出，脂肪細胞可減少高達 78%。療程更能精準鎖定多層脂肪（可達三層脂肪深度），尤其處理頑固脂肪和橙皮紋，提升皮膚緊緻度達 85%，改善鬆弛和輪廓下垂問題。針對腰腹贅肉、手臂蝴蝶袖、大腿內側、馬鞍肉等頑固部位，平均可減脂 2-5cm 圍度。 脂肪細胞凋亡後之反彈機率低，瘦身更持久。此外，療程還能促進局部微循環與淋巴循環，進而改善水腫問題，讓皮膚更光澤、健康。

Slimcut 雙效技術同時擊退頑固脂肪與改善鬆弛橙皮紋。

每次療程約需 45 分鐘，首次療程後，脂肪消除率高達 78%。 療程間隔通常為 7 至 10 天以達到最佳脂肪代謝效果，4 次作為一個完整療程，經臨床實證，完整進行一個療程可脂肪減少率最高可達 80%。 每個人的身體質素都不同，因此維持效果因人而異，亦會受到個人生活習慣而影響，但一般單次療程都有緊緻、縮小的功效。

透明化諮詢機制 打造安心診療體驗

ALYSSA 堅持「拒絕硬銷」的服務文化，讓顧客在充分了解自身狀況的前提下選擇合適的體型管理方案。 診所全線採用原廠正貨設備，確保各項療程符合安全性與臨床規範，並結合便利的地理位置與獨立空間，為顧客提供高安全性與隱私度的服務保障。

ALYSSA 堅持拒絕硬銷文化，結合原廠正貨設備與舒適私隱空間，為顧客打造安心體型管理體驗。

從局部輪廓修飾到整體比例調整，專業團隊皆能量身制定「靶向式」的體型管理規劃。 無論是針對雙下巴、腰側贅肉、腹部脂肪，還是大腿橙皮紋等局部問題，或是希望改善全身比例的顧客，ALYSSA 都能提供客製化的量膚定制方案，讓每位顧客都能找到最適合自己的體型管理路徑。如欲了解更多塑形方案詳情，可瀏覽 ALYSSA 官方網站 ，獲取個人化體型管理諮詢服務。

ALYSSA

官網：https://www.alyssa.hk/

立即預約<link: TBC>

（資料由客戶提供）