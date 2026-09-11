交友App盛行 日本梅毒破1.3萬宗病例創新高 即睇傳播途徑及症狀

日本向來被港人視為旅遊首選的地點。不過近期計劃赴日的市民，可能需要密切關注當地的公共衞生危機。綜合日本媒體的最新報導，日本梅毒疫情正處於全面失控的大爆發階段，去年確診數字已突破1.3萬宗。更嚴峻的是，治療梅毒的特效藥正面臨斷貨危機，令當地醫療系統面臨巨大挑戰。



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梅毒大爆發創歷史新高

日本厚生勞動省及外媒數據顯示，日本梅毒感染病例在過去十多年間呈幾何級飆升。回顧2013年，全日本僅錄得約1,000多宗確診；到了2021年，數字已升至近8,000宗。而單單在去年（2025年），確診數字更一舉突破1.3萬宗的大關，情況令人憂慮。

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交友App盛行 梅毒患者以年輕人為主

針對梅毒確診人數屢創新高，當地專家分析指出，疫情急劇擴散的最主要誘因，與近年智能手機上的社交媒體及交友App極度盛行息息相關。

這類交友平台大大降低了尋找性伴侶的門檻，導致民眾與不特定人士發生性行為如一夜情或多重性伴侶的頻率大幅上升。在缺乏足夠防護措施的情況下，梅毒螺旋體得以在年輕男女之間迅速傳播，成為病毒擴散的溫床。

從患者的性別與年齡層分析，女性患者呈現明顯年輕化：

男性患者（佔約三分之二）： 感染人數在各個年齡層均錄得全面增長的趨勢，分布甚廣。

女性患者（佔約三分之一）： 患者主要集中在20多歲的年輕族群。

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輝瑞廠房故障 盤尼西林面臨缺貨危機

面對嚴峻的疫情，日本當地的醫療系統卻遇上缺藥危機。梅毒是由梅毒螺旋體引起的細菌感染，目前臨床治療的首選特效藥是盤尼西林（Penicillin）。然而，受美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）旗下工廠發生生產設備故障等問題影響，導致盤尼西林製劑的生產被迫停擺。目前日本市場的盤尼西林供應已出現嚴重緊缺，這場缺藥危機預計將持續兩年之久，預料最快要到2027年下半年才能恢復正常供貨。

梅毒是由什麼細菌所引起？ 梅毒（Syphilis）是一種由「梅毒螺旋體」細菌引起的全身性慢性性傳染病，若未能及早發現並使用抗生素徹底治療，病菌會長期潛伏在體內，晚期更有可能嚴重破壞大腦、神經、心血管及骨骼系統，甚至危及生命。

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梅毒傳播途徑您要知

針對這波來勢洶洶的梅毒疫情，日本厚生勞動省發出強烈警告，呼籲當地民眾及前往旅遊的人士必須提高警覺，小心梅毒的3種主要傳染途徑：

性接觸傳染：透過陰道交、肛交或口交傳播。只要皮膚或黏膜直接接觸到患者生殖器、肛門或口腔的梅毒潰瘍，就有極高機率感染。即便沒有射精或全程戴安全套（若潰瘍長在安全套未覆蓋的區域），仍有傳染風險。

母嬰垂直傳染：若孕婦感染梅毒且未接受適當治療，梅毒螺旋體會透過胎盤傳染給胎兒，可能導致流產、死胎、早產或新生兒感染先天性梅毒。

血液傳染：透過共用受污染的注射針筒，或輸入受感染的血液傳染。

梅毒會由日常接觸傳播嗎？ 梅毒螺旋體離開人體後極易死亡，因此不會透過共用馬桶座、門把、泳池、溫泉、餐具或日常社交接觸（如握手、擁抱）傳播。

梅毒的常見徵狀

根據衞生防護中心的資料，梅毒的病徵大致可分為3期，男女患者都會出現類似的病徵。

第1期(接觸病菌後10至90天)：接觸病菌後10至90天，受感染部位會出現不痛的損口(俗稱下疳)。損口通常會出現在生殖器官附近，但有時亦會長在不易被發現的地方，如女性的損口可能隱藏在陰道內。

第2期(出現下疳後6至8星期)：患者的手背、腳底、腹部或生殖器可能會出現不痛不癢的紅斑；同時也可能會出現感冒的徵狀。就算沒有治療，第2期病徵也可能會在幾個星期後自動消失。不過患者並非痊癒，事實上細菌仍然潛伏於身體內。

值得注意的是，潛伏期患者可能會毫無以上病徵。

第3期(多月甚至多年後)：梅毒細菌逐漸影響患者的腦部、脊髓及心臟，引致失明、癱瘓甚至死亡。

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預防梅毒與性行為密切相關

全程且正確使用安全套



這是防範性病最基本的防線。但必須注意，安全套只能保護被覆蓋的皮膚與黏膜，如果梅毒潰瘍生長在陰囊、大腿根部或外陰等未覆蓋的區域，皮膚直接接觸仍會發生傳染。

維持單一性伴侶與減少伴侶數量



與確認未感染任何性病的伴侶維持互相單一的性關係，能將感染機率降至最低。

避免共用性玩具



避免共用情趣用品。若必須共用，在交替使用前必須徹底清洗消毒，並套上全新的安全套。

預防勝於治療，外遊時除了要提高公共衞生意識外，更應時刻確保安全的性行為並做好充足防護。若在旅程期間或返港後發現身體出現任何疑似病徵，必須盡早尋求專業醫生的協助進行檢測，保障自己與伴侶的健康。