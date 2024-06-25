梅毒｜2個月大嬰兒「染梅毒」 原因竟是產前一行為！

台灣衛生福利部疾病管制署（下稱：疾管署）早前（6月21日）公佈了一個罕見的案例，一名2月大的嬰兒感染了先天性梅毒，經檢查後發現父母亦同樣是陽性。但詭異的是，該名母親在懷孕的第12週、第32週梅毒檢驗結果皆為陰性。疾管署推測可能是32周後到生產前曾進行「不安全性行為」所致。



疾管署指，該名嬰兒於6月上旬因發燒至40度就醫，就醫時因有皮膚紅疹、色素沉著及長骨出現骨質異常症狀，及後經檢驗確診為先天性梅毒。醫生便進一步為其父母進行抽血檢驗，結果均為陽性，目前一家3口一起接受治療中。

涉案母親曾於懷孕的第12週、第32週定期做產檢，但當時的梅毒檢驗結果皆為陰性。疾管署推測可能是32周後到生產前曾進行「不安全性行為」所致。

疾管署提醒，國際間近年梅毒及淋病疫情呈現上升趨勢，且新生兒先天性梅毒個案亦有所上升。根據疾管署監測資料顯示，台灣於2023年新增確診通報梅毒感染人數為9,941人、淋病8,257人，與2022年相比，梅毒上升2%、淋病上升3%；其中「不安全性行為」是最主要感染原因，依年齡層分析，15-24歲族群梅毒、淋病增幅最為明顯。

什麼是梅毒？

疾管署說明，梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染之性傳染病。梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」。

孕婦感染梅毒如未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，導致胎兒死亡或先天性梅毒等不良結果；淋病常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

疾管署呼籲，梅毒及淋病雖屬可治癒之疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括：

- 全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液；



正確使用安全套原則（按圖看清👇👇👇）

+ 8

- 有不安全性行為者，應定期篩檢及早就醫診斷及早治療；



- 孕婦須定期產前檢查，及早發現及早治療，降低感染先天性梅毒風險；



一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶接受篩檢及治療，避免重複感染，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

為了自己及親密伴侶，甚至下一代著想，如果出現疑似症狀或懷疑自己感染性傳染病，請立即至泌尿科、皮膚科、婦產科或家醫科等科別就醫，以及早治療。

相關閲讀：梅毒｜內地夫婦食酸菜魚驚見染血膠布 初期中招無痛無癢難發現？👇👇👇

+ 2

相關閲讀：預防性病HPV｜Condom唔止避孕！保護自己要知7個常見用安全套錯誤👇