日劇女神中村友理直腸癌病逝享年44歲 五大高風險人士要小心！

日本演藝圈傳來噩耗！曾參演Netflix劇集《浪漫匿名者》的日本女星中村友理，證實於今年9月1日因直腸癌病逝，終年44歲。其所屬經理人公司Alpha Agency於昨日（14日）發表訃文證實死訊。



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女團偶像出身 成功轉型實力派影后

1982年於大阪出生的中村友理，父親是第三代在日朝鮮人，母親亦出生於韓國，因此她一直保留着韓國國籍。1996年，她透過著名選秀節目《ASAYAN》發跡，其後組成雙人偶像女團YURIMARI進軍樂壇。 女團解散後，中村友理成功轉型為演員，多年來在影視界默默耕耘。她的演藝生涯代表作之一是電影《無敵青春！LOVE & PEACE》，她憑藉片中女主角的精湛演技獲得高度評價，更勇奪全國映連賞的女主角獎項，實力備受肯定。近年她亦活躍於多部日劇及電影，包括參演Netflix的話題劇集《浪漫匿名者》。

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抗癌13年一度康復 去年不幸復發

綜合日本傳媒報道，中村友理的抗癌路原來長達13年。經理人公司的聲明指出，中村友理早於13年前已首度確診患直腸癌，當時經過治療後病情一度受控並達致緩解狀態，得以重返最愛的演藝圈繼續工作。然而造化弄人，去年她進行檢查時再次發現癌細胞，證實癌症復發。為了不讓外界及合作夥伴過度擔心，她一直將病情保密，並一邊積極接受治療，一邊繼續演藝工作。

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8月突發腸阻塞 獲主診醫生告知「時日無多」

踏入今年，中村友理的病情急轉直下。據經理人公司透露，今年8月，中村友理正為重返工作崗位而積極調養身體，卻不幸引發腸阻塞，主診醫生更突然告知她生命已走到盡頭。 最終，她於9月1日在親友的陪伴下安詳離世。由於她生前一直未有公開病情，死訊曝光後震驚廣大影迷。

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直腸癌等如大腸癌？

日本女星中村友理所患的直腸癌並不完全等同於大腸癌，而是大腸癌的其中一個分類。大腸在解剖學上主要分為結腸與直腸兩部分，因此醫學上的大腸癌其實是一個統稱，同時涵蓋了結腸癌與直腸癌。簡單來說，所有的直腸癌都屬於大腸癌的一種，但大腸癌還包含了發生在結腸的腫瘤。

在香港，衞生防護中心通常會將直腸癌與結腸癌的病例，合併為大腸癌來進行研究。2024年數據顯示，大腸癌是本港第二大癌症殺手，佔全港癌症死亡總數的 15.4%。

衛生署網站截圖

五大大腸癌的高風險人士

患上大腸癌的高風險人士主要可歸納為以下種類型：

有家族病史或特定遺傳基因者



如果直系親屬如父母、兄弟姊妹或子女曾患上大腸癌，或是患有高危瘜肉（癌前腺瘤），患病的風險會較一般人高。此外，帶有特定遺傳性腸病基因的人士，例如家族性大腸腺瘜肉病或連氏綜合症，屬於極高危一族。

年長人士及男性



大腸癌的風險會隨着年齡增長而顯著增加。絕大部分的大腸癌患者為50歲或以上的人士。此外，男性的發病率普遍較女性高。

患有特定腸道疾病的人士



過去曾在腸道發現並切除過大腸瘜肉的市民有較大機會患上大腸癌，因為瘜肉有復發及癌變的傾向。此外，患有長期腸道發炎疾病的患者，例如潰瘍性結腸炎或克隆氏症，腸道長期受炎症刺激會增加細胞變異的機率。

飲食習慣不均衡者



日常飲食若大量攝取紅肉（如牛、豬、羊肉）、加工肉品（如香腸、火腿）及高動物脂肪，且缺乏足夠的膳食纖維，將會大幅增加腸道受損的風險。

生活習慣不良與肥胖者



這類人士包括長期缺乏體能活動、體重過重或肥胖者。此外，長期吸煙及過量飲酒亦會將致癌物質帶入體內，大幅增加罹患大腸癌及其他癌症的風險。

shutterstock圖片

大腸癌有病徵嗎？

大腸癌的確有病徵，但在發病初期，患者通常完全沒有任何感覺或徵狀。大腸癌大多是由腸道內微小的腺瘤性瘜肉經過數年時間慢慢演變而成。在早期，這些腫瘤體積很小，既不會阻塞腸道，也不會引起明顯的出血或痛楚，因此患者完全無法察覺。

當腫瘤逐漸長大，開始阻塞腸道或引發潰瘍出血時，患者才會出現以下常見病徵：

大便帶血或帶有黏液： 血液可能呈鮮紅色，也可能因為混在糞便中而呈現暗紅色甚至黑色；糞便也可能伴隨異常的黏液。

排便習慣改變： 突然出現持續的便秘、頻繁的腹瀉，或者是便秘與腹瀉交替發生。

不明原因的體重下降： 在沒有刻意節食或增加運動量的情況下，體重突然急速下降。

貧血及疲倦： 腫瘤若在腸道內持續產生肉眼看不見的微量出血（慢性出血），會導致患者貧血，從而出現面色蒼白、極度疲倦、頭暈、氣喘等徵狀。

大腸癌篩查計劃宣傳海報（衛生署網站）

定期檢查是預防大腸癌的第一防線

香港政府推行的大腸癌篩查計劃是一項旨在預防及及早識別大腸癌的公共衞生項目，計劃鼓勵合資格市民在出現任何身體不適前主動進行定期檢查，以便在腸道出現癌前瘜肉或早期腫瘤時及早發現並處理，從而顯著降低罹患大腸癌及相關的死亡風險。

合資格人士

．參加計劃人士必須符合下列資格：

．50至75歲

．持香港身份證或豁免登記證明書

．已加入電子健康系統

早期大腸癌或會有出血情況，因而引致大便帶血。大便隱血測試能夠將大便中肉眼看不見的血液檢測出來。這種篩查方法沒有侵入性也絕對安全，只需在家收集樣本，然後交回收集點便可。

如果測試結果呈陽性，市民需要接受大腸鏡檢查。若檢查過程中發現瘜肉，醫生會把瘜肉切除並進行化驗，此舉同時減低瘜肉變癌的機會。

大腸癌篩查計劃篩查流程（衛生署網站）

在資助方面，政府為參加者的基層診症、大便測試及後續的大腸鏡檢查均提供定額資助，大部分市民在參與過程中的自付費用均非常低廉。值得留意的是，計劃並不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士。

中村友理的早逝令人惋惜，同時也為我們敲響了警鐘。大腸癌早期往往毫無病徵，一旦出現便血或暴瘦，往往已錯失先機。防範大腸癌，除了改善飲食與生活習慣，定期篩查才是最有效的防線，年滿50歲的市民請盡早參與大腸癌篩查計劃，及早找出隱患，掌握健康主導權。