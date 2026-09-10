大腸癌年輕化｜32歲男無家族史患三期　醫揭3大傷腸習慣＋4大徵兆

經常腹脹、便秘，以為只是工作壓力大或飲食太油膩？小心這可能是腸道發出的癌症警號！大腸癌過去常被視為中老年人專屬的健康威脅，但近年香港及全球年輕患者比例持續上升。台灣一名32歲男子半年前開始出現血便，以為只是常見痔瘡而未有理會，直至症狀加劇並伴隨排便習慣改變，求診檢查後驚悉已罹患「乙狀結腸癌」第三期。臨床上更有不少僅30多歲、毫無家族病史的年輕上班族，一經確診已屬大腸癌第三期。



經常腹脹、便秘，以為只是工作壓力大或飲食太油膩？小心這可能是腸道發出的癌症警號！（AI生成圖片）

大腸癌｜19歲女求診13次被指「太年輕」 最終確診三期癌變！

32歲男子血便半年 突確診大腸癌3期

據台灣健康媒體《癌症問康健》報道，當地32歲男子「阿志」（化名）半年前開始出現血便，平常忙於工作的他，假日只想好好休息，加上年紀輕，直覺認為應該只是常見的痔瘡，沒有立即求診。直至血便出現越來越頻繁，排便習慣也開始改變，他才終於接受大腸鏡檢查，結果確診乙狀結腸癌第三期。醫生警告，許多年輕患者因自恃年輕而延誤診斷，忽視了身體發出的求救訊號。

台灣馬偕醫院大腸直腸外科醫生賴正大指出，50歲以下發病的早發性大腸直腸癌，成因複雜，涉及高熱量低纖飲食、久坐缺乏運動及遺傳等多重因素。他提醒，若出現血便、排便習慣改變、長期腹部不適、無故體重減輕或缺鐵性貧血等5大警號，切勿自行猜測或拖延，應盡快接受大腸鏡檢查。

大腸癌5大警號：

●血便

●排便習慣改變

●長期腹部不適

●無故體重減輕

●缺鐵性貧血



若出現血便、排便習慣改變、長期腹部不適、無故體重減輕或缺鐵性貧血等5大警號，切勿自行猜測或硬拖延，應盡快接受大腸鏡檢查。（AI生成圖片）

專家揭示癌症年輕化3大主因

根據世界衞生組織（WHO）及香港衞生署衞生防護中心數據，大腸癌長期位居本港常見癌症前列。臨床腫瘤科與腸胃肝臟科專家指出，腸癌年輕化與以下3個日常生活壞習慣息息相關：

1.長期攝取高加工食品與紅肉：缺乏膳食纖維會減慢腸道蠕動，使糞便中的代謝廢物與腸黏膜接觸時間延長。

2.久坐少動：缺乏運動會直接削弱腸道肌肉收縮能力，引發長期便秘。

3.忽視慢性腸道發炎：長期熬夜與壓力過大會破壞腸道微生態平衡，增加細胞異常增生的風險。

長期攝取高加工食品與紅肉、久坐少動、忽視慢性腸道發炎會增加細胞異常增生的風險。（AI生成圖片）

大腸癌初期無痛感4大身體警號極易被忽略

大腸癌早期幾乎完全沒有劇烈痛感，多數患者僅出現以下症狀，極易被誤認為一般腸胃不適或痔瘡，導致錯失最佳診治時機：

1.便秘與腹瀉交替出現

2.排便形狀變細（如鉛筆般）

3.大便帶血或帶有黏液

4.持續性腹脹