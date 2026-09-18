青衣城七旬翁食牛河險喪命 認清長者吞嚥退化警號 附保命急救法

青衣城日前發生一宗驚心動魄的意外：一名七旬長者在茶樓吃乾炒牛河期間，懷疑鯁喉窒息昏迷，隨即由救護車送往仁濟醫院搶救，幸好最終挽回一命。一碟茶樓最尋常的炒粉麵，何以差點奪命？這宗意外再度為無數家庭敲響警鐘——許多人以為長者吃不到東西純粹是「無牙」，但事實上，喉嚨與神經的退化往往無聲無息，平日看似正常的長者，隨時已踏入「老嚥症」的陷阱。



青衣一名七旬翁進食鯁喉，一度昏迷，送往仁濟醫院救治。（資料圖片）

喉嚨也會退化 「無牙」以外的真正危機

吞嚥看似自然不過，背後其實牽涉數十條肌肉與神經的精密配合。長者年紀漸大，咀嚼肌無力，加上因自然老化或長期服藥影響，口水分泌顯著變少，食物在嘴裡難以磨爛、也搓不成容易吞嚥的「食團」。

更危險的是反射神經遲緩。當食物滑入咽喉，喉部的會厭軟骨若反應不及、未能及時關緊呼吸道，食物就會「落錯格」直跌入氣管，造成窒息。若長者曾中風，或患有柏金遜症、認知障礙症等慢性病，大腦對吞嚥肌肉的控制力削弱，進食時誤嚥鯁喉的機會便成倍激增。

相關文章：長者吞嚥功能退化？醫教日常健口操 每日十分鐘強化口腔咀嚼力

飯桌上的隱形陷阱 哪些食物最易出事？

以今次意外的主角「乾炒牛河」為例，河粉既油滑又帶韌性，如果長者咀嚼不足就急忙吞下，整塊滑溜溜的粉皮極容易直接卡在咽喉要道。

日常飲食中，不少看似家常的食物其實危機四伏：

黏滑且有韌性：腸粉、河粉、年糕、糯米糍、未切細的肉塊。



乾身易掉碎：餅乾、乾麵包、蛋卷，細碎粉屑極易吸入氣管引起嗆咳。



質地堅硬或多骨：果仁、未去骨的魚肉或排骨碎。



最易走漏眼的「清水」：水流速度快、毫無黏稠度，喉嚨反應稍慢就來不及閉氣，反而是引致嗆咳以至吸入性肺炎的常見元兇。



居家自我評估 ３招及早揪出隱形警號

吞嚥機能衰退是一個漸進過程，家人平日同枱食飯時，不妨多加留意長者的進食狀況，及早進行簡易篩查：

1. 留意飯桌上的「小異樣」

邊食邊咳：飲水、飲湯或吃某些特定質地時，經常嗆咳或頻繁清喉嚨。



說話帶「水聲」：吞嚥之後說話聲線沙啞，聽起來帶有喉嚨積痰般的濕雜音，代表已有液體或食物殘渣滯留在聲帶上方。



吃得異常慢：一餐飯吃超過45分鐘、食物含在嘴裡很久不吞，或者吞一口要用力吞幾次。



飯後滿口渣：飯後漱口吐出大量殘渣，或者平日不自覺流口水。



2. 三十秒吞口水測試（反覆唾液吞嚥測試）

請長者放鬆坐直，嘗試自然吞口水。家人可將手指輕輕貼在長者的喉結位置，感受喉結上下移動的幅度。正常成年人在30秒內，大多能順利吞嚥3次或以上；假如長者在半分鐘內連吞3次都有困難、喉結上提幅度微弱，甚至吞到引發咳嗽，就反映咽喉肌肉力量可能已經嚴重退化。

3. 三茶匙溫水測試

在長者神智清醒且能自行坐正的情況下，準備一杯溫水與一般家用小茶匙。每次餵一茶匙（約5毫升）讓長者自然吞下，重複三次。過程中長者只要有任何一次出現嗆咳、呼吸急促，或說話時聲線變濁，便要即時中止測試，並考慮約見言語治療師作進一步評估。

相關文章：吞嚥力下降｜提防長者邊吃邊咳、進餐時間變長 5個訓練有助進食

+ 16

預防日常「落錯格」 坐正、微低頭是關鍵

要防患於未然，照顧者在日常備餐與照顧上只需微調幾個習慣：

改變食物形態：固體食物剪成細粒或改煮軟餐；湯水或清水可按情況加入適量「凝固粉」調稠，減慢流速，讓喉嚨有充足時間反應。



坐直、縮下巴：長者進食時身體應坐直成90度，微微收起下巴吞嚥，切忌「昂起頭」吃東西，否則呼吸道大開容易出事。食飽後亦應保持坐姿約半小時，不要立刻平躺。



專心慢嚼：吃飯時關掉電視，提醒長者「食不言」，嚼爛一口吞妥後，才吃下一口。



把握黃金幾分鐘 鯁喉急救指南

長者一旦在眼前鯁喉，身邊人的應變直接決定生死。

第一步：先辨別阻塞程度

部份阻塞：傷者仍清醒、能發聲或用力咳嗽。這時切忌拍打背部，拍背的震動隨時令卡住的食物跌得更深。正確做法是留在身邊冷靜鼓勵他用力咳出來。



完全阻塞：傷者完全發不出聲音、神情痛苦、雙手掐住頸部，甚至面色發紫發黑。這代表氣道已被徹底堵塞，必須立即大聲呼救、報警叫999，並分秒必爭施救。



第二步：清醒傷者適用——「推腹法」（海姆立克法）

1. 施救者站在或跪在傷者背後，雙手穿過傷者腋下環抱其腰部。



2. 一手握拳，將大拇指與食指側緊貼傷者「肚臍上方、胸骨下緣之間」的位置。



3. 另一隻手包覆握緊拳頭，快速、用力向內並向上推壓腹部，利用腹腔推擠橫膈膜，逼出肺部殘餘空氣將異物頂出。



4. 重複動作，直至異物吐出或傷者恢復自主呼吸。



注意：若長者在急救過程中失去知覺倒地，應立即將其小心平放地上，檢查口腔內是否有伸手可及的明顯異物（若看不到切勿胡亂盲摸掏挖），並即時為長者進行心肺復甦術，維持血液循環直至救護員到場接手。

相關文章：食道弛緩不能症｜吞嚥困難、體重減輕要小心！長期恐增食道癌風險