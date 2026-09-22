調查：近七成人無法自理才求醫 協會倡認知障礙納基層醫療機制

當你發現年邁的母親用同一塊布抹地和餐具，你會認為這只是「老糊塗」，還是意識到這可能是腦部疾病的警號？香港認知障礙症協會最新調查揭示，逾六成患者從出現徵狀到確診需時超過一年，原因之一正是家人難以區分症狀與正常老化。負責調查的機構指出，早期診斷意味着更多治療選擇，延誤則可能錯失用藥的黃金時機，呼籲政府當局將認知健康納入基層醫療系統，由地區康健中心及家庭醫生定期為長者進行評估，及早識別懷疑個案並轉介至專科跟進。



徐先生於2021年開始發現70歲的母親（李女士）行為出現異常，例如記性變差、重複購物、重複發問、減少社交、認路困難及情緒低落，而最令徐先生感到不安的，是母親到家中打掃時，竟用同一塊布抹地及餐具。雖然李女士曾於不同機構透過電話錄音進行評估，惟未獲正式跟進。直到2024年11月，徐先生與母親出席公眾教育講座，母親即場進行初步認知篩查，分數偏低。

其後，李女士於負責機構的記憶診所由職業治療師進行詳細評估，並完成醫生要求的抽血及腦部掃描檢查，於2025年4月正式確診阿茲海默症。徐先生坦言，母親確診時反而感到心情踏實，終於有了方向。

徐先生發現媽媽的行為出現異常，最終確診患上認知障礙症。

認知與行動落差 有徵狀仍不願求診

李女士的經歷並非單一例子。香港認知障礙症協會於今年3至4月進行調查，結果發現在1029份有效問卷中，當中雖然有大部分市民聽過輕度認知障礙(MCI)，但真正清楚了解的只有34.4%，更有36.4%不確定MCI是否會惡化；約七成市民更認為要到「日常生活無法自理」或「認不出親友」等嚴重階段才需要求診。

調查亦發現，62%患者從首次出現徵狀到正式確診需時超過一年，近三分一超過兩年，7%更超過5年。調查發現，近九成市民知道認知障礙症有方法延緩病情惡化，但只有約兩成人會在早期階段求診。香港認知障礙症協會總幹事李雅儀女士指出，結果反映公眾對早期求診的意識仍薄弱，雖有71.9%同意愈早治療愈理想，惟大部分人認為認知訓練及健康生活方式才是最有用的治療，遠超於藥物介入。

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀期望公眾加強認識，了解藥物及非藥物「雙管齊下」才是對認知障礙症患者的最佳治療方案。

早期診斷 把握治療黃金期

香港認知障礙症協會執行委員會主席兼內科專科醫生吳義銘醫生指出，認知障礙症不可逆轉，越早發現，越能減慢退化速度。近年有針對病理機制研發的抗澱粉樣蛋白藥物面世，能針對性地清除腦部有害蛋白斑塊，延緩病情惡化。然而，這類新藥只適用於輕度認知障礙或早期患者，診斷太遲便錯失機會。

香港認知障礙症協會執行委員會主席兼內科專科醫生吳義銘醫生強調，即使有新藥面世，市民仍需及早診斷，於早期階段確診病情才能用藥。

市民識別症狀能力有限 倡議主動篩查機制

李雅儀表示，市民自行識別症狀的能力有限，需要政府及社區服務機構主動接觸高風險群組，而非等待市民自行求診，因此提倡政府將認知健康納入基層醫療系統，由地區康健中心及家庭醫生定期為長者進行評估，及早識別懷疑個案並轉介至專科跟進。協會自二零二三年設立記憶診所，疑似個案平均可於三個月內完成診斷並展開治療，證明只要建立清晰的服務路徑，及早診斷並非遙不可及。李雅儀強調：「政府應從『被動治療』轉向『主動篩查』，才能真正減輕社會未來的醫療負擔。」