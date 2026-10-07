矯視多年後近視反彈兼老花？眼科教授拆解迷思及最新解決方案

激光矯視技術自1992年引入香港，很多當年接受手術的患者現已步入四、五十歲的中年階段。不少人開始視力變差，懷疑自己「近視回退」或提早老花。究竟是甚麼原因造成這種視力改變？今次我們邀請來自EuroEyes德視佳眼科集團首席醫療官（CMO）、德國海德堡大學眼科教授Michael C. Knorz受訪，為大家拆解當中迷思及最新補救方案。



視力再度模糊是手術失效？Knorz教授：其實是近視持續加深

Michael Knorz教授解釋，激光矯視後的視力變化主要分為兩個不同階段的原因。第一是發生在術後6至12個月內的「癒合反應」，這可能會導致約10%至20%的度數回退，約有2%至3%的患者需進行微調手術。第二個更長遠的原因，其實是近視本身的「進展（Progression）」。教授強調，其實激光矯視手術並非「治癒」近視，而是治療近視的症狀，眼球仍會隨時間變化而令近視繼續加深。對於20歲以下的年輕患者來說，年齡是近視加深的最大風險因素，因為眼球仍在發育。而對於成年人而言，術前的近視度數愈高（超過500度），日後近視加深的機會會愈大。

近視反彈只能重戴眼鏡？兩大最新微調及晶體植入技術補救

如果術後多年真的出現近視回退，患者並非只能重新戴眼鏡。Michael Knorz教授指有兩種主要處理方法：

• 再次進行激光微調：如果角膜厚度足夠，且患者累積的激光矯視總度數不超過「負800度（-8 diopters）」的指標，通常可以再次進行激光微調（Enhancement）。例如，若患者曾接受500度近視矯視，現在重新出現200度近視，則可以再次接受激光治療。因為總度數為700度，仍未超出上限。

• 植入式隱形眼鏡（ICL）：如果角膜太薄，或者之前的矯視已達到800度的上限，患者可以選擇在眼內植入如ICL植入式隱形眼鏡來矯正視力。

網傳矯視會提早老花？醫學界闢謠：全因昔日「除眼鏡」習慣

坊間有傳言指「做過激光矯視會提早老花」。Michael Knorz教授表示，這說法在醫學上並不成立。他解釋，患有近視的人在出現老花時，往往可以透過摘下眼鏡來閱讀近距離文字，因此不易察覺老花問題。然而，曾接受激光矯視的患者因為不再依賴眼鏡看遠景，自然無法使用「摘下遠視眼鏡」的技巧，便會直接感受到老花帶來的閱讀困難，從而產生「提早老花」的錯覺。事實上，無論是否接受過矯視，老花的症狀以及眼球晶體老化的過程均為相同。此外，曾接受矯視亦不會影響日後驗配漸進眼鏡或老花鏡的準確度，視光師仍會按照標準程序進行驗配。

針對坊間指「矯視會加速老花」的傳言，Michael Knorz 教授澄清這只是因為昔日近視者習慣「除眼鏡閱讀」而產生的錯覺。

矯視一代迎老花危機 盤點兩大重塑視力高科技方案

曾於早年接受激光矯視的患者，如今無可避免要面對老花的挑戰。不過，隨着醫療科技進步，現時針對這類「矯視後老花」的複雜個案，已有相當成熟的應對策略。Michael Knorz教授指，眼科醫生在評估時，不會採用「一刀切」的方法，而是會仔細考慮患者在接受矯視前的近視度數、剩餘的角膜厚度，以及個人對閱讀距離的具體需求，從而度身訂造最合適的治療方案。目前國際上主要有以下兩大視力矯正選擇：

1. 視覺融合激光術（Presbyond LBV）：如果患者之前接受的矯視為中低度數（最高為500至600度），可考慮再次進行Presbyond LBV激光手術來矯正老花，是否適合需綜合考慮患者的角膜厚度、角膜情況、年齡及其他眼睛情況。

2. 屈光性晶體置換術（Refractive Lens Exchange）：若患者不適合再次進行激光手術，可考慮更換眼內晶體，並因應需求選擇以下三大類型的人工晶體（IOL）。

■ 三焦點人工晶體（Trifocal Lens）：三焦點人工晶體可以矯正三種不同距離的視力：近距離（如使用手機）、中距離（如使用電腦），以及遠距離（如駕駛）。曾經做過激光矯視的患者，若角膜品質佳、夜間視覺良好且無眩光光環，三焦點人工晶體亦是一個不錯的選擇。

■ 可調節人工晶體（LAL）：對於曾做過激光矯視的患者而言，進行屈光性晶體置換術最大的挑戰並非手術本身，而是術前的測量與人工晶體度數計算。由於激光矯視改變了角膜中央前弧度，如果測量不準確，術後的屈光目標便容易出現偏差，導致殘餘近視或遠視。可調節人工晶體（LAL）是目前首款及唯一一款在手術後可調節的植入式人工晶體。醫生可以在術後透過特定紫外光照射，改變人工晶體材料內部的光學特性，從而調整屈光度數及部分散光，調節範圍+2D至-2D屈光度，0.5至2.0D散光。

■ 延伸景深人工晶體（EDOF）：延伸景深人工晶體（EDOF）能創造從遠距至中距（部分情況下甚至延伸至近距）的平滑連續視場。 延伸景深人工晶體（EDOF）的原理在於「延伸眼睛的自然景深」，而非將光線分割至多個焦點。因而這種人工晶體能減少光暈、眩光等常見副作用。最終呈現更自然的視覺體驗，尤其在低光源環境或使用數碼屏幕時表現出色。

視力完美亦暗藏隱患！曾患近視者必做一事防青光眼

Michael Knorz教授提醒，一旦發現閱讀視力變差，正是老花出現的警號，應及時向眼科醫生求診以改善閱讀視力。最後，他提醒任何曾患有近視人士，無論是否接受過激光矯視，患上青光眼和視網膜脫落的風險都比一般人高。因此，即使視力感覺完美且沒有任何症狀，所有曾患近視或接受過矯視人士，都應保持每1至2年接受一次全面眼科檢查習慣。畢竟，矯視手術並非一勞永逸，及早預防與持續監察，才是長遠守護靈魂之窗、確保中年後視力依然健康的真正關鍵。

（資料由客戶提供）