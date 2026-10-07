俄羅斯實驗室研究員疑染鼠疫不治 解構肺鼠疫病徵 可經飛沫人傳人

俄羅斯西伯利亞近日傳出發生危險病原外洩事故，一名於伊爾庫茨克抗鼠疫研究所任職的 28 歲女研究員，因不慎打破裝有活體細菌的試管，隨後出現嚴重肺部症狀不幸離世。事件迅速引發國際關注，官方緊急將近 200 名接觸者納入醫學隔離。



據外媒及當地報導，死者為 28 歲的研究員達莉亞·希皮洛娃（Daria Shipilova）。她在研究所內整理與檢測樣本時，意外打破了一支含鼠疫桿菌的試管。不久，她出現高燒與急性呼吸道症狀，病情迅速惡化為重度肺炎，緊急送往謝列霍夫地區醫院搶救並裝上呼吸機，最終不治身亡。

死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

儘管俄羅斯聯邦消費者權益保護和衛生防疫監督局對外宣稱其死因為「病因不明肺炎」，但鄰近的布里亞特共和國首長與多家媒體揭露，她極可能是感染了極度危險的肺鼠疫。

為防堵疫情擴散，當地衛生部門迅速啟動高級別應變機制：

近 200 人醫學隔離：包括醫院醫護、同事及接觸者均被實施隔離。

醫療機構與廠區管控：多間醫院緊急封院隔離3周，鄰近的鋁廠亦要求全體員工強制佩戴口罩。

鼠疫是什麼？

鼠疫是由鼠疫桿菌引起的一種人畜共通急性傳染病，歷史上曾造成多次大規模流行（如 14 世紀奪走歐洲近三分之一人口的「黑死病」）。它被列為全球頂級的甲類法定傳染病，病情發展極快且具高致命性。而傳播途徑與臨床表現主要分為三種：

腺鼠疫（最常見）：多由跳蚤叮咬感染，引發淋巴結劇痛腫大。

敗血性鼠疫：細菌進入血液造成器官壞死與休克（即歷史上的「黑死病」）。

肺鼠疫（最危險）：可經由飛沫吸入或腺鼠疫惡化而來，病程發展極快。

鼠疫桿菌 (shutterstock圖片)

為何「肺鼠疫」如此致命？

病程進展極快：特別是肺鼠疫，細菌會迅速破壞肺部組織，導致嚴重的肺水腫、呼吸衰竭與休克，患者往往在出現症狀後短短一天內死亡。

引發敗血性休克：細菌在體內大量繁殖並釋放毒素，會導致全身血管瀰漫性凝血，使肢體末端缺血壞死（黑死病的名稱由來），最後多重器官衰竭。

人傳人風險高：與腺鼠疫不同，肺鼠疫患者咳嗽產生的飛沫具備高度傳染力。

肺鼠疫常見病徵

1. 頭痛

2. 發冷

3. 發燒

4. 全身疼痛

5. 咳出帶血的痰

6. 呼吸困難

預防鼠患方法：家居與環境衛生

切斷糧源：食物須妥善存放於有蓋容器內；寵物飼料亦應小心貯存與處理，避免吸引老鼠。

妥善處置垃圾：垃圾及廚餘須放入有蓋垃圾桶，並堅持每日至少清理一次。

維持環境整潔：定期清理空間，特別是後樓梯與垃圾房，切勿堆積雜物以防老鼠匿藏。

定期巡查：密切留意花圃及走廊等區域，檢查是否有鼠類活動痕跡。

資料來源: 衞生署衞生防護中心