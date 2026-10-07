俄羅斯鼠疫疑雲 香港18區鼠患榜出爐 大埔區最少老鼠 兩區重災

近日俄羅斯傳出實驗室人員疑似感染肺鼠疫身亡事件，引發國際社會對烈性傳染病的關注，但俄國官方澄清樣本未檢出特殊病原體，世衞亦評估公眾風險為低。然而，是次事件的爆發，再次喚起大眾對環境衞生及鼠患問題的警覺。面對潛在的公共衞生威脅，衞生防護中心提醒市民絕不能掉以輕心，必須從個人及家居環境着手，全面做好防鼠及防蚤措施。



俄羅斯鼠疫敲響公共衞生警鐘

針對國際間廣泛流傳的西伯利亞疑似鼠疫死亡個案，據香港01報道及台灣疾管署官方疫情通報顯示，涉事伊爾庫茨克抗鼠疫研究所女技術人員希皮洛娃雖不幸因嚴重肺炎離世，但俄羅斯官方衞生監督機構（Rospotrebnadzor）已表明其死因與職務相關病原體無關，同院近200名隔離觀察者亦未檢出特殊微生物，世界衞生組織（WHO）目前評估該事件對大眾公共衞生的跨國風險為低。不過，由於肺鼠疫（Pneumonic Plague）本身具備極高致命性，因而再次喚起全球對齧齒動物帶菌源頭的嚴密防線。

俄羅斯實驗室研究員疑染鼠疫不治 解構肺鼠疫病徵 可經飛沫人傳人

圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova，紅圈示）。（《紐約郵報》截圖）

肺鼠疫飛沫傳播潛伏僅4天 24小時黃金救治期成關鍵

根據衞生防護中心資料，鼠疫是一種由鼠疫耶爾森桿菌引致的傳染病，主要感染齧齒動物及人類。鼠疫主要分為腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫三種。是次俄羅斯事件涉及的肺鼠疫，潛伏期僅1至4天。有別於主要透過受感染帶菌跳蚤叮咬傳播的腺鼠疫，肺鼠疫傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫在人與人之間直接傳播。患者會出現發冷、發燒、頭痛、胸口翳悶、咳出帶血的痰及呼吸困難等病徵；若不及早接受隔離及適當的抗生素治理，病人可能很快便會死亡。

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食環署公布2026全港無鼠率96.4% AI熱成像精準滅鼠

香港目前採用的監測手段已邁入全自動智慧化階段，食環署由2024年起已全面棄用舊有番薯誘餌啃咬普查，改在全港選定地點安裝熱能探測攝錄機，利用人工智能（AI）熱成像技術精準分析老鼠出沒路徑與活動熱點。

由於鼠疫與鼠患息息相關，本港的鼠隻活動情況自然成為社會焦點。根據食環署公布的2026年上半年鼠隻活動調查結果，全港整體的「無鼠百分比」達96.4%。有關數字較2025年上半年的96.0%及下半年的96.1%微升，反映本港鼠患情況整體維持良好且穩定的水平。

數據亦顯示，食環署以科技與數據為本的滅鼠策略取得顯著成果。在2025年下半年44個鼠隻活動較為活躍（即「無鼠百分比」低於80%）的監察地點中，有近89%（即39個地點）於2026年上半年錄得明顯改善，當中29個地點的指數更回升至90%以上。此外，2026年上半年全港「無鼠百分比」低於80%的活躍地點已降至34個。

食環署公布的2026年上半年鼠隻活動調查

九龍城及灣仔區老鼠最活躍成「重災區」

雖然全港整體數字有所改善，但若按分區數據深入分析，各區的鼠患情況出現明顯差異（註：「無鼠百分比」愈低，代表鼠隻活動愈頻繁）：

九龍城區及灣仔區鼠患最嚴重：在2026年上半年的調查中，九龍城區的「無鼠百分比」為92.8%，灣仔區為93.4%，兩區在各分區中位列老鼠活動最頻繁之列。

若以「無鼠百分比」低於80%的監察地點（即鼠患活躍黑點）計算，灣仔區佔最多，高達9個地點；九龍城區緊隨其後，佔8個地點。單是這兩區，已佔據了全港34個黑點的一半（17個），反映這些食肆林立、後巷交錯及舊樓密集的社區，依然是防治鼠患的最大挑戰。

此外，荃灣區及葵青區的「無鼠百分比」同為94.6%，而深水埗區則為95.0%，均低於全港整體平均水平，情況同樣需要關注。

全港防鼠榜大埔區稱冠 南區屯門無鼠率高達99.2%

相反，大埔區（99.5%）、南區（99.2%）及屯門區（99.2%）的防鼠工作表現最為理想，鼠隻活動痕跡極少。

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防治鼠患從家居做起 個人防護不可少

為預防鼠疫及其他由鼠隻傳播的疾病，衞生防護中心呼籲市民採取嚴格的預防措施，主要涵蓋家居環境及個人防護兩方面：

杜絕食物來源與匿藏點



市民應妥善將食物儲存於有蓋容器內，並小心處理寵物食物。所有垃圾及廚餘須存放在有蓋垃圾箱中，並確保每天至少清理一次。

保持環境清潔



特別是垃圾房和後樓梯等公共空間，應避免堆積雜物。同時，應定期檢查花圃及通道是否有鼠隻出沒的迹象。（如需防治蟲鼠的專業意見，可致電食環署熱線 3188 2064）。

預防跳蚤叮咬



市民如需前往老鼠出沒或鼠疫流行地區，切勿接觸活的或死去的齧齒動物。外出時應穿着長袖衣物和長褲，並在外露皮膚及衣服塗搽含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑。在一般情況下，孕婦使用的濃度上限為30%，兒童則為10%。此外，市民亦可於衣服上使用殺蟲劑氯菊酯，但切忌將其直接塗在皮膚上。

總結而言，雖然本港鼠患情況整體受控，但舊區如九龍城及灣仔的鼠患威脅依然存在。面對海外傳染病事件的警示，市民及社會各界需保持警惕，時刻注意環境衞生，共同構築堅實的公共衞生防線。