教宗良十四世確診肺腺癌 不吸煙為何也中招？一文揭５大致癌誘因
梵蒂岡早前傳來一則備受關注的消息：71歲的教宗良十四世（Pope Leo XIV）確診罹患肺腺癌，並於羅馬傑梅利醫院順利完成手術。值得慶幸的是，腫瘤在定期體檢時及早被發現，教宗術後當晚胃口不錯，甚至能如常進餐。消息一出，不少人都感到意外——平日起居規律、甚至沒有吸煙習慣的人，為何肺部也會悄悄長出惡性腫瘤？
例行體檢立大功 毫無不適卻照出微細結節
教宗良十四世一向體格不錯，術前完全沒有咳嗽、氣促或胸痛等任何呼吸道異樣。這次之所以能搶在病情惡化前及時攔截，全憑一次常規身體檢查中，醫生察覺其右肺出現了細小的局限性結節。
教宗在10月11日主持《三鐘經》祈禱時，態度十分坦然，親自向信眾交代身體狀況。他提到結節發現時非常早期，但醫療團隊審慎商討後，依然建議及早開刀切除，以絕後患。
微創90分鐘割除下葉 術後當晚如常進餐
10月13日下午，教宗入住羅馬當地的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）。醫療團隊選用了傷口小、復原較快的胸腔鏡微創手術，為教宗切除右肺下葉，實際動刀時間大約90分鐘。
術後的細胞化驗證實，該結節屬於「肺腺癌」，完全符合術前診斷。整個手術過程順利且沒有出現任何併發症。教宗甦醒後隨即返回10樓的病房休養，當晚精神狀態良好，胃口亦未受太大影響，甚至如常與隨行人員共進晚餐。目前醫療團隊正就取出的細胞組織作進一步分析，以徹底排除擴散跡象。
急於動刀全為履行承諾 力爭11月如期出訪拉美
教宗原定至10月20日前的一切公開接見已暫時取消，預計留院休養約一星期。東京總主教菊池功樞機透露，教宗之所以當機立斷接受手術，正是希望把握黃金復原期，爭取在11月6日至17日如期啟程前往拉丁美洲（秘魯、阿根廷及烏拉圭）展開牧靈訪問。秘魯是教宗年輕時長期宣教的故地，這趟旅程對他別具意義，充分展現其積極面對病情的毅力。
破解肺癌迷思：不吸煙、不常下廚就不會患上肺腺癌？（按圖看清）
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拆解肺腺癌：專找非煙民的「隱形殺手」
談起肺癌，多數人腦海中浮現的往往是老煙民的形象，但「肺腺癌」的特性卻大相逕庭。肺癌大致分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌兩大陣營，而肺腺癌屬於非小細胞肺癌，更是當中最普遍的類別。
根據醫院管理局香港癌症資料統計中心最新數據，肺癌長年雄踞香港癌症頭號殺手，而在本港以至全球所有肺癌個案中，肺腺癌已佔去近半比例。它主要起源於負責分泌黏液的周邊肺泡組織，生長與擴散速度通常比鱗狀細胞癌或小細胞癌緩慢，卻極具隱蔽性。正因為病灶偏愛肺部外圍邊緣，遠離大氣管與胸壁神經，患者在初期往往毫無感覺——既不咳、不痛，也不影響呼吸，許多患者都是在健康檢查或照 X 光時才意外照出陰影。
成因深剖：不吸煙為何也會被盯上？
吸煙固然是引發肺癌的經典元兇，但世界各地、特別是亞洲地區的臨床數據卻呈現出完全不同的面貌：超過一半甚至高達六至七成的亞洲肺腺癌患者根本從不吸煙，且女性比例相當顯著。究竟背後藏著哪些隱形誘因？
1. 特定基因突變（亞洲人體質特徵）
醫學界發現，許多不吸煙的肺腺癌患者，體內細胞帶有特定的基因驅動突變。其中最為人熟悉的是 EGFR（表皮生長因子受體） 基因突變，在亞洲非吸煙肺腺癌患者中，突變比例高達五成以上；此外還有 ALK、ROS1 或 KRAS 等基因異常。這些突變會讓肺部細胞跳過正常調控，不受節制地自我增生，即使日常飲食再清淡、生活再規律，單純的基因體質就可能埋下病發伏筆。
2. 廚房高溫油煙
中式料理習慣熱油快炒或煎炸，食用油在加熱至發煙點以上時，會釋放多環芳香烴（PAHs）及揮發性有機物。若廚房抽油煙設備不足或通風欠佳，煮食者長期吸入細懸浮油煙，黏附在肺部深處，長年累月便會增加呼吸道黏膜細胞癌變的機會。
3. 二手煙與三手煙危害
自己不抽煙，不代表肺部免受煙草殘害。二手煙當中的致癌物質濃度絲毫不遜於一手煙；而依附在衣物、家具及牆壁表面的煙草殘留物（三手煙），經揮發後被人體吸收，同樣是危害同住家人的無形毒素。
4. 室內氡氣暴露
氡氣是一種由泥土及建築石材（如花崗岩、水泥）中天然放射性元素衰變而成的無色無味氣體。香港不少樓宇結構建於花崗岩地基上，如果室內空間長期緊閉窗戶、缺乏空氣流通，氡氣便容易積聚在室內，被世界衛生組織列為僅次於吸煙的第二大肺癌誘因。
5. 室外環境與職場污染
空氣中飄浮的細懸浮微粒（PM2.5）顆粒極小，吸入後能直接穿透呼吸道直達肺泡，引發長期慢性發炎反應。此外，若曾長期在裝修、建築或工業環境中接觸石棉、矽塵、重金屬等化學粉塵，亦會大幅疊加罹癌風險。
留意悄然出現的身體警號！
儘管肺腺癌早期極難察覺，但當病灶逐漸向周邊組織擴展或刺激支氣管黏膜時，仍會透露蛛絲馬跡：
持續咳嗽超過三星期仍未好轉
痰中帶有血絲或鐵鏽色
偶爾在深呼吸、咳嗽時感覺胸口隱隱作痛
聲音不知不覺變沙啞，或活動量不大時容易氣喘
排除刻意減肥下，體重與食慾在短時間內急跌
杵狀指自我檢查 （按圖睇清👇👇👇）
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及早篩查：從「頭號殺手」手中搶回健康主導權
教宗良十四世這次能夠迅速切除病灶、術後狀態神勇，最大功臣正是「早發現」。在早期階段，腫瘤只要透過常規微創手術切除，往往已能達致理想效果；即使病情發展至不同階段，現今醫學亦有針對特定突變基因的標靶治療、免疫療法或放化療等多種手段配合，治療靈活性遠比昔日高。
面對肺癌，關鍵始終在於篩查工具的選擇。傳統的平面胸部 X 光受限於心臟、肋骨等結構重疊，往往難以捕捉1厘米以下的微細毛玻璃結節。對於具肺癌家族史、長期暴露於油煙或粉塵二手煙的高危族群，不妨主動向家庭醫生諮詢，評估是否適合進行「低劑量電腦斷層掃描（LDCT）」。定期主動把關肺部健康，正如教宗的經歷一樣，只要及早透過精準檢查正視與介入，早期肺癌的治癒率與存活期已大幅提升，不再必然是無法逆轉的絕症。