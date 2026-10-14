教宗良十四世確診肺腺癌 不吸煙為何也中招？一文揭５大致癌誘因

梵蒂岡早前傳來一則備受關注的消息：71歲的教宗良十四世（Pope Leo XIV）確診罹患肺腺癌，並於羅馬傑梅利醫院順利完成手術。值得慶幸的是，腫瘤在定期體檢時及早被發現，教宗術後當晚胃口不錯，甚至能如常進餐。消息一出，不少人都感到意外——平日起居規律、甚至沒有吸煙習慣的人，為何肺部也會悄悄長出惡性腫瘤？



例行體檢立大功 毫無不適卻照出微細結節

早前教宗良十四世在羅馬每週日的祈禱儀式上宣布了他接受手術的消息。（圖片來源：網絡圖片）

教宗良十四世一向體格不錯，術前完全沒有咳嗽、氣促或胸痛等任何呼吸道異樣。這次之所以能搶在病情惡化前及時攔截，全憑一次常規身體檢查中，醫生察覺其右肺出現了細小的局限性結節。

教宗在10月11日主持《三鐘經》祈禱時，態度十分坦然，親自向信眾交代身體狀況。他提到結節發現時非常早期，但醫療團隊審慎商討後，依然建議及早開刀切除，以絕後患。

微創90分鐘割除下葉 術後當晚如常進餐

10月13日下午，教宗入住羅馬當地的傑梅利醫院（Gemelli Hospital）。醫療團隊選用了傷口小、復原較快的胸腔鏡微創手術，為教宗切除右肺下葉，實際動刀時間大約90分鐘。

術後的細胞化驗證實，該結節屬於「肺腺癌」，完全符合術前診斷。整個手術過程順利且沒有出現任何併發症。教宗甦醒後隨即返回10樓的病房休養，當晚精神狀態良好，胃口亦未受太大影響，甚至如常與隨行人員共進晚餐。目前醫療團隊正就取出的細胞組織作進一步分析，以徹底排除擴散跡象。

急於動刀全為履行承諾 力爭11月如期出訪拉美

教宗原定至10月20日前的一切公開接見已暫時取消，預計留院休養約一星期。東京總主教菊池功樞機透露，教宗之所以當機立斷接受手術，正是希望把握黃金復原期，爭取在11月6日至17日如期啟程前往拉丁美洲（秘魯、阿根廷及烏拉圭）展開牧靈訪問。秘魯是教宗年輕時長期宣教的故地，這趟旅程對他別具意義，充分展現其積極面對病情的毅力。

破解肺癌迷思：不吸煙、不常下廚就不會患上肺腺癌？（按圖看清）

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拆解肺腺癌：專找非煙民的「隱形殺手」

談起肺癌，多數人腦海中浮現的往往是老煙民的形象，但「肺腺癌」的特性卻大相逕庭。肺癌大致分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌兩大陣營，而肺腺癌屬於非小細胞肺癌，更是當中最普遍的類別。

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心最新數據，肺癌長年雄踞香港癌症頭號殺手，而在本港以至全球所有肺癌個案中，肺腺癌已佔去近半比例。它主要起源於負責分泌黏液的周邊肺泡組織，生長與擴散速度通常比鱗狀細胞癌或小細胞癌緩慢，卻極具隱蔽性。正因為病灶偏愛肺部外圍邊緣，遠離大氣管與胸壁神經，患者在初期往往毫無感覺——既不咳、不痛，也不影響呼吸，許多患者都是在健康檢查或照 X 光時才意外照出陰影。

成因深剖：不吸煙為何也會被盯上？

吸煙固然是引發肺癌的經典元兇，但世界各地、特別是亞洲地區的臨床數據卻呈現出完全不同的面貌：超過一半甚至高達六至七成的亞洲肺腺癌患者根本從不吸煙，且女性比例相當顯著。究竟背後藏著哪些隱形誘因？

1. 特定基因突變（亞洲人體質特徵）



醫學界發現，許多不吸煙的肺腺癌患者，體內細胞帶有特定的基因驅動突變。其中最為人熟悉的是 EGFR（表皮生長因子受體） 基因突變，在亞洲非吸煙肺腺癌患者中，突變比例高達五成以上；此外還有 ALK、ROS1 或 KRAS 等基因異常。這些突變會讓肺部細胞跳過正常調控，不受節制地自我增生，即使日常飲食再清淡、生活再規律，單純的基因體質就可能埋下病發伏筆。

2. 廚房高溫油煙



中式料理習慣熱油快炒或煎炸，食用油在加熱至發煙點以上時，會釋放多環芳香烴（PAHs）及揮發性有機物。若廚房抽油煙設備不足或通風欠佳，煮食者長期吸入細懸浮油煙，黏附在肺部深處，長年累月便會增加呼吸道黏膜細胞癌變的機會。

3. 二手煙與三手煙危害



自己不抽煙，不代表肺部免受煙草殘害。二手煙當中的致癌物質濃度絲毫不遜於一手煙；而依附在衣物、家具及牆壁表面的煙草殘留物（三手煙），經揮發後被人體吸收，同樣是危害同住家人的無形毒素。

4. 室內氡氣暴露



氡氣是一種由泥土及建築石材（如花崗岩、水泥）中天然放射性元素衰變而成的無色無味氣體。香港不少樓宇結構建於花崗岩地基上，如果室內空間長期緊閉窗戶、缺乏空氣流通，氡氣便容易積聚在室內，被世界衛生組織列為僅次於吸煙的第二大肺癌誘因。

5. 室外環境與職場污染



空氣中飄浮的細懸浮微粒（PM2.5）顆粒極小，吸入後能直接穿透呼吸道直達肺泡，引發長期慢性發炎反應。此外，若曾長期在裝修、建築或工業環境中接觸石棉、矽塵、重金屬等化學粉塵，亦會大幅疊加罹癌風險。

留意悄然出現的身體警號！

儘管肺腺癌早期極難察覺，但當病灶逐漸向周邊組織擴展或刺激支氣管黏膜時，仍會透露蛛絲馬跡：

持續咳嗽超過三星期仍未好轉



痰中帶有血絲或鐵鏽色



偶爾在深呼吸、咳嗽時感覺胸口隱隱作痛



聲音不知不覺變沙啞，或活動量不大時容易氣喘



排除刻意減肥下，體重與食慾在短時間內急跌



杵狀指自我檢查 （按圖睇清👇👇👇）

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及早篩查：從「頭號殺手」手中搶回健康主導權

教宗良十四世這次能夠迅速切除病灶、術後狀態神勇，最大功臣正是「早發現」。在早期階段，腫瘤只要透過常規微創手術切除，往往已能達致理想效果；即使病情發展至不同階段，現今醫學亦有針對特定突變基因的標靶治療、免疫療法或放化療等多種手段配合，治療靈活性遠比昔日高。

面對肺癌，關鍵始終在於篩查工具的選擇。傳統的平面胸部 X 光受限於心臟、肋骨等結構重疊，往往難以捕捉1厘米以下的微細毛玻璃結節。對於具肺癌家族史、長期暴露於油煙或粉塵二手煙的高危族群，不妨主動向家庭醫生諮詢，評估是否適合進行「低劑量電腦斷層掃描（LDCT）」。定期主動把關肺部健康，正如教宗的經歷一樣，只要及早透過精準檢查正視與介入，早期肺癌的治癒率與存活期已大幅提升，不再必然是無法逆轉的絕症。