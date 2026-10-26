24/7 FITNESS正式成為NBA香港官方健身中心「入樽王」親臨啟動禮

香港大型24小時連鎖健身中心24/7 FITNESS，最近有新合作動向，日前於金鐘分店舉行「24/7 FITNESS 強勢加盟 NBA 香港官方合作夥伴」啟動禮，正式公布成為「NBA香港官方健身中心」（Official Gym of NBA in Hong Kong），亦是 NBA 首個香港健身品牌合作方。NBA傳奇球星、史上首位三奪入樽大賽冠軍的 Nate Robinson 親臨現場，聯同 NBA 香港内容及市場合作夥伴總監 Ms. Chris Luk 及 24/7 FITNESS 市場總監 Mr. Isaac Lau 一同啟動合作，並與會員近距離互動。



Nate Robinson 於 Fireside Chat 環節分享健身訓練對運動表現的重要性。

Nate Robinson（中）聯同 NBA HK Chris Luk（左）及 24/7 FITNESS 市場總監 Isaac Lau（右）啟動合作，24/7 FITNESS 正式成為「NBA香港官方健身中心」。

24/7 FITNESS 市場總監 Isaac Lau 表示：「24/7 FITNESS 自2018年創立以來，一直致力讓運動融入日常生活。今次成為NBA香港官方健身中心，是品牌發展的重要一步。我們希望透過與NBA合作的號召力，鼓勵更多香港人建立恆常訓練的習慣，無論是籃球愛好者還是健身新手，都可以在24/7 FITNESS 找到適合自己的訓練方式。」

NBA入樽王Nate Robinson勉勵年輕球員勇於追夢

三屆NBA入樽大賽冠軍Nate Robinson 首度訪港，出席24/7 FITNESS與NBA香港合作啟動禮，與會員及球迷分享訓練心得和籃球生涯點滴。他寄語年輕球員，尤其身材較矮小的籃球愛好者，不應讓外界評價限制自己，而要建立自信、勇於追夢，並以堅持付諸實踐。談及退役後的生活，他透露至今仍保持每天清晨到健身室訓練的習慣，亦會定期與朋友打球；回顧成長歷程，他表示受偶像米高佐敦啟發，自小透過健身、游泳及負重登山等方式鍛煉體能和腿部力量。他亦分享，新秀賽季在另一偶像艾佛遜面前射入致勝球，是職業生涯中最難忘的時刻，並表示欣賞現役球星安東尼愛華士的球風、韌性與自信。

Nate Robinson 與 24/7 FITNESS 會員進行籃球互動。

展望新球季，他希望昔日效力的紐約人再奪總冠軍，同時看好木狼的競爭力，更笑言若處於巔峰狀態，有信心在雲班耶馬面前完成隔人入樽。活動期間，他亦即場學講廣東話「24小時，日日做Gym！」，與現場球迷互動。

回顧Nate Robinson昔日光輝球員生涯

身高5呎9吋（1.75米）的 Nate Robinson 1984年生於美國西雅圖，2005年 NBA 選秀首輪第21順位入選，並於選秀當晚獲交易至紐約尼克，NBA生涯征戰11個球季，先後效力8支球隊。他於2006、2009及2010年三度奪得 NBA 入樽大賽冠軍，並於2010年成為 NBA 史上首位三度奪得入樽大賽冠軍的球員。2009年他飛越身高6呎11吋的 Dwight Howard 完成入樽，至今仍是入樽大賽的經典一幕。

Nate Robinson 於 NBA 打卡區與會員合照及簽名。

24/7 FITNESS全球擁逾300間分店

24/7 FITNESS 於2018年在香港創立，以「零預繳、月費制、24小時營運」的創新模式重塑本地健身市場，現時於全港設有逾160間分店，迅速成為最大規模的24小時連鎖健身品牌。至今業務版圖已伸延至中國內地、新加坡、澳門及台灣，合共擁有逾300間分店，透過全年無休、自助智能入場及透明收費機制，為大眾提供更便捷、靈活、安心的健身選擇，推動運動真正融入日常生活，打造健康生態圈。

（資料及相片由客戶提供）