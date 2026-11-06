熊貓眼難消退可能是用錯方法？Eye Refine拆解6大常見黑眼圈特徵

香港打工仔工作時數長、壓力大，不少人為了爭取下班後的私人時間，更會進行「報復性捱夜」，久而久之令眼袋和黑眼圈問題越發嚴重。即使每天使用眼霜、眼膜，卻發現頻繁護理依然未見問題有所改善。其實，眼袋和黑眼圈難處理，原因很可能是「搞錯了問題類型」！由於眼周問題的成因各有不同，應對方法亦不能一概而論，即睇內文拆解常見的黑眼圈和眼袋類型、特徵及成因，先了解自身狀況，才能找出最針對性的改善方案。



即看6大常見眼袋與黑眼圈種類！

以為有熊貓眼只是因為睡不夠？一出現眼袋就覺得自己是水腫？事實上，形成眼袋或黑眼圈有可能是由不同的眼周問題所致，若不先釐清成因，盲目保養就可能會徒勞無功。即看以下列表了解常見的眼袋與黑眼圈類型：

黑眼圈 類型 特徵 成因 色素型黑眼圈 眼下呈啡色、深啡色，整體膚色較暗沉 黑色素沉澱、日曬、眼周肌膚受刺激或長期摩擦等 血管型黑眼圈 眼下呈青紫、藍灰色，皮膚較薄時血管會較明顯 眼周皮膚較薄、血管透現，加上眼周血液循環差及疲勞等 結構型黑眼圈 眼下凹陷、淚溝明顯、眼袋突出，容易因光影形成暗沉感 眼周骨骼及軟組織結構、眼下凹陷、眼袋或淚溝造成陰影

眼袋 類型 特徵 成因 水腫型黑眼圈 眼下浮腫、腫脹感較明顯，早上或疲累時可能更加突出 睡眠不足、疲勞、鹽分攝取、體液積聚等 脂肪型黑眼圈 眼下有明顯凸出，形成袋狀輪廓 眼眶脂肪向前突出或脂肪分布改變 鬆弛型黑眼圈 眼下皮膚鬆弛、彈性下降，眼袋輪廓較明顯 隨着年齡增長、膠原蛋白及彈性下降，令眼周支撐力減弱

眼袋與黑眼圈成因複雜 眼周問題忌一概而論

專注眼部護理的醫學美容品牌Eye Refine，結合「非手術方案」與專業醫療級美容團隊，為消費者提供高效、信賴的眼部護理體驗。團隊配備專業眼部分析師，可深入分析眼部皮膚狀況，以找出真正問題根源，從而定制適合的療程方案。

Eye Refine提到，面對不同的眼周狀況，護理的方式也會因情況而異。如果問題尚處於輕微階段，例如因偶爾睡眠不足或不良生活習慣所引起的眼周輕微乾燥、暗沉，就可先從充足休息、防曬、保濕及日常眼部護理入手，避免眼周問題惡化。但當困擾逐漸明顯，單靠普通護膚品或調整作息都未能改善狀況時，就有可能須透過專業、針對性的眼部療程，從深層次改善肌膚狀態與輪廓問題。

品牌亦強調，眼周問題並非要等到嚴重才處理。正因眼袋與黑眼圈成因複雜，所以療程亦不能一概而論。Eye Refine指出，眼袋及黑眼圈可以分成不同類型、有不同成因及表現，並非每個人的問題都一樣。因此，先了解眼周的實際狀況，再按個人需要制定方案，才能做到更針對性的改善。

Eye Refine專業分析師團隊以專業醫學美容的角度，專為消費者設計個人化的改善方案。

Eye Refine專業分析師團隊 設計針對性個人化方案

Eye Refine透過專業分析、國際認證眼部儀器及量身定制方案，以專業醫學美容的角度，針對眼袋、黑眼圈、眼紋、淚溝及上下眼皮鬆弛等不同問題，向消費者提供針對性的改善方向。品牌主打非入侵式眼部療程，過程毋須開刀、打針，配合無痛、無創及無修復期的療程，消費者可毋須接受傳統開刀手術或注射，亦能享有專業醫療級的眼部療程及改善效果。

更重要的是，正因深知每個人的眼周結構與老化成因皆不盡相同，品牌透過細緻而精準的專業分析，會先幫消費者判斷眼周皮膚問題，而非只一味提供療程，最後才為客人提供量身定制的護理方案，確保每一位顧客都能得到理想且具針對性的改善效果。

Eye Refine療程推介

療程一）眼袋療程-眼底網狀層重建療程 Full Set體驗價：$698（原價$1680） 限定優惠：先付款預約即減$100 療程亮點 精準消脂撫平眼袋：透過熱能溶解多餘脂肪，即時改善水腫型、鬆弛型及脂肪型等各類眼袋。 緊緻與膠原重塑：收緊鬆弛組織、提升下眼瞼，同時刺激膠原與彈力蛋白增生，有效撫平淚溝、細紋並改善黑色素沉澱。

療程二）8點提升眼底再生療程 Full Set體驗價：$798（原價$1880） 限定優惠：先付款預約即減$100 療程亮點 雙效協同：結合 HIEMS 微電流與 MRF 射頻，刺激肌肉收縮並將熱能傳至真皮層，重塑膠原與促進循環。 8大全面提升：全方位改善眼周血液循環、激活眼周肌肉彈性、緊緻平滑肌膚、重塑膠原網絡、撐起初期淚溝與鬆弛、長效鎖水撫平乾紋、深層排毒淡化熊貓眼，以及拉提下垂眼瞼與眼角。

療程三）SilkGlow黑眼圈光學逆轉療程 Full Set體驗價：$698（原價$1680） 限定優惠：先付款預約即減$100 療程亮點 精準擊退黑色素：精準擊退表皮色素，針對性改善色素型黑眼圈（啡黑色黑眼圈）。 重啟膠原再生：利用光學刺激眼底膠原蛋白增生，填補凹陷與流失部位。 零修復期體驗：療程溫和不紅不腫，完成後可即時出街見人。

Eye Refine連續兩年獲《卓越去眼袋及黑眼圈服務品牌大獎》

Eye Refine連續兩年獲得由《香港01》舉辦「健康Easy卓越大獎」的《卓越去眼袋及黑眼圈服務品牌大獎》殊榮，充分肯定了品牌在眼部護理領域的專業服務與市場口碑，也展現出其持續為都市人解決眼周煩惱的堅持，陪伴每一位追求精緻生活的消費者重拾自信神采。

Eye Refine連續兩年獲得由《香港01》舉辦「健康Easy卓越大獎」的《卓越去眼袋及黑眼圈服務品牌大獎》殊榮。

（資料由客戶提供）