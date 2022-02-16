臭狐多汗傳統治療易復發　醫生倡微波熱能根治病情

多汗症及腋下汗臭症（俗稱「臭狐」）難以根治，不少患者會使用止汗劑、注射肉毒桿菌等方法緩解病情，但長遠或令皮膚發炎，甚至令病情惡化。有醫生建議患者可考慮接受非入侵性「微波腋下汗腺消融術」，利用微波熱能直達腋下皮膚深層，令汗腺組織壞死，使汗腺及毛髮減少，接受兩次療程後成效高達八成，患者毋需再次覆診，出現流血、細菌感染等副作用亦極為罕見，同時令患者重拾自信，在工作、社交等各方面均有改善。

多汗症及腋下汗臭症較多是後天形成，如身體內分泌失調、更年期、糖尿病等，甚至較罕見的心臟病、癌症等亦有機會導致多汗症及臭狐。港怡醫院整形外科名譽顧問醫生李鍵穎表示，皮膚帶有細菌，一旦細菌與汗水混合便會產生化學反應，形成臭味，其中由於腋下、陰部有比較大的汗腺，一般多汗症及臭狐則會在該兩處地方出現。

為紓緩病情，有患者會選擇使用止汗劑，惟長期使用含化學成份的止汗劑，有機會令皮膚發炎，甚至令臭狐更嚴重，屬治標不治本的方法。李鍵穎醫生指，若病情較嚴重者傳統會建議注射肉毒桿菌，但左右腋下共需打約百針，並需每 3 至 6 個月注射一次，其痛楚使不少患者卻步。她續指，有患者則會選擇接受汗腺切除手術或以內窺鏡切斷脊骨附近的神經線以切斷傳輸出汗的訊號，但手術有其風險，例如需全身麻醉、流血、細菌感染、留下疤痕等。

部份多汗症患者會使用止汗劑，惟此舉屬治標不治本。（Gettyimage）

少年至長者均有機會發病

李醫生引述曾有一名女中學生因正值青春期，身體荷爾蒙開始變化，油脂腺分泌旺盛，導致有臭狐出現。她憶述，當時母親陪伴女兒求醫時，提到女兒「在家中未見其人、未聞其聲，但聞到臭味便知道她回家了。」

另外，陳先生（化名）自40多歲開始患有多汗症，困擾逾 20 多年，曾向不同醫生求醫，包括服藥、汗腺切除等亦未能根治情況，同時多年來因受外界歧視，生活質素下降，長年亦因病情導致失落。陳先生即使在冬天求醫，其汗水亦猶如水珠般滴下。

李鍵穎醫生指，醫生在診症時會了解患者多汗或臭汗問題在生活和工作上的情況有多嚴重，例如患者可能經常無故地流汗、上班要帶備衣物替換等，「不少患者其實在生活中也察覺到問題的嚴重性，例如輕輕揮一揮手，便已見身旁的人掩鼻離開，這些情況往往令患者異常尷尬，甚至影響他們的情緒和生活質素。」

港怡醫院整形外科名譽顧問醫生李鍵穎。

兩次療程達八成改善

幸而，現有「微波腋下汗腺消融術」，其成效理想、副作用少，能更有效改善病情，李鍵穎醫生解釋，此技術將熱能帶入至腋下的皮膚深層，當達到一定溫度時令組織壞死，能令汗腺及毛髮減少。她表示，患者接受一次療程大多可有效減少五成多汗水及臭狐的問題，若病情嚴重者接受兩次療程後則有八成改善，之後亦毋需覆診。

李鍵穎醫生補充，以往使用「微波腋下汗腺消融術」有機會誤將熱能接觸神經線導致麻痺，但近年則會在接受療程前，先將生理鹽水、局部麻醉藥及腎上腺素，透過幼細針筒注射至腋下，「除了增加汗腺與神經線間的距離，減低神經線受影響的風險，亦可減少流血情況，進一步提高療程安全性，完成療程後只需用冰袋冷卻腋下一日，便能快速消除輕微紅腫或不適感。然而，不同療程有不同好處及副作用，患者應先向主診醫生了解清楚再作決定。」