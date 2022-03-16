疫情｜醫思健康推遙距醫療及即日藥物配送　方便市民足不出戶診症

第五波新冠肺炎疫情未止，雖然近日衞生防護中心指疫情或已見頂並開始向下，但在社區等待入院、需定期覆診、出現疑似病徵或經快速測試確診的輕症病人，仍然未能得到適切的醫療服務，這批病人極待醫護的專業意見。有見及此，香港最大非醫院醫療服務機構─醫思健康由即日起推出遙距視像診症服務，透過集團旗下的醫思健康醫療中心、智健康、匯兒兒科醫務中心及紐約醫療集團的脊醫及中醫服務，讓有需要求診但因疫情而未能外出的病人，足不出戶就可求醫。服務首階段提供每日不少於500個名額，並會因應需求逐步提升服務量。



醫思健康即日起推出遙距視像診症服務，讓有需要求診但因疫情而未能外出的病人，足不出戶就可求醫。

過往港人求醫都習慣親身到診所掛號、取藥等，然而在疫情及社交距離措施下，為減少接觸感染，雲端診所及遠程醫療服務成為醫療發展新趨勢。以往在診所會受營業時間等因素限制，現時視像會診將更具彈性，亦可減省醫患雙方時間，即使病人或家屬出於各項理由未能親身到診所取藥，醫思健康亦可提供即日藥物派送上門的服務。

足不出戶可接受診治 部分病人或不適合

遙距視像診症可令病人足不出戶而獲得醫療就診服務，服務主要針對常見病及慢性病的定期複診提供服務，診症範圍包括流感、腹瀉、皮疹、鼻竇炎、紅眼、消化不良、糖尿病、高血壓及高血脂等。然而遙距視像診症仍然未能處理病情嚴重或複雜的症狀，這批病人需作進一步診斷及檢查，則可能需要親身到診所接受診治。在視像診症完成後，如病情需要，醫生會處方藥物給予病人，亦會即日提供藥物配送服務，令市民可以安坐家中進行健康管理。

視像診症完成後，如病情需要，醫生會處方藥物給予病人，亦會即日提供藥物配送服務，令市民可以安坐家中進行健康管理。

視像會診流程相當簡單，全程只需透過音頻電話、視頻或其他電子通訊方式而獲得醫療就診及健康諮詢服務。如所獲發的處方藥物是需要冷藏或某些偏遠地區，求診者則需親臨醫思健康的診所取藥，而病人是確診的新冠肺炎患者或緊密接觸者，則可安排朋友或家人代取藥物。

視像會診流程相當簡單，全程只需透過音頻電話、視頻或其他電子通訊方式而獲得醫療就診及健康諮詢服務。

醫思健康集團全力支援香港抗擊疫情

作為全港香港最大非醫院醫療服務機構，醫思健康一直以多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。除遙距視像診症服務外，醫思健康遍佈十八區的普通科診所、疫苗中心、體檢中心和化驗中心如常運營，為市民提供疫苗注射、疫苗注射前體檢、新冠病毒檢測、抗體檢測等服務，全力守護市民健康，服務社區，為抗疫工作貢獻力量。

醫思健康全力守護市民健康，服務社區，為抗疫工作貢獻力量。

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