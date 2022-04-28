卓健醫療革新形象　推動智慧醫療　迎接新世代醫健發展

自第五波疫情爆發以來，受感染人數不斷增加，令市民對醫健服務需求持續增長，同時社交距離限制亦令遠端醫療及數碼化服務變得更為普及。作為香港最大規模的私營醫療服務機構之一，卓健醫療一直以龐大的網絡及專業的團隊致力協助抗疫及支援疫苗接種計劃，紓緩公共醫療系統壓力，為市民早日恢復日常生活盡一份力。



疫情下全面守護港人健康

秉承醫者救治精神，卓健醫療在疫情期間一直緊守崗位，不但於社區疫苗接種中心、公立醫院疫苗接種站及旗下診所為市民提供疫苗接種服務，同時派出外展隊為院舍及行動不便人士安排接種，截至4月中，已完成接種超過82萬劑疫苗，佔全港疫苗接種量百分之五。

卓健醫療在疫情期間一直緊守崗位，於社區疫苗接種中心、公立醫院疫苗接種站及旗下診所為市民提供疫苗接種服務。(資料圖片)

支援社區接種疫苗的同時，卓健醫療亦致力為市民提供最靈活及專業的醫療保健服務。卓健醫療自疫情爆發初期推出的視像診症及藥物速遞上門服務亦由普通科延伸至專科、中醫、心理健康。今年3月更加入中醫疫後調理及復康療程，協助新冠患者紓緩症狀及康復後調理。與此同時，卓健醫療亦參與香港賽馬會的「病有醫靠」門診資助計劃，讓合資格的非新冠病人士可在於旗下指定診所，以相宜的診金獲得門診診症服務及3日基本藥物，進一步舒緩公立醫院的壓力及病人的醫療需要。

卓健醫療自疫情爆發初期推出的視像診症及藥物速遞上門服務亦由普通科延伸至專科、中醫、心理健康。(圖片：卓健醫療提供)

擔任大眾健康同行者角色

有見疫情發展及外圍環境因素影響了市民對醫健服務的需求，卓健醫療近日宣布全面革新品牌形象，引領行業迎接新世代醫健發展，透過更換全新品牌標誌、於元朗世宙開設旗下首間智慧診所，及與初創公司及不同夥伴合作等計劃，多角度展示超越傳統醫療保健模式的醫健新方向，以科技實踐「預測、預防、治療」的全方位專業醫健服務。

卓健醫療全新的品牌標誌已率先於元朗世宙商場的智慧診所面世 。(圖片：卓健醫療提供)

卓健醫療服務有限公司總經理朱怡菁（Elaine）表示，「全新設計的品牌標誌保留象徵性的『Q』，代表卓健醫療一如既往以醫療保健質素為承諾，以專業精神及知識為基石；同時品牌標誌亦換上更鮮明的顏色、更簡約的形象，象徵注入創新思維和活力。全新的品牌標誌已率先於智慧診所使用，這家全新智慧診所是卓健醫療邁向智慧醫健服務的里程碑，將數碼科技融合『以人為本』的精神，提供高效優質的醫療體驗，並會成為旗下診所未來發展的藍本，實踐新世代醫健。」

卓健醫療服務有限公司總經理朱怡菁（Elaine）表示，卓健醫療手機應用程式增設個人化健康記錄和評估功能，結合科技與醫療保健，全面照顧大眾的健康保健需要。(圖片：卓健醫療提供)

全新智慧診所配合流動應用程式 展現醫療數碼科技

智慧診所採用全電子化模式運作，醫護人員會透過專用平板電腦實時將身體檢查的數據，如血壓、血含氧量和心電圖等健康參數，同步實時傳送至病人手機，減省醫護行政工序同時，亦可節省等待實體報告的時間；卓健醫療手機應用程式內亦增設個人化健康記錄和評估功能，例如用家只需配戴由初創企業所開發的睡眠健康指環，配合卓健醫療手機應用程式，即可監測自身睡眠健康狀況。透過科技與醫療保健的結合，卓健醫療希望可以全面照顧大眾的健康保健需要，讓他們更自主及不受時間和空間所限地管理健康，達至精準預防效果，展現卓健醫療用心服務的宗旨。

卓健醫療的智慧診所兼融數碼科技及以人為本的精神，將成為旗下診所未來發展的藍本 。(圖片：卓健醫療提供)

Elaine續指，「我們一直致力創新，不斷發展數碼醫療保健服務，使我們得以在社區內建立完善的醫療保健系統，令服務更觸手可及。」結合線上線下的醫健模式，提供一體化的全方位的智慧服務，擔當大眾健康同行者的角色，致力守護最高的醫療保健標準。

病人於診所進行的身體檢查所得數據，均可透過醫護人員的平板電腦實時傳送至病人手機 。(圖片：卓健醫療提供)

Elaine表示，未來卓健醫療會繼續投放資源發展數碼醫健，帶領香港擁有同樣信念的年輕人才，及與初創公司和其他夥伴合作，迎接新世代醫健發展，幫助大眾活出更長壽、更健康和更愉快的人生，並創造更美好的世界。