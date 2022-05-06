中暑｜戴口罩難覺口渴少飲水 日氣象協會推5大「熱適應」方法

新冠肺炎疫情持續，整天戴口罩成為民眾的新日常生活習慣。隨着初夏來到，天氣逐漸炎熱，戴口罩或有可能成為中暑的風險之一。日本專家表示，在夏季正式到來之前，在春天就需要透過「熱適應」訓練身體習慣熱，以免提高中暑的風險。



中暑是春夏天常見的病症之一，日本濟生會橫濱市東部醫院患者支援中心負責人谷口英喜指出，在氣溫逐漸升高的春天，就要開始留意，如果在習慣炎熱前，若身體無法充分對應，就會提高中暑的風險，所以「熱適應」（heat acclimatization）是不可缺少。

▼熱適應有多重要？（按圖👇👇👇）

谷口醫生解釋，體溫上升的話，皮膚血管會擴張、血液流動量增加，除了從體表散熱外，汗水蒸發也可以讓體溫下降。若是當夏天早晚天氣同樣炎熱，人體還沒有熱適應，就會難以散熱，外出機會較少的高齡者與久病的民眾較容易有中暑風險。

人類的熱適應需要花約2星期時間，當身體經過熱適應，血液循環較好、體溫上升程度較好，就連汗水中流失的鈉離子也會變得較少，幫助提升散熱效果，中暑的風險也降低。

此外，谷口醫生也指出，因為新冠疫情的關係，民眾可能出門的機會也會減少，和以往相比，人們的熱適應會比較遲，因此趁著春天及初夏期間，有意識地讓身體習慣非常重要。

熱適應靠運動作！

日本氣象協會早前曾分享熱適應的要點，並建議依照身體狀況與氣溫進行以下活動，進行時不用勉強，並應充分補給水分與鹽分。

▼5招熱適應靠運動（按圖👇👇👇）

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健走：30分鐘、每周5次

跑步：15分鐘、每周5次

騎腳踏車：30分鐘、每周3次

伸展：每天30分鐘

浸浴流汗：2天1次



▼同場加映：中暑急救方法（按圖了解）

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▼同場加映：感暑可以說是輕微程度的中暑，從中醫的角度看，夏天高溫多濕的環境對身體極為不利，而「暑邪」本身就是種種的致病因素。當「暑邪」進入人體，就會出現感暑症狀： （按圖）