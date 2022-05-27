經痛｜M痛竟要切除子宮？忍痛會忍出腫瘤？無痛超聲波檢查減危機

由發育起計，女性每個月都有月經，然而月經總伴隨經痛，痛到食慾不振、寸步難行，不少女士的應對方法是「死忍」，忍無可忍就吃止痛藥，一心想著只要熬數日就「好返」。事實上長期經痛並不正常，有可能是「子宮內膜異位」（朱古力瘤）的徵兆，即使年紀輕也不能掉以輕心。不少女星都曾分享患上子宮內膜異位的經歷，並強調及早和定期進行婦科檢查的重要性。朱古力瘤除了會引致長期經痛，還會為女性身體帶來甚麼不良影響？婦科檢查又應該如何選擇？



經痛難耐，不少女士的應對方法是「死忍」。事實上，長期經痛並不正常，有可能是「子宮內膜異位」的徵兆。（圖片：Shutterstock）

朱古力瘤延誤治療 須切除子宮或卵巢

子宮內膜異位是常見婦科病，其中在卵巢出現的子宮內膜異位因為囊腫中的血液顏色變深，呈啡色而貌似朱古力，因此又稱「朱古力瘤」。朱古力瘤除了會引致經痛，更會影響排卵功能和卵子質素；嚴重時更會出現盆腔粘連，導致輸卵管閉塞，令患者難以受孕或不育。在不孕的女性中，有25至33%是由此症所致。

朱古力瘤除了會引致經痛，更會影響排卵功能和卵子質素；情況嚴重的話，更會出現盆腔粘連，導致輸卵管閉塞，令患者難以受孕或不育。（圖片：Shutterstock）

不少患者在二十多歲時開始出現症狀，卻誤以為經痛是正常，因為生活忙碌等各種原因而強忍；亦有人以為未婚或年輕就不會患上婦科病，結果延誤診治。據統計，朱古力瘤的平均延診時間長達8年，而且有年輕化趨勢。病情輕微至中度或可採用荷爾蒙藥物治療，但如果病情嚴重或延誤治療，便需要切除異位組織，甚至是切除整個子宮或卵巢，可見此症不可忽視。

三位女星分享患病經歷 分別忍痛十至二十年

據統計，每十個有月經的女性就有一個患有朱古力瘤。當中不少女星原來都曾經是受害者，而且同樣曾因忽視病情而白白忍痛多年。

前新聞主播方健儀曾被朱古力瘤折磨超過十年，她指自己過去一直有嚴重經痛問題，不時痛到腰也不能挺直，形容痛楚猶如子宮是一條不斷被扭的毛巾。她為了工作而選擇死忍，結果一忍便忍了十多年，但原來已患有朱古力瘤。她呼籲有長期經痛問題的女士應盡早進行檢查，及時治療。

前新聞主播方健儀在鏡頭前總是神彩飛揚，原來她曾被朱古力瘤折磨超過十年。（圖片：方健儀 Instragram）

現年38歲的吳日言受折磨更長達二十年，她曾分享自己由月經初來便一直受經痛困擾，形容經痛感覺猶如「子宮被鍊緊」，曾痛到嘔、曾試過打止痛針，更曾在街上暈倒。不過她仍選擇忍著痛楚，直到進行婚前檢查才發現子宮內有朱古力瘤，體積與乒乓波相約。雖然她的朱古力瘤屬良性，卻導致她懷孕變得困難，令她婚後需長時間調理身體，當年才成功誕下女兒。

朱古力瘤令吳日言懷孕變得困難，她在婚後花了漫長的時間調理，才終於成功懷孕並誕下女兒。（圖片：吳日言 Instragram）

前TVB藝員樂瞳亦提到經期初來便飽受經痛折磨，加上母親和外婆都有經痛病史，認為問題不大，故依賴止痛藥來緩解痛楚。直至她陪同懷孕朋友作婦科檢查，才發現左邊卵巢已有2.8厘米大的朱古力瘤。她以過來人身份呼籲女性不要輕視經痛，及早進行婦科檢查，以免因延誤治療令情況惡化。

樂瞳受外婆和母親影響，選擇死忍經痛，從無想過原來是疾病引致。（圖片：樂瞳 Instragram）

25歲開始應進行婦科檢查 超聲波可檢測出朱古力瘤

三位名人在分享自己的經歷時，都不約而同地指出定期進行婦科檢查是及早發現朱古力瘤的關鍵。經痛正如各種痛楚一樣，是身體發出的警號，女性必須正視子宮和卵巢的健康狀況，以免後患無窮。

說到婦科檢查，不少女士以為子宮抹片檢查便足夠，但其實子宮抹片檢查並不能夠檢測出朱古力瘤；亦有因為未婚或未有生育計劃而以為自己無需進行婦科檢查。事實上，任何女性在25歲起便應每年進行一次全面婦科檢查。

全面婦科檢查的重點檢查項目是「超聲波掃描」，能夠全面檢視子宮和卵巢結構，檢測出朱古力瘤及各類型腫瘤。年輕女士聽到婦科檢查一詞或會感到緊張不安，但其實檢查過程無痛又簡單，而且不少婦科檢查均由女醫生進行，確保檢查過程舒適而安心。

婦科檢查必須做「超聲波掃描」檢查，以全面檢視子宮和卵巢結構，檢測出朱古力瘤。（圖片：Shutterstock）

CONTE MEDICAL（童珀醫療）是一間女性健康檢查及影像中心，醫療團隊全由女性醫護人員及女專科醫生組成，提供多種專業檢查項目，並可轉介至專科進行跟進及治療。

其中「Extra Joy 滿樂超聲波婦科檢查」所包含的檢查項目多達175項，婦科方面更涵蓋多種超聲波檢查，包括乳房、上腹（肝、膽、膽管、脾、胰、腎）、下腹（盆腔、子宮、卵巢），另外還有生殖道感染檢查、子宮頸無痛柏氏抹片、人類乳頭狀瘤病毒基因分型（33種）等；都市常見病檢查項目則包括綜合癌症指標、胸肺 X 光、靜態心電圖、血全像、全面體格檢查（肝功能、腎功能、痛風、甲狀腺、糖尿病、肝炎等）等。

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