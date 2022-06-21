兒童疫苗｜美國批准半歲至5歲幼童接種 劉宇隆指政府正檢視數據

本港今日新增1198宗確診，連續6日確診破千宗。日前衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前較難估計升勢何時停止，不過大部分市民有免疫力致升勢較慢。本港現時幼童接種新冠疫苗表種率達7成，隨美國食品及藥物管理局批准6個月大至5歲幼童接種復必泰疫苗，本港衞生防護疫苗可預防疾病科學委員會專家劉宇隆透露，港府亦正向科興索取更多數據，為6個月大至3歲幼童打科興。



美國批准半歲至5歲幼童接種

美國食品及藥物管理局批准6個月大至5歲幼童接種復必泰疫苗，劑量為成人的十分一，即0.03毫升。至於本港現時歲至4歲幼童可選擇表種科興，而5歲以上幼童則可選擇接種復必泰或科興。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉宇隆指政府正檢視數據為6個月至3歲幼童接種

劉宇隆指，南非、智利等已就6個月至3歲幼童接種科興進行研究。他相信港府會向藥廠索取有關數據，讓衞生防護疫苗可預防疾病科學委員會進一步檢視是否合適6個月至3歲幼童接種。而他個人認為，依照有關數據研究，6個月至3歲幼童接種科興並無問題。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表受電台節目時表示，贊成6個月至4歲的嬰幼兒接種新冠疫苗。他續解釋，該年齡組別幼兒屬高危群組，如感染新冠肺炎，出現肺炎、腦膜炎等併發症的機會較高。不過他指出一點憂慮，因嬰幼兒接種劑量僅0.03毫升，在抽取技術上有難度，誤差亦會較大。崔俊明指出，如抽取劑量太多，副作用相若；但若抽取劑量太少，或不足以產生足夠抗體，變相浪費疫苗。他建議，政府購入專為兒童而設的新冠疫苗劑型，從中抽取適當劑量。