扭傷｜日醫生拆解著拖鞋3大壞處 小朋友穿著助訓練腳趾肌肉？

夏日炎炎要涼爽，人字拖鞋是不少人的恩物，不過有醫生指人字拖不適合長時間穿着，行路超過30分鐘更對足部造成傷害，更有3類人應避免穿拖鞋外出！



外科整容醫生南雲吉祥於日本網站「Hint-Pot」撰文，指出穿著拖鞋或人字拖的利弊。南雲醫生指，拖鞋鞋底一般較薄，中央位置平坦無法支撐腳掌心位置，同時亦未有包裹腳掌兩邊，故於硬地上行走時難以吸收衝擊力，長時間穿著拖鞋行走會令腳步負擔大增。

基於拖鞋設計問題，南雲醫生建議以下3類人應避免著拖鞋。

曾扭傷腳腕人士



扭傷的人本來腳踝的側向支撐較少，人字拖未能完全包裹腳掌，而給雙腳帶來壓力，甚至觸發舊患

糖尿病患者



患者對痛感遲鈍，如腳趾被拖鞋磨損而不自知，最後導致傷口變大。

肥胖人士



雙腳承受全身體重，穿拖鞋未能卸走震力及重力，雙腳更易弄傷。

拖鞋易拗柴、肌肉發炎傷腳

台灣物理治療師三個字SunGuts曾拍片解釋，愛穿拖鞋的人容易產生3種足部疾病。

▼拖鞋易產生3種足部疾病（按圖👇👇👇）

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小朋友訓練腳趾靠拖鞋？

即使不屬上述3類人士，南雲醫生指設計簡單的涼鞋或拖鞋，同樣會增加一般人士行走時雙腳負擔，磨損腳掌亦一樣有機會引致細菌感染。他建議穿著拖鞋連續步行時間不宜超過30分鐘。如果走在不平坦地面或斜坡，一旦覺得疲勞就要停低休息。

拖鞋不宜長時間穿著行走，但其設計亦非百害而無一利。南雲醫生指對處於成長期的孩童而言，著人字拖反有助訓練腳掌心及腳趾肌肉，要注意的反而是會包覆腳掌前半的膠拖鞋，如尺碼太細可能令腳趾被勒緊，影響成長。

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