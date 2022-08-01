天然香薰｜的士司機車內曬柚皮 中醫拆解4大好處當蚊香都得‌？

近日天氣持續炎熱，陽光普照的時間除了適合晾曬衣物，有網民發現一輛的士後座利用陽光曬柚皮。有中醫指柚皮具有化痰止咳、理氣健胃、消食化滯功效，可配合炒菜和肉類食用。除了內服之外，更可外用，當中4種實用好處要知！



有網民近日在Facebook群組「沙田之友」分享數張照片，從相中所見，一輛新界的士車廂後座、靠窗邊位置有多塊生曬果皮，笑稱的士司機「善用太陽能」。

有網民留言表示，司機以果皮辟味很聰明，指出「架車會有果香」、「天然汽車香精」、「辟走腳皮味」。後來有心水清網民指，相中的果皮應為柚皮，具有「陣陣果香」助辟味。

註冊中醫師盧光華曾指出，柚子皮氣味甘辛、平、無毒，和果肉一樣，也有消食、下氣、化痰的功能，在中藥方面主治氣滯胸悶、胃痛、咳嗽氣喘等症狀。

另外柚子皮亦有4種實用功效。

美容浸浴



將曬乾的柚子皮浸在約攝氏41度的熱水中，或是先以熱滾水煮柚子皮，再倒入適溫的洗澡水中，全身浸泡。柚子中的精油成分有助於舒緩神經、消除疲勞、美容養顏的功效。

天然驅蟲蚊香、除臭香包



柚子皮曬乾，剪成條狀後，可以置於室內，或是放在門、窗口當作蚊香點燃，都有防蚊驅蟲的效果。柚子皮也可放入冰箱，有除臭效果。

柚香清潔劑



將柚子皮綠色部分切下，切成條狀後放入玻璃瓶中，倒入95度純酒精蓋過柚子皮。放置一周後，將柚子皮取出，再加入3倍清水與3/4的椰子油起泡劑，就可以用來洗碗、清潔。

養生柚子茶



柚子皮先刷洗，溫水浸泡5分鐘，再用鹽擦洗表面並用水沖淨。接著削去白色部分，留綠色與少許白色皮。取三分之一至半個的皮量切條後加300毫升水煮10分鐘，最後加入少許茶葉泡開，柚子茶就完成了。

想製作柚子醬沖茶，可以用果肉切塊及少許上述處理過的柚皮，加入蜂蜜，放在玻璃罐或保鮮盒放置冰箱一晚，隔天再沖溫水即可飲用。此茶有助腸胃消化、降油脂，有去油解膩的功效。

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