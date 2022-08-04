七夕｜專家拆解5大危險性愛姿勢 邊種易致肩關節受傷？

每年農曆七月七日就是七夕情人節，非常適合情侶浪漫約會。有專家曾分析5種性行為姿勢對於肩關節受傷的風險，有一種更是最容易造成旋轉肌腱的損傷。同時提醒從肌肉拉傷，嚴重到陰莖骨折的悲劇，都有可能發生！



台灣動作專家協會最近在facebook專頁發帖，分享2018年由Alexandre Ladermann等人撰寫、發表在《Sexuality and Disability》上的文獻，探討性行為的動作過程是否旋轉肌腱損傷的高危成因。

研究招攬一對情侶，年齡為39歲及31歲；身高分別為180厘米、161厘米，及體重分別為80公斤與52公斤的情侶測試。受試者首先以MRI進行肩關節3D建模，隨後使用動作分析系統，並要求受試者模擬5種性行為姿勢，每一種動作姿勢需要執行3次，以進行動作擷取。

接著將MRI 3D建模與動作分析的內容進行整合，以計算不同性行為姿勢下的肩峰下空間。根據過去研究結果，當肩峰下空間小於0.6厘米，可以視為肩峰夾擠，容易造成旋轉肌腱損傷。

有專家曾分析5種性行為姿勢對於肩關節受傷的風險，有一種更是最容易造成旋轉肌腱的損傷。（ShutterStock圖片）

「天蠍座」易致肩關節受傷！

研究文獻僅呈現男性數據，而結果每一種性行為姿勢都沒有使肩峰下空間小於0.6厘米。而性行為與肩膀肌腱「安全性由高至低」排序如下：

1.Basset hound (獵犬式)

2.Missionary (傳教士式)

3.Superman (超人式)

4.Watering Can (噴泉式)

5.Scorpio (天蠍座)



基本上5種姿勢對於旋轉肌腱都是安全的，其中以俗稱後入式的「Basset hound（獵犬式）」最安全；而「Scorpio（天蠍座）」數值為0.91相對接近0.6，仍有使肌腱損傷的風險。所以建議如果曾有肩關節受傷，應盡量避開這個姿勢。

2018年由Alexandre Ladermann等人撰寫、發表在《Sexuality and Disability》上的文獻，探討性行為的動作過程是否旋轉肌腱損傷的高危成因。（《Sexuality and Disability》截圖）

男性隨著年紀增長，患有前列腺肥大的機率也會跟著提高，肥大的前列腺會擠壓到尿道，使男性在小便時斷斷續續、有餘尿感或頻尿，嚴重還會造成肝功能受損。

在日常生活中，不僅可藉由均衡飲食、適量補充特定營養素或規律運動等方式，達到保養前列腺的功效，亦可透過下列4種簡單的方法，進一步預防前列腺肥大、前列腺炎等疾病發生：

多喝水



濃度偏高的尿液可能會對前列腺產生刺激，長期下來可能引發前列腺發炎、前列腺肥大等前列腺疾病。因此建議男性平時應多補充水分，每日至少喝水1500~2000cc，以稀釋尿液對前列腺的刺激，但記得睡前應減少喝水量，以免半夜還得起床上廁所，影響睡眠品質。

遠離辛辣及高脂肪飲食



平時應減少使用辛辣調味料，如胡椒、芥末、辣椒等，以防前列腺受刺激充血腫脹，引發解尿困難或前列腺疼痛，而減少食用高脂肪食物，則有助降低前列腺肥大風險。

避免維持同姿勢過久



由於長期久坐、久站或久蹲可能會造成前列腺膨脹與尿道縮小，導致男性出現排尿困難的症狀，建議應避免維持相同姿勢超過30分鐘，才可有效保養前列腺。

性行為前先解尿



建議各位男性在從事性行為前，應先將膀胱內的尿液排空，以免前列腺腫脹不適或排尿困難的症狀出現。

▼同場加映：前列腺癌的徵狀及風險因素（按圖👇👇👇）