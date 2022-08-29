全港首創「精準中醫」 推動中西醫結合治療

全港首創「精準中醫」及推動中西醫結合治療的德善醫療集團，在銅鑼灣世貿中心開設最新德善綜合醫療旗艦中心，於8月27日正式開幕。德善醫療集團創辦人張琛醫師聯同香港中華廠商聯合會會長史立德博士、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士、演藝名人黃浩然、德善醫療集團醫務總監潘子剛醫師、德善醫療集團財務總監岑啟聰先生，以及德善醫療集團業務發展總監林文津先生為開幕儀式並擔任主禮嘉賓。



開幕儀式

緊接開幕典禮是由香港中西醫結合醫學會牽頭，聯同德善醫療集團、以及中西醫醫學平台合辦的首次「大灣區中西醫學發展：現狀和展望」研討會，一眾醫療界先驅權威、學者及政界人士聚首一堂，包括：行政會議成員、香港中西醫結合醫學會榮譽會長高永文醫生為活動致歡迎辭，聯同香港中西醫結合醫學會會長林志秀教授、德善醫療集團創辦人張琛醫師、香港浸會大學校長衞炳江教授、香港註冊中醫學會會長陳永光教授、聯合醫務集團創辦人孫耀江醫生、立法會議員（醫療衛生界）林哲玄醫生以及香港中西醫結合醫學會榮譽會長余秋良醫生，為研討會進行揭幕儀式，共同探討新時代下中西醫學結合發展的無限可能，並深入探討中西醫結合治療在抗疫方面如何擔任重要關鍵角色，悉力為醫療界開闢全新領域。

德善綜合醫療旗艦中心登陸世貿中心 多位名人醫學權威光臨主禮

德善醫療集團一直銳意革新發展，位於銅鑼灣世貿中心 29 樓全層的全新德善綜合醫療旗艦中心匯聚了集團旗下各分支的專科服務，包括：德善堂的中醫專科門診、德善健康管理的二師會診三高治療、以及德善健髮的中醫藥健髮療程，為大眾提供一站式專業現代化醫療方案，打破社會對傳統中醫的固有觀念。德善向來在推動本港中醫業發展方面不遺餘力，故一眾名人權威學者亦應邀出席支持，星光熠熠。

香港中西醫結合醫學會榮譽會長高永文醫生

精準中醫 糅合中西醫力量 提供專業醫療方案

有別坊間普遍中醫診所由一位醫師作全科診斷的形式，德善集團集結了眾多中醫業界精英，成立專科醫療團隊，提供腫瘤科、心腦血管科、婦科、皮膚科及內科等中醫專科服務，提供更全面及具針對性的診治，全力推動「精準中醫」。為了進一步提升醫療質素，德善集團近年更積極研究引入AI人工智能會診及大數據分析，期望能運用醫術和科技推行更有效針對個人病症的「精準中醫」。除了提供中醫專科診療外，集團亦引入現代化中醫藥管理，以及安排註冊物理治療師、註冊營養師和體適能教練等其他領域的專業人才與中醫師攜手為病人提供療治，針對都市人各種常見健康問題，如三高、痛症及脫髮、中西合璧制定全方位專業醫療解決方案。

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