兒童疫苗前檢查｜疫苗通行證適用年齡擬降至5歲 接種前宜先評估?

本港近日疫情再升溫，確診個案突破1萬宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君料升勢繼續，正計劃下調疫苗通行證最低適用年齡由現時12歲降至5歲。醫務衛生局早前亦批准將科興的接種年齡門檻由3歲降至6個月大。 復必泰疫苗接種最低年齡則仍維持5歲，港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指當局正與藥廠洽購復必泰特定兒童配方，但政府未必接受對方開價。﻿



楊何蓓茵視察幼童接種疫苗情況。（楊何蓓茵Facebook）

疫苗通行證適用年齡擬降至5歲希望鼓勵兒童打針

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日亦表示政府正計劃下調疫苗通行證最低適用年齡由現時12歲降至5歲，要求相關人士接種兩劑新冠疫苗，下星期將公布計劃詳情，會提供約兩個月過渡期供家長帶子女前往打針。

接種疫苗的常見副作用?

香港⼤學兒童及青少年科學系教授劉宇隆團隊的研究發現，約70名3⾄10歲的兒童接種科興疫苗，初步結果發現，當中22名兒童於接種兩劑科興後，其中和抗體⽔平，相較接種兩劑科興的健康成年⼈更⾼，與接種三劑科興相若。研究⾄今亦沒有任何嚴重不良反應報告

楊何蓓茵到土瓜灣一間幼稚園暨幼兒中心，視察幼童接種疫苗。（公務員事務局）

【兒童疫苗前檢查】身體檢查及醫生評估 有助權衡接種風險

而相比各種經常聽到的疫苗，例如流感疫苗、HPV疫苗、乙型肝炎疫苗等，新冠疫苗無疑屬於全新疫苗，甚至新冠病毒在2019年才大規模爆發。一般疫苗研發須時可達數年，而新冠疫苗之所以能以快速面世，供全球各國接種，醫生解釋原因在於「情況特殊」。新冠病毒對全球影響的規模屬史無前例；病毒傳染性高，一旦感染，病情可急速惡化，甚至導致死亡。

有醫生表示，新冠疫苗接種屬於「緊急使用」，因此部分數據仍未全面，公眾難免會有所顧慮。但在權衡感染病毒及疫苗副作用的風險之間，前者的嚴重性肯定較大。而且，醫生已協助不少人士接種疫苗，有副作用個案的比例並不高。最常見的副作用是打針後數天感覺疲倦、針口處有痛楚等；另外有小部分人士會發燒，均屬正常情況。家長如有所顧慮及擔憂，建議可先進行身體檢查，了解小童的身體狀況，百利而無一害。

而進行身體檢查的另一好處是，在獲得檢查報告後，可交給家庭醫生，方便醫生根據報告結果，提供更準確的專業評估及意見。如檢查後無特別狀況，自然可釋除部分疑慮，再決定是否接種；而一旦發現身體有毛病，亦可及早處理並治療，在病情得以控制後，再考慮接種疫苗。

【疫苗前檢查】接種前檢查男女老少均適用 惟注意事項不同

身體檢查當日須抽血，因此事前要空腹8小時，期間可適量飲水；亦會有大、小便化驗，醫療中心會提供樣本瓶，在自行收集樣本後交回即可。但檢查前三天內，需避免飲用任何酒類；如屬慢性病患，體檢當日最好隨身攜帶常用藥物；醫生解釋，身體檢查的目的是詳細了解身體在平日正常狀態下的情況是否正常，所以除了上述的注意事項外，檢查前並無需作其他特別準備。其實不單是為了接種疫苗，平時應該要定期進行身體檢查，以了解小童的狀況，防範於未然。

尚醫健康打疫苗前身體檢查(兒童及成人適用) $680。

Precision Health Care 新冠疫苗注射前檢查(小童及成人適用) $680。

莊柏醫療73項－安心注射疫苗計劃 [疫苗前身體檢查(小童及成人適用)] $1,500。

IAP[復課優惠]GP Getein biotech One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen(Delta, Omicron) COVID-19 快速抗原測試套裝 $11。