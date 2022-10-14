足部健康｜扁平足高足弓易致腳痛 慎選運動鞋fit你腳型有助減勞損

疫情令很多人留在家中少了活動，隨著近期疫情緩和加上政府放寬至「0＋3｣，不少市民便趁這段時間出外遊玩。但長期在家令足部一直處於低活動量狀態。突然走很多路，高度運動量甚至突然激烈運動，便易引發慢性發炎、足底筋膜炎等問題。



足部受力過多易致慢性發炎

由於足部缺乏活動或伸展，當腳底或後腳跟受力過多就容易導致慢性發炎，進而增加跌倒、或是運動傷害風險。不要等到痛楚出現才處理，平時可透過檢視自己的鞋子或是身體異常，有助找到足部不舒服的原因。而扁平足在華人中較為常見是因為這種病是有遺傳性，如家族中有人患韌帶過鬆或其他足科病變，足弓便不會形成，所以如家族中有相關病史，亦可及早找專家作進一步檢查。

三種腳形 (圖片：台灣營養)

高弓足需及早治療 避免關節變僵硬

患高弓足和扁平足相反，足弓比正常腳來得高，而且踏地後足弓依舊很高，不會塌陷。除了可見的高弓足外，高弓足還會有以下表現，包括：在腳板足底易生厚繭、腳趾彎曲、踝關節容易扭傷、足弓最高部位會僵硬疼痛、鞋子容易在足前區或足跟部位磨損等等。

一般發現高弓足多半是有症狀，而且變形會愈來愈嚴重。高弓足在早期常是屬於柔軟型的，但漸漸地會變得愈來愈僵硬。而且往往是軟組織先僵硬，如肌肉、筋膜、韌帶等；慢慢的關節與骨骼也跟著僵硬起來，所以高弓足愈早發現及醫治便愈好。

可觀察鞋墊察覺端倪 及早發現及早糾正

足部不正常的發育，會影響走路姿勢導致步行時後跟過度擺動，從鞋墊磨損的程度和位置，可以推敲是否有足部問題。正常人的鞋墊從後外側開始磨損，因為正常人走路，是腳跟先著地，然後身體的重心在腳掌上一路向前，逐漸由腳跟到腳掌再到腳尖。在這樣的行走過程中，腳跟後外側所受到的摩擦力比較多，所以一般人的鞋墊，應該是從後外側開始先出現磨損。但如果出現以下兩種特殊情況，便有可能是患上足部問題容易增加足痛或關節勞損機會。

足形對照表 (圖片：良醫健康)

高弓足、O型腳：後外側磨損特別嚴重



一般情況下，鞋墊的後外側磨損很正常，但如果磨損太嚴重，就可能是出現問題。高弓足和O型腳的患者，足跟外側承受較大應力，因此鞋的外側磨損會特別嚴重。

扁平足、X形腳：後內側磨損特別嚴重



如果內側的鞋墊出現明顯磨損，可能是X形腳或扁平足造成的。因為膝外翻及腳中心直接接觸地面較多，導致鞋的後內側磨損特別嚴重。

慎選運動鞋或鞋墊 有助改善足部問題

Dr. Kong 成人EC WALK運動鞋款

若果你了解到自己有扁平足或高弓足，可以嘗試先從鞋款著手。市面上有不少運動鞋有助糾正足部問題。Dr. Kong 成人EC WALK運動鞋款時尚又護足，鞋款具緩震、加強後跟杯和驗腳配墊的功能，成人穿著有足弓承托的鞋墊，能承托偏低足弓，而前掌斜度能將壓力由內推向外，鞋墊亦有吸震的功能，亦能紓緩痛症。 除此之外，3種常見的足型亦可選擇不同Motion Control鞋墊。

配備3款Motion Control鞋墊選擇：

舒緩性鞋墊：適合正常足型人士



承托型鞋墊：適合扁平足/高弓足人士



補償性鞋墊：適合扁平足人士/有後足外翻人士

