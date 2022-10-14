綠茶可抗疲勞提升運動表現？ 研究指可減少肌肉損傷

不少人都喜歡喝茶，但運動期間喝茶又是否適合？根據「香港中文大學子宮内膜異位症研究」在社交網站分享的一篇外國研究，指出喝綠茶可以提高運動表現以及肌肉損傷會較輕微。



綠茶提取物可使肌肉損傷減少

根據一項巴西研究指出，在疲勞狀態下連續鍛煉會影響運動表現，「累積疲勞」狀態下做運動可能會增加受傷風險，研究邀請了16位人士參加單車或跑步競賽程度的訓練，每星期鍛煉至少三節，以及參加者過去一年每星期鍛煉要超過5小時。在研究過程中參加者被要求避免攝取任何藥物和興奮劑，並保持他們的常規訓練和飲食，研究人員會跟蹤他們的訓練量和强度變化，他們每天吃早餐時都會吃一粒含有綠茶提取物或是安慰劑的膠囊。

示意圖

23日後研究結果顯示，訓練有素的運動員在累積疲勞之前補充綠茶提取物，可減少肌肉損傷，以及結果顯示綠茶提取物也會對運動員運動恢復和耐力表現得較好，攝取綠茶提取物膠囊的運動員氧化壓力也較低，心跳也較能維持正常。

資料來源：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6107802/

按圖查看綠茶9大好處：

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綠茶成分及功效：



1. 兒茶素（Catechin）可抗氧化，促進新陳代謝。

2. 維他命A和C可以協助清除體內的自由基，作為抗氧化物，有抗老化作用。

3. 抗氧化劑（Antioxidant）可以防止皮膚受紫外線侵擾，還能促進血液流動，讓臉頰有光澤，白裏透紅。

4. 抗氧化物還可緩解由於缺氧而造成的過敏，還有器官、組織內部凹陷處感染所引起的發炎。

5. 多酚類（Polyphenol）可減少壓力，進而紓緩憂鬱和焦慮。多酚類也可能緩解一些症狀如關節炎（Arthritis）所引起的發炎，或是關節炎造成的軟骨損傷。

6. 左旋茶胺酸除了能使人放鬆以外，還有助加強記憶力、學習和執行能力。《PubMed Central》的研究顯示，吸收較多左旋茶胺酸能讓人較專注，不容易分心。

7. 咖啡因能提振精神，但因含量較其他咖啡因飲品低，其副作用比較輕微。

8. 左旋茶胺酸（L-theanine）能讓人放鬆、思路更清晰。

9. 茶葉從土裡吸收到的氟化物可讓牙齒能維持良好狀態，令口腔維持在健康的酸鹼度。

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同場加映：飲茶迷思（按圖）

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