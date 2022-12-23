余德丞踩入中大醫院　與心臟科專科醫生拆解血管鈣化及通波仔手術

運動健將余德丞（Dickson）曾因突發性心律不正昏迷送院，心臟更一度停頓，現已復原的他不但愈操愈Fit，近年更愈來愈關注心臟健康。今次Dickson到訪香港中文大學醫院，不但相約心臟科專科醫生陳裕豪醫生詳談「心」事，拆解「血管嚴重鈣化」及「通波仔」手術醫學問題，更踩入心臟科中心參觀！

攝影：鄭子峰



「血管鈣化」經常有人談論，但你又知多少？是否只出現在老人家身上？心臟科專科醫生陳裕豪醫生指出研究顯示在70歲人士中，有9成人出現血管鈣化的情況。他認為了解血管鈣化前，大家應先了解心臟結構，「心臟被幾條血管包圍，名為冠狀動脈，負責供應心臟養分。位置分別在右邊有一條，左邊的主幹分支出2條。隨著年紀漸長，加上不良生活習慣，例如吸煙、缺乏運動、飲食不節制、經常進食高膽固醇食品，血管就會慢慢老化及收窄，更會出現鈣化，令血管失去彈性，整個過程稱之為動脈粥樣硬化。」

余德丞（左）與心臟科專科醫生陳裕豪拆解血管鈣化問題。

提到血管鈣化的病徵，陳醫生坦言血管鈣化可以是毫無徵兆的，「由於血管鈣化的過程緩慢，未必有徵狀。但都有部分人會出現心絞痛，因為血管鈣化令心臟血液供應不足，導致心臟缺氧，在胸腔形成壓逼感。當患者做運動時，心臟出現被壓逼的感覺，有時會反射至下巴或上手臂。亦有部分人會感覺到氣促或體能下降，但由於大部分香港人都缺乏運動，以致此徵狀變得不明顯。」

想知道自己的血管有沒有鈣化，就要知道檢驗血管鈣化的方法及步驟，「首先要抽血，檢查膽固醇是否超標及是否患有糖尿病。假設醫生懷疑病人患有血管疾病，就會進行更多測試，例如電腦掃描心臟血管，檢查血管有否鈣化及收窄，同時安排心電圖及心臟超聲波，檢查心臟功能有否受損。」

余德丞（左）在陳裕豪醫生的陪同下， 前往中大醫院的心臟科中心參觀。

血管鈣化亦對「通波仔」手術有所影響，陳醫生指出，一旦決定要為病人進行「通波仔」手術，術前需要進行心導管檢查，「心導管檢查經由手腕，將心導管伸入至心臟，再利用血管內壁超聲波儀器及光纖儀器，檢查血管內壁的情況。如果血管出現嚴重鈣化，就會用相應方法優先處理鈣化問題，涉及不同技術，例如使用打磨儀器，將部分鈣化的情況消除，亦會利用衝擊波處理鈣化的斑塊。」適當處理血管鈣化後，才可進行「通波仔」手術。陳醫生表示現時在血管內壁超聲波儀器及光纖儀器的幫助下，大大增加「通波仔」手術的安全及成功率。

陳裕豪醫生（右）向余德丞展示處理血管鈣化時會用到的光纖儀器。

雖然「通波仔」手術有助解決即時的心臟健康威脅，但非一勞永逸的做法，因為血管疾病是由生活習慣及年紀漸長所引致的疾病，完成「通波仔」手術後，如果想減低復發的機會，陳醫生建議從生活習慣著手，建議定期抽血檢查：「多做運動，有充足休息，保持身體健康。飲食方面應盡量避免進食含有反式脂肪的食品及高膽固醇食品，控制糖尿及膽固醇指數，更要定期覆診及抽血做檢查。」陳醫生強調現時醫學進步，有不同藥物及先進儀器輔助，勉勵病人樂觀勇敢面對，如有不適，應盡早約見心臟科專科醫生進行檢查。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。

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