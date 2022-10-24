女童天生單耳 近乎失聰 3D打印耳朵重建手術恢復聽覺

聽力使我們可以聽到世界上很多美妙的聲音，例如海浪、歌聲。但澳洲有名女童卻天生只有單邊耳朵，並且患有中至重度的聽力受損，幸好她之後接受3D耳朵重建手術，擁有一個正常的耳朵和接近正常人的聽力。



6歲女童患有罕見雙耳畸形，以及有中至重度聽力受損

一名澳洲6歲女童Harriet出生時只有一隻耳朵，她經醫生診斷後發現患有罕見的雙耳畸形，並且有中至重度聽力受損，她出世只有3周大就要植入助聽器，媽媽Anna Sanders表示自己懷孕期間進行檢查時並沒有發現胎兒耳朵缺陷，醫生也無法解答是甚麽原因構成，估計是遺傳，可是家族中沒有這樣的病史。

媽媽Anna知道海外有耳朵重建成功案列，就尋找到有相關研究經驗的外科醫生Joe Dusseldorp，為女兒做手術，讓女兒成爲首個在澳洲接受手術的人。之後醫生用Anna耳形製膜，在用上10小時製成多孔硬塑膠3D打印外耳支架，固定在女兒Harriet的耳朵位置後，再植入一對助聽器，令Harriet擁有正常人的聽力，

媽媽Anna很開心地表示Harriet手術後沒有出現任何並發症，3D打印耳朵可以陪著她成長，只是不會隨著她長大，還表示「她非常勇敢，她喜歡和同學炫耀她的耳朵」。

輕微的聽力障礙會較難觀察得到，聽力障礙徵兆有哪些？

根據衞生署資料，聽力障礙可以是先天性的，亦可能是由疾病、創傷、藥物等造成。輕微的聽力障礙或會較難觀察得到。以下是出現聽力障礙的一些徵兆：

1. 耳 朵 不 適：感 到 耳 痛 或 耳 塞、流 耳 水 ， 耳 朵 有 異 味、耳 鳴

2. 在 以 下 情 況 難 以 聽 到 及 理 解 別 人 的 說 話：

-別 人 低 聲 說 話 ， 或 說 話 時 沒 有 正 面 向 著 你

-遠 離 聲 音 來 源 ﹝ 例 如 坐 在 課 室 的 後 排 ﹞ 或 身 處 嘈 吵 環 境

3. 在 課 堂 上 有 以 下 的 情 況

-需 把 身 體 傾 前 或 把 頭 側 向 一 邊 ， 才 能 聽 清 楚

-需 依 靠 講 者 的 口 形 與 面 部 表 情 來 理 解 內 容

-難 以 確 定 聲 音 來 源

-英 語 讀 默 時 ， 常 把 字 尾 的 "s" 遺 漏

-要 依 靠 聆 聽 的 科 目 ， 成 績 比 其 他 科 目 差

4. 與 人 相 處 或 交 談 時 的 情 況

-混 淆 語 音 相 近 的 字 詞 ， 例 如 把 " 先 " 誤 作 " 天 "

-語 音 不 清 晰

-言 語 表 達 與 理 解 能 力 較 同 齡 學 生 差

-情 願 獨 處 ， 不 愛 群 體 活 動

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