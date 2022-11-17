類鼻疽菌｜多處樣本驗出類鼻疽菌 袁國勇：明顯真是爆發

截至11月16日，本港今年共錄得36宗人類感染類鼻疽個案。當中24名病人已出院，兩名病人仍然留醫，離世病人共10名，涉及七男三女，年齡介乎54至93歲，當中八宗居於深水埗區。港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示，情況令人非常憂慮，暫時未能確定區內爆發的感染源頭。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前亦指出，雖然深水埗白田邨未必是源頭，但可確實爆發傳播鏈，受污染的日用品及食水均有可能為傳播途徑。類鼻疽的死亡率可高達75%，有長期病患，包括糖尿病、肺病、免疫功能等人士感染風險都會較高，需要小心。



政府在每周疫情記者會(17日)指出截至11.16日，今年共錄得36宗類鼻疽個案，涉26男及10女，年齡介乎42至93歲，早前公布有27宗在8月份後錄得，8至10月錄得個案有明顯升幅，大部份個案住深水埗共20宗，發病日8月8日至10月17日期間。

21年開始由個位數個案升到雙位數

由2016至2020年每年平均7.6宗類鼻疽；2022年去到36宗，21年都有17宗，計出來36同7.6差好遠，明顯真是爆發，是高過以前平均數差不多2倍，最重要是在深水埗發生。

袁國勇教授表示找到一些高危因素：

1)全球氣溫上升，泥土氣溫上升，類鼻疽病菌亦增加



2)細菌可經風及通氣管（10-20個）會跟住水排走時，裡面壓力減低，經通氣管進入水庫



3)地球氣溫上升，水管及水庫剩餘的餘氯會降低



4)人口老化嚴重，尤其深水埗區長期，多長期病患者，感染風險增



共錄得36宗類鼻疽個案 暫時未能確定感染源頭

根據衞生署資料，截至十一月十六日，本港今年共錄得有36宗類鼻疽個案，有病人為一名83歲男子，有多種長期病患，包括慢性阻塞性肺病、慢性腎病等，該名病人居於深水埗，在家跌倒後昏迷，並於送院後，臨床診斷患有橫紋肌溶解症。深水埗為疫情重災區。

資料圖片

大部分感染個案來自深水埗，港大微生物學系講座教授袁國勇上月（23日）在公開活動後受訪時表示，情況令人非常憂慮，但暫時未能確定區內爆發的感染源頭，深水埗區內有很多水管曾經進行維修，相信要採集更多水管樣本測試。將類鼻疽列為須呈報疾病，可以更能掌握個案情況，但需交由衛生署決定。

港大感染及傳染病中心總監何栢良上月（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》建議類鼻疽列為需呈報的傳染病，讓市民更掌握病菌分布情況。他指出現時未找到類鼻疽的源頭，31宗個案有22宗在白田邨一帶，基因分析亦發現屬同一品種，深水埗白田邨附近1公里範圍內有傳播鏈。何栢良認為，有三點值得注意，由於類鼻疽在不同的地盤的泥土可發現，首先是地盤。第二就是受污染的日用品，約兩年前美國曾調查香薰噴霧，發現樣本內的原材料受污染，所以在家使用噴霧時，便有機會吸入類鼻疽，因此日用品也可以作為重點調查方向。第三點就是區內食水問題，深水埗有較多破損及喉管，類鼻疽有機會經破損流進食水，雖然食水暫時不是源頭，但亦有風險受污染。

梁子超上月（24日）也在港台節目《千禧年代》指出過往極少出現群集式爆發，估計深水埗區個案是由單一感染源導致，例如衣物、動物或供水系統傳播。隨著天氣乾燥轉涼，病菌繁殖的風險相對減低，但因潛伏期長，會較難找到感染源頭，要視乎明年雨季個案是否有重現，再檢視風險元素。

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



+ 3

甚麼是類鼻疽？ 類鼻疽的病徵和死亡率

根據衞生署資料，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，它可以影響人類和動物。這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。類鼻疽於東南亞（例如新加坡、泰國）和澳大利亞北部地區流行。潛伏期通常為2至4星期，但可以介乎1天至數年。可以用抗生素治療。一些慢性感染可能需要較長期的治理。類鼻疽的死亡率約為40至75％。

類鼻疽的臨牀表現包括局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染。視乎感染的部位，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。

傳播途徑

人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）吸入受污染的微塵和水滴、飲用受污染的水而受到感染。人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。

高風險群組

有長期病患，包括糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人受到感染的風險會較高。另外，從事農務，實驗室和醫護工作的人士也可能於職業環境中受感染。

預防方法

-現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗。可採取以下措施預防感染：

-避免接觸受污染的土壤。

-進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴。

-接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴。

-盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋。

-接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手。

-注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水。

-外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。

資料來源：https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/101110.html