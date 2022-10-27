可樂治病？男子每日吃柿子生胃結石 飲一星期可樂竟康復

不少人都喜歡吃柿子，廣西有一名男子就因爲太喜歡，所以幾乎每天都吃柿子。最後他診斷胃部有一個5cm的結石，醫生叮囑他喝可樂，他持續一星期喝100毫升的可樂後，胃結石竟然溶解消失，他也不需要承受做内鏡手術的痛苦，令他十分開心。



日日吃柿子生胃結石 醫生叮囑喝可樂

根據内地媒體報道，廣西有名男子李先生連續幾天覺得胃脹、胃痛，吃了藥都仍然不適，於是就去醫院求醫以及做胃鏡檢查。醫生其後發現李先生胃裡有一個綠色、直徑約5cm的團塊狀物，最後診斷原來是患上胃結石。經過醫生詳細問診，發現李先生原來幾乎每天都吃柿子，醫生指出柿子是造成李先生胃結石的罪魁禍首。

主治醫生透過胃鏡檢查李先生的胃結石硬度，發現李先生的結石相對疏鬆。李先生需要使用抑酸劑及胃黏膜保護劑的同時，醫生都叮囑他喝可樂。李先生持續一星期每天喝100毫升的可樂，再次覆診發現胃結石竟然已經溶解消失，令李先生很驚喜。醫生為李先生額外準備的兩瓶可樂，李先生都不再需要，也不需要做內鏡手術，免除了他手術的痛苦。

圖片來源：搜狐新聞

可樂可以治病？並不是人人適用

李先生的主治醫師全光輝指出，吃柿子導致胃結石的病人並不多，但每年都會有。可樂雖然可以治療胃結石，但並非人人適用。他表示可樂屬於碳酸飲品，含有的氣體、酸度及其他成分，對溶解植物性結石有一定效果，但他提醒，喝可樂都要考慮可樂對於胃部的副作用，胃部潰瘍時大量飲用可能會造成穿孔。

柿子纖維不易分離容易造成胃結石？（按圖看清👇👇👇）

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