網民淘寶$6藥膏治濕疹 用2次即見效 中醫師解構產品成分

濕疹發作令不少人都很困擾。有女網民因受濕疹困擾，經朋友介紹在淘寶購買一款價值5至6元的藥膏。只是使用了兩次，她就覺得效果顯著，不但皮膚不再痕癢，濕疹印也沒有之前明顯，覺得用作皮膚急救不錯。而此產品含有多種中藥成分，有中醫師就指出市民最好不要胡亂使用，當中成分「狼毒」 毒性頗強，未必所有濕疹病人都適合。



用兩次藥膏 改善濕疹即見效

有網民在Facebook「淘寶開心share」群組發文，指出自己一、兩個月前濕疹發作，皮膚痕癢、難看，最近天氣轉變更導致她頸部皮膚變差，「我直頭痕到打紅咗自己條頸」。之後她經朋友介紹，在淘寶購買一款價值5至6元的藥膏。

起初她半信半疑，但她在中午收到產品後搽了一次，覺得皮膚有一些刺痛，並且很快就覺得皮膚沒有痕癢，晚上洗澡後她再搽多次，第二日早上她覺得很驚奇，皮膚除了完全不痕，濕疹印也退了6、7成。她表示自己不建議大家這樣做，但用作皮膚急救覺得不錯，明白痕癢有多辛苦，希望資訊可以對大家有用。並指出「純粹個人感受，每個人對藥膏反應唔同，不能以我為准。」

可以治療濕疹？中醫師解構產品成分

產品成分列明有蘆薈、狼毒、五倍子、苦參、地膚子、白蘚皮、土槿皮、蛇床子、獨角蓮、黃柏、皂角刺、百部、土茯苓、醋酸氯己定0.1%-0.3%等。

註冊中醫師許懿清博士表示中藥「狼毒」有殺蟲以及止痛功效，但「狼毒」毒性頗強，未必所有濕疹病人都適合，建議病人在中醫師的指導下才使用。

至於其他中藥成分，她指出可用來治療濕疹或者其他皮膚病，例如暗瘡。她都提醒根據香港法例，市民購買自用是可以，但這些沒有註冊的中成藥在本港銷售屬犯法。而產品當中也含有醋酸氯己定，醋酸氯己定是一種抗菌、殺菌消毒藥。她表示濕疹病人皮膚通常較敏感，曾有濕疹病人自行購買西藥，希望用來消毒皮膚，但由於她對醋酸氯己定敏感，反而令到濕疹惡化。

另外她都補充，可能用得多這些藥物，「越用就越有抗藥性」 ，令皮膚容更易感染細菌。她鼓勵病人不要胡亂自行服藥，以及使用外用藥。無論是網購還是在實體店購買相關產品，都要購自信譽良好的店鋪。

註冊中醫師許懿清博士

註冊中醫師許懿清博士