11月8日起用安心出行「檢測登記碼」可獲免費檢測 (內附教學)

最近有指市民需要10月內登記「安心出行」的「檢測登記碼」，否則進行核酸檢測或強檢時就要收費，令不少市民擔心。其實不用憂慮，政府宣佈11月8日起，強檢市民、特定群組合資格人士及願檢盡檢者，只要網上預約或使用安心出行流動應用程式的檢測登記碼登記，便可接受免費檢測。



政府宣佈11月8日起，相關市民只要網上預約或使用安心出行流動應用程式的檢測登記碼登記，便可接受免費檢測。市民預先填寫檢測時所需登記的個人資料後，系統就會自動將該資料生成用戶專屬的二維碼。二維碼會加密儲存於用戶本人的流動電話「安心出行」程式內。市民只須在程式填寫資料一次，日後便可在每次接受核酸檢測時重複使用同一個「檢測登記碼」二維碼。

3步驟獲取檢測登記碼

1.更新「安心出行」流動應用程式到最新版本，按「檢測登記碼」。參閲檢測登記碼聲明後，按「同意」。

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2.填寫個人資料後，請按「確定」。

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3.完成登記後，「安心出行」流動應用程式會自動生成檢測登記碼。如需更新個人資料，請按「編輯」。

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社區檢測中心／檢測站仍會為下列特定市民提供免費檢測服務：

1. 須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）

2. 特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）

3. 公立醫院及院舍探訪人士

4. 60歲或以上長者

5. 自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）

自費核酸檢測分兩種

全部85個社區檢測中心／檢測站均會提供自費檢測服務，社區檢測站（即位於室外地方的檢測點）不會接受現金。兩種自費服務的收費如下：

「標準自費服務」：服務收費上限為150元。若檢測結果為陰性，巿民會在採樣24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。

「特快自費服務」：服務收費上限為240元。若檢測結果為陰性，巿民會在採樣12小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。