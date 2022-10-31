安心出行更新｜增3功能　確診者「一鍵申報」快測陰性紅碼變藍碼

安心出行流動應用程式已推出最新3.5.0版本，新增3項功能，包括同行人士的疫苗通行證加入自動檢測紅、黃碼，可將確診或從海外地區或台灣抵港的同行人士的疫苗通行證分別轉為紅碼或黃碼。此外，新增按鈕方便用戶呈報快速測試陰性結果，方便確診用戶最早可於第7日可直接在程式內，直接進行「一鍵申報」，紅碼即變藍碼。



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政府資訊科技總監辦公室發言人今日（31日）表示，推出「安心出行」流動應用程式最新3.5.0版本，主要更新有３個項目，首先，是為同行人士的疫苗通行證加入自動檢測紅、黃碼功能，用戶在程式儲存同行人士的疫苗通行證後，程式會透過網絡連線自動檢查，並將確診或從海外地區或台灣抵港的同行人士的疫苗通行證分別轉為紅碼或黃碼，以識別有較高病毒傳染風險的人士。

安心出行最新3.5.0版本今日推出，為同行人士的「疫苗通行證」加入自動檢測「紅、黃碼」功能，以識別有較高病毒傳染風險的人士。（政府新聞處圖片）

第二是新增按鈕，方便用戶申報快速測試陰性結果，確診用戶如已接種至少兩劑新冠疫苗，並在第6日及第7日（或其後連續兩天）均在快速測試獲陰性結果，最早可於第7日在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，直接進行「一鍵申報」，紅碼會隨即回復為藍碼。

安心出行新增「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，方便確診用戶直接以程式「一鍵申報」提早完成隔離規定。（政府新聞處圖片）

第三，是安心出行會自動提示用戶康復紀錄已過期或失效。如用戶曾經確診並將康復紀錄二維碼設定為疫苗通行證，程式會在康復紀錄過期或失效後提醒用戶須更新疫苗接種紀錄，以符合當前的接種要求。

安心出行新增按鈕方便用戶呈報快速測試陰性結果，如用戶曾經確診並將康復紀錄二維碼設定為疫苗通行證，程式會在康復紀錄過期或失效後自動提醒用戶須更新疫苗接種紀錄。（政府新聞處圖片）

資科辦發言人提醒，市民可在安心出行內檢查及更新程式版本，或直接到App Store、Google Play或華為AppGallery平台更新「安心出行」程式至最新版本，毋須刪除舊版本重新安裝。更新程式亦不會影響經已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄。

安心出行最新3.5.0版本推出，市民可在程式的「設定」頁面內檢查及更新程式版本。（政府新聞處圖片）

市民如在使用安心出行時遇上問題，可致電安心出行電話熱線（2626 3066）或到設於25個港鐵站的流動支援站尋求協助。市民亦可參閱安心出行專題網頁，以獲取更多詳情。