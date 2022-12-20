自閉症、專注力不足兒童創新治療：大腦神經反饋治療
當子女被診斷為有特殊教育需要（SEN），對不少家長而言是晴天霹靂的消息，眼見自己小朋友的學習能力及各方面的發展，都比同年紀的小朋友遲緩，而隨着時間過去，與同儕成長的距離越來越遠，家長更感憂慮與徬徨。香港及澳洲註冊臨床心理學家何嘉保博士指出，醫學界已利用突破性的創新治療——大腦神經反饋治療（Neurofeedback Therapy），幫助這些有特殊需要的小朋友改善他們的問題，而且成效顯注。何博士將會講解當中的治療原理，更分享成功個案。「大腦具塑造性，年紀越小，大腦的塑造性越高，家長應及早把握黃金治療期！」
攝影：歐嘉樂
香港及澳洲註冊臨床心理學家、香港心理學會臨床心理學組會員何嘉保博士，曾為多間中、小學提供臨床心理學諮詢及顧問服務，更於醫院管理局服務的十年當中，幫助了不少兒童及青少年克服了發展上的障礙。何博士解釋特殊教育需要（SEN）一般是指自閉症譜系障礙、專注力不足或過度活躍症、言語障礙及閱讀障礙等問題，患者在學習能力、認知、情緒、語言及行為方面都有不同程度的困難和發展障礙，而自閉症譜系障礙的兒童，更有社交溝通問題、固執、缺乏彈性及興趣狹隘。
對於這些SEN兒童的問題，何博士說明傳統改善方法主要是透過行為治療，「傳統行為治療以清晰的指令教導兒童，並重複練習，讓兒童逐步掌握技巧。」由於這些問題是與大腦神經發展障礙有關，何博士指出現時已利用突破性創新治療，「大腦神經反饋治療屬非入侵性治療，此創新治療經外國研究多年，現已引入香港。」
大腦構造與大腦電波
要了解大腦神經反饋治療的原理，就要先了解大腦構造，「大腦分為不同區域，負責掌管不同功能。前額葉負責執行的功能，例如專注力、組織能力及情緒控制等；頂葉是言語區，負責接收及解讀言語；枕葉負責感觀功能，包括視覺、分辨顏色等。」
何博士解釋腦電波是反映腦部功能的媒介，幫助量度腦部反應的活躍程度，「大腦電波主要分為4類：Delta（0.5 至 4 Hz）反映沉睡狀態、Theta（4 至 8 Hz）反映淺睡狀態、Alpha（8 至 12 Hz）反映清醒並放鬆的狀態、Beta（12 至35 Hz）反映清醒並處於專注思考的狀態。」
大腦電波圖譜檢測：以腦電波得知腦部運作情況
如要得知整個大腦的運作情況及問題所在，何博士指出首先是透過大腦電波圖譜檢測，收集大腦在不同區域發放的腦電波，例如專注力不足的學童，從大腦圖譜檢測中，經常顯示出前額葉充塞着慢的電波。而自閉症的孩子當中，很多時會在社交語言區顯示出大腦電波不協調的狀況。
根據大腦電波圖譜檢測分析結果後，何博士表示需要制定針對性的治療方案，繼而進行大腦電波訓練，令大腦各區域運作得以協調，從而改善學習能力、語言能力、行為及情緒問題。
成功案例 成效令人鼓舞
何博士更分享大腦神經反饋治療的成功案例：「其中一個是在三歲時被診斷患有自閉症譜系障礙的小朋友，當入讀小學後，要求沒有在幼稚園時那樣寬鬆，問題就很明顯出現。例如不能安定地聽書、上課期間會突然上前擦黑板、又或者躲在書桌下、無緣無故地尖叫、考試交白卷得零分等。媽媽每次聽到電話響，見到是學校打來的電話，已心知小朋友在學校又出了問題，令媽媽相當煩惱。小朋友亦經常問非所答，或不斷地重複問着同一個問題，媽媽笑言和小朋友談話是牛頭不搭馬嘴。媽媽亦試過帶小朋友見精神科醫生，更曾經服藥治療，但因出現失眠及食慾大減的副作用，最後決定停藥。當小朋友開始接受大腦神經反饋治療後，行為及語言方面有明顯進步，治療初期，小朋友已能夠安靜地上課，經過大約一年的訓練後，他的英文成績更考到90分以上，並獲得學校頒發學業進步獎，令媽媽感到非常欣慰和鼓舞。」
何博士分享另一個案是早產嬰兒，「孩子於幼稚園時被評估為有語言發展遲緩和自閉症傾向。小學老師告訴媽媽，孩子上課時眈天望地，問他問題也沒有反應，不知他是聽不到，還是不明白；在小息時經常自己坐在一角吃食物，沒有興趣與其他小朋友玩遊戲。媽媽每晚放工後都要花上幾小時幫他溫習功課，每晚都是一場大搏鬥，孩子覺得做功課很辛苦而經常大哭。他很容易分心，媽媽要不斷地提他專心，只是簡單的生字，都很難學識，到了第二天，已完全忘記了，好像從未學過一樣。媽媽意識到問題的嚴重性，記生字已這麼困難，小朋友又怎樣能學習複雜的概念呢，怎能跟得上學習進度。媽媽知道不能讓孩子停滯在這種狀況，決心要給孩子試試大腦神經反饋治療，經過一年多的訓練，小朋友的專注力及記憶力都大大改善，能學到課本上的知識，媽媽感到孩子終於開竅，在班中更獲得中等成績，上課時會舉手答問題，也主動認識其他小朋友，和他們一起分享他的零食，自己還繪製了一本動畫故事書。」
把握黃金治療期 及早接受訓練
「大腦具塑造性，有彈性去改變，透過重複調節而重組功能，年紀越小，大腦的塑造性越高！」何博士強調家長應把握黃金治療期， 盡早讓孩子接受大腦神經反饋治療，更有效地幫助孩子衝破發展障礙，克服所面對的問題。何博士認為家長的態度亦會影響治療進度，「兩個成功個案的媽媽都好堅持，治療的道路是不容易走的，但堅持就會迎來轉機。」何博士鼓勵SEN學童的家長不要放棄，要抱着希望，給孩子一個機會去接受這創新的治療 。
*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。
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