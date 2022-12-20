自閉症、專注力不足兒童創新治療：大腦神經反饋治療

當子女被診斷為有特殊教育需要（SEN），對不少家長而言是晴天霹靂的消息，眼見自己小朋友的學習能力及各方面的發展，都比同年紀的小朋友遲緩，而隨着時間過去，與同儕成長的距離越來越遠，家長更感憂慮與徬徨。香港及澳洲註冊臨床心理學家何嘉保博士指出，醫學界已利用突破性的創新治療——大腦神經反饋治療（Neurofeedback Therapy），幫助這些有特殊需要的小朋友改善他們的問題，而且成效顯注。何博士將會講解當中的治療原理，更分享成功個案。「大腦具塑造性，年紀越小，大腦的塑造性越高，家長應及早把握黃金治療期！」

攝影：歐嘉樂



香港及澳洲註冊臨床心理學家、香港心理學會臨床心理學組會員何嘉保博士，曾為多間中、小學提供臨床心理學諮詢及顧問服務，更於醫院管理局服務的十年當中，幫助了不少兒童及青少年克服了發展上的障礙。何博士解釋特殊教育需要（SEN）一般是指自閉症譜系障礙、專注力不足或過度活躍症、言語障礙及閱讀障礙等問題，患者在學習能力、認知、情緒、語言及行為方面都有不同程度的困難和發展障礙，而自閉症譜系障礙的兒童，更有社交溝通問題、固執、缺乏彈性及興趣狹隘。

對於這些SEN兒童的問題，何博士說明傳統改善方法主要是透過行為治療，「傳統行為治療以清晰的指令教導兒童，並重複練習，讓兒童逐步掌握技巧。」由於這些問題是與大腦神經發展障礙有關，何博士指出現時已利用突破性創新治療，「大腦神經反饋治療屬非入侵性治療，此創新治療經外國研究多年，現已引入香港。」

大腦構造與大腦電波

要了解大腦神經反饋治療的原理，就要先了解大腦構造，「大腦分為不同區域，負責掌管不同功能。前額葉負責執行的功能，例如專注力、組織能力及情緒控制等；頂葉是言語區，負責接收及解讀言語；枕葉負責感觀功能，包括視覺、分辨顏色等。」

何博士解釋腦電波是反映腦部功能的媒介，幫助量度腦部反應的活躍程度，「大腦電波主要分為4類：Delta（0.5 至 4 Hz）反映沉睡狀態、Theta（4 至 8 Hz）反映淺睡狀態、Alpha（8 至 12 Hz）反映清醒並放鬆的狀態、Beta（12 至35 Hz）反映清醒並處於專注思考的狀態。」

香港及澳洲註冊臨床心理學家何嘉保博士解釋腦電波有助量度腦部反應的活躍程度。

大腦電波圖譜檢測：以腦電波得知腦部運作情況

如要得知整個大腦的運作情況及問題所在，何博士指出首先是透過大腦電波圖譜檢測，收集大腦在不同區域發放的腦電波，例如專注力不足的學童，從大腦圖譜檢測中，經常顯示出前額葉充塞着慢的電波。而自閉症的孩子當中，很多時會在社交語言區顯示出大腦電波不協調的狀況。

根據大腦電波圖譜檢測分析結果後，何博士表示需要制定針對性的治療方案，繼而進行大腦電波訓練，令大腦各區域運作得以協調，從而改善學習能力、語言能力、行為及情緒問題。

何博士指出透過大腦電波訓練，有助令大腦各區域運作得以協調，從而改善學習能力、語言能力、行為及情緒問題。

成功案例 成效令人鼓舞

何博士更分享大腦神經反饋治療的成功案例：「其中一個是在三歲時被診斷患有自閉症譜系障礙的小朋友，當入讀小學後，要求沒有在幼稚園時那樣寬鬆，問題就很明顯出現。例如不能安定地聽書、上課期間會突然上前擦黑板、又或者躲在書桌下、無緣無故地尖叫、考試交白卷得零分等。媽媽每次聽到電話響，見到是學校打來的電話，已心知小朋友在學校又出了問題，令媽媽相當煩惱。小朋友亦經常問非所答，或不斷地重複問着同一個問題，媽媽笑言和小朋友談話是牛頭不搭馬嘴。媽媽亦試過帶小朋友見精神科醫生，更曾經服藥治療，但因出現失眠及食慾大減的副作用，最後決定停藥。當小朋友開始接受大腦神經反饋治療後，行為及語言方面有明顯進步，治療初期，小朋友已能夠安靜地上課，經過大約一年的訓練後，他的英文成績更考到90分以上，並獲得學校頒發學業進步獎，令媽媽感到非常欣慰和鼓舞。」

何博士分享大腦神經反饋治療的成功案例，形容成果令人鼓舞。

何博士分享另一個案是早產嬰兒，「孩子於幼稚園時被評估為有語言發展遲緩和自閉症傾向。小學老師告訴媽媽，孩子上課時眈天望地，問他問題也沒有反應，不知他是聽不到，還是不明白；在小息時經常自己坐在一角吃食物，沒有興趣與其他小朋友玩遊戲。媽媽每晚放工後都要花上幾小時幫他溫習功課，每晚都是一場大搏鬥，孩子覺得做功課很辛苦而經常大哭。他很容易分心，媽媽要不斷地提他專心，只是簡單的生字，都很難學識，到了第二天，已完全忘記了，好像從未學過一樣。媽媽意識到問題的嚴重性，記生字已這麼困難，小朋友又怎樣能學習複雜的概念呢，怎能跟得上學習進度。媽媽知道不能讓孩子停滯在這種狀況，決心要給孩子試試大腦神經反饋治療，經過一年多的訓練，小朋友的專注力及記憶力都大大改善，能學到課本上的知識，媽媽感到孩子終於開竅，在班中更獲得中等成績，上課時會舉手答問題，也主動認識其他小朋友，和他們一起分享他的零食，自己還繪製了一本動畫故事書。」

學童經大腦神經反饋治療後，改善了專注力及記憶力，成績亦見進步。

把握黃金治療期 及早接受訓練

「大腦具塑造性，有彈性去改變，透過重複調節而重組功能，年紀越小，大腦的塑造性越高！」何博士強調家長應把握黃金治療期， 盡早讓孩子接受大腦神經反饋治療，更有效地幫助孩子衝破發展障礙，克服所面對的問題。何博士認為家長的態度亦會影響治療進度，「兩個成功個案的媽媽都好堅持，治療的道路是不容易走的，但堅持就會迎來轉機。」何博士鼓勵SEN學童的家長不要放棄，要抱着希望，給孩子一個機會去接受這創新的治療 。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

（資料及相片由客戶提供）